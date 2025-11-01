menu
Επιστολές

Επιστολές: Οι επισκέψεις κρουαζιερόπλοιων στα Χανιά

Νίκος Σαμψάκης
Νίκος Σαμψάκης
0

Κύριε διευθυντά,

παίρνοντας αφορµή απ’ την πρόσφατη συνέντευξη τού προέδρου τής Λιµενικής επιτροπής τού Λιµενικού ταµείου Νοµού Χανίων κ. Βιριράκη, θα ήθελα να επισηµάνω τα εξής:
Στο σηµείο που ανέφερε ότι ο ανταγωνισµός µε το λιµάνι τού Ηρακλείου είναι δύσκολος, λόγω τής ύπαρξης τής Κνωσού, αυτό είναι αληθές, αλλ’ εκτιµώ ότι θα είναι λιγότερο έντονος  προϊόντος τού χρόνου κι έχοντας υπ’ όψιν την συνεχή αναβάθµιση τού ρόλου τής Μινωικής Κυδωνίας στον Μινωικό πολιτισµό, τόσο µε τις αλλεπάλληλες ανασκαφές εντός τού αστικού ιστού των Χανίων, όπου αποκαλύπτεται η προϊστορική πόλη, όσο και µε την ανέγερση τού νέου αρχαιολογικού µουσείου στη Χαλέπα.
Άλλωστε η Μινωική Κυδωνία, από τις 12 Ιουλίου 2025, αποτελεί πλέον έναν απ’ τους έξι (6) εξαιρετικά σηµαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης, µαζί βεβαίως µε την Κνωσό, την Φαιστό, τα Μάλια, την Ζάκρο και την Ζώµινθο, οι οποίοι ευρίσκονται στον κατάλογο Παγκόσµιας Κληρονοµιάς τής UNESCO.
Θα γίνεται δε λιγότερο έντονος αυτός ο ανταγωνισµός εφ’ όσον προβληθούν κατάλληλα αυτές οι αποκαλύψεις π.χ. τής πλατείας Αγίας Αικατερίνης στην οδό Κανεβάρο, όπου υπάρχει η δυνατότητα να συνδυαστούν µε επίσκεψη στο γειτονικό λιµάνι και την παλιά πόλη, τα οποία αµφότερα µαγνητίζουν ήδη τους επισκέπτες.
Αποτελεί λοιπόν πρόκληση για το Λ.Τ.Ν.Χ. η περαιτέρω προβολή αυτών των στοιχείων, µια κι οι περιστάσεις, όπως αντιλαµβάνεται κανείς από τις παραπάνω εξελίξεις, γίνονται ευνοϊκότερες σε σχέση µε το παρελθόν.
Θα έλεγα επίσης οτι αξίζει να εκτιµηθεί εάν ως επισκέψιµοι χώροι θα µπορούσαν να συνυπολογισθούν α) το µουσείο-οικία τού Ελ.Βενιζέλου, β) τα µοναστήρια τού Ακρωτηρίου (αφιέρωµα παλαιότερα στην Ερτ2 απ’ τον αείµνηστο Γ. Σγουράκη που τ’ ανέφερε ως το «Άγιον όρος της Κρήτης) και γ) ο αρχαιολογικός χώρος της Άπτερας, λαµβάνοντας βέβαια υπ’ όψιν ότι ο χρόνος παραµονής των κρουαζιερόπλοιων είναι αρκετά περιορισµένος.

Με εκτίµηση 
Νικόλαος Σαµψάκης 

