Επιστολές: Οι συµπαθείς χαµαιλέοντες & εµείς

Κύριε διευθυντά,

στην προσωπική µας ζωή, όταν αντιλαµβανόµαστε ότι µας προσεγγίζουν άνθρωποι που εκµεταλλεύονται κάθε ευκαιρία για να εξυπηρετήσουν προσωπικά τους συµφέροντα, τους αποµονώνουµε ή τουλάχιστον είµαστε υποψιασµένοι και τους αποφεύγουµε. Πολλές φορές διακριτικά και αθόρυβα. Όταν, όµως, συνειδητοποιούµε ότι δεν έχουν ηθικές αναστολές και «πατούν επί πτωµάτων» ή είναι θιασώτες της αντίληψης «ο σκοπός αγιάζει τα µέσα», τους ξεγράφουµε παταγωδώς από τη ζωή µας µε συνοπτικές διαδικασίες. Την ίδια συµπεριφορά υιοθετούµε και στην επαγγελµατική µας ζωή, διπλά υποψιασµένοι, για να αποφύγουµε τα «πισώπλατα µαχαιρώµατα» των αριβιστών «συναδέλφων» µας. Ή µήπως όχι; Γιατί αν δεν έχουµε εκπαιδευτεί να τους αναγνωρίζουµε, ενδέχεται και να την πατήσουµε.

Στην πολιτική ζωή τα πράγµατα είναι πιο ξεκάθαρα. Θα έλεγα πολύ ξεκάθαρα. Οι καιροσκόποι πολιτικοί δεν έχουν κανέναν ηθικό ενδοιασµό να δηλώσουν ευθαρσώς, καταφανέστατα και περίτρανα ότι δεν διαθέτουν κανέναν ηθικό ενδοιασµό! Έρµαια της εξουσιολαγνείας τους αποποιούνται την πολιτική τους ιδεολογία, τις πολιτικές τους πεποιθήσεις-διακηρυγµένες και υπογεγραµµένες στις καταστατικές αρχές του κόµµατος και της παράταξής τους-για να προσχωρήσουν στον αιώνιο αντίπαλο, τον οποίο µέχρι πρότινος στηλίτευαν και καθύβριζαν!

Ο Ανδρέας Λοβέρδος δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος πολιτικός που αυτοµολεί µε αύτανδρο το πολιτικό του σκάφος στον εχθρό. Η ιστορία ξεκίνησε στα χρόνια των µνηµονίων, µε τους νοµάδες του πολιτικού συστήµατος να µετακινούνται σε αντίπαλα στρατόπεδα, επιδιώκοντας να στρογγυλοκαθίσουν σε κάποιο κεντρικό ή περιφερειακό θώκο.

Στη φύση οι συµπαθείς χαµαιλέοντες είναι πολύ ευάλωτοι στην ανθρώπινη επαφή. Προστατεύονται από τους εχθρούς τους αλλάζοντας χρώµα. Ο κίνδυνος και η διαφορά γι’ εµάς τους πολίτες είναι ότι εµείς είµαστε ευάλωτοι απέναντι στους οπορτουνιστές πολιτικούς. Γιατί γνωρίζουµε εδώ και πολλά χρόνια τι σηµαίνει «πατριωτικά, µεταρρυθµιστικά, φιλελεύθερα». Ή µήπως όχι;

Μαρία Κρέτση