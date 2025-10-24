Επιστολές: Οι συνεργάτες γράφουν… Μία συγκινητική είδηση

Κύριε διευθυντά,

στο φύλλο της Πέµπτης 16 Οκτωβρίου, ένα ένθετο µε τίτλο “Ειδική Έκδοση” εξέπληξε ευχάριστα τους αναγνώστες των ‘‘Χανιώτικων Νέων’’.

Το εισαγωγικό σηµείωµα του ενθέτου, µε τίτλο «Ο λόγος στους συνεργάτες…», ήταν συγκινητικό και προκάλεσε έκπληξη και ιδιαίτερα συναισθήµατα σε όλους τους αναγνώστες, και σε εµένα προσωπικά.

«∆ιαχρονικά, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ‘‘Χανιώτικων Νέων’’ είναι η φιλοξενία άρθρων από τακτικούς συνεργάτες, αναγνώστες, πολίτες γενικότερα, που θέλουν κάτι να µοιραστούν µε το αναγνωστικό κοινό. Με πάρα πολλούς ανθρώπους, άλλωστε, που ξεκίνησαν να γράφουν δειλά-δειλά στα ‘‘Χανιώτικα Νέα’’, σφυρηλατήθηκε µια σχέση ζωής – µια συνεργασία που εξελίχθηκε σε φιλία».

Ένας από τους πολλούς συνεργάτες των Χανιώτικων Νέων είµαι και εγώ προσωπικά.

Αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω θερµά τους συντελεστές της εφηµερίδας, γιατί ποτέ -µα ποτέ- δεν παραµέλησαν, δεν αδιαφόρησαν και δεν ξέχασαν να δηµοσιεύσουν σκέψεις µου, σχόλια, προβληµατισµούς, δράσεις του σχολείου µας, ευχαριστίες.

Είναι συγκινητικό που όλοι οι συνεργάτες των ‘‘Χανιώτικων Νέων’’ είναι άξιοι συνεχιστές του έργου του Γιάννη και της Ελένης Γαρεδάκη, φροντίζοντας να υπάρχει στην εφηµερίδα ποικίλης ύλης, επικαιρότητα, γεγονότα που συµβαίνουν στην πόλη µας καθηµερινά, παγκόσµια νέα, πολιτιστικά θέµατα, εκδηλώσεις και πολλές επιστολές ανθρώπων.

Η εφηµερίδα όµως δεν αρκέστηκε σε αυτόν τον τρόπο. Το ανήσυχο πνεύµα, ο εκσυγχρονισµός, η προσπάθεια για το “καλύτερο” και ο σεβασµός προς τους αναγνώστες ήταν το αποτέλεσµα αυτής της “Ειδικής Έκδοσης”.

Σεβασµός και αγάπη προς τους Χανιώτες, και ευγνωµοσύνη της εφηµερίδας προς όλους όσοι την διαβάζουν.

Τα ‘‘Χανιώτικα Νέα’’ είναι για όλους µας η πρωινή παρέα µε το καφεδάκι, για ένα καλό ξεκίνηµα της ηµέρας. Η µυρωδιά του χαρτιού δίνει ζωντάνια· το άγγιγµα της κάθε σελίδας είναι µία ξεχωριστή αίσθηση. Είναι ένα “ανοιχτό παράθυρο” προς τα γεγονότα της πόλης µας και όλου του κόσµου.

Αυτή η “Ειδική Έκδοση” δίνει πλέον τη δυνατότητα σε όλους µας να συµµετέχουµε και να υπάρχουµε ενεργά στην κοινωνία της πόλης µας.

Καλή δύναµη σε όλους, πάντα καλές ειδήσεις και πάντα πρωτοποριακές εκδόσεις.

Κι όπως γράψατε, «Ευχή όλων µας είναι το ένθετο αυτό να αποτελέσει σηµείο αναφοράς για όσους εξακολουθούν να πιστεύουν ότι… τα γραπτά µένουν. Για να θυµίζουν, να προβληµατίζουν, να οδηγούν… 57 χρόνια τώρα, αυτή την εφηµερίδα την γράφουµε µαζί».