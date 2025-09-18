Επιστολές: Όχι άλλη κοροϊδία

Κύριε ∆ιευθυντά

oι εξαγγελίες της κυβέρνησης στη ∆ΕΘ για άλλη µια φορά ήταν ένας ακόµα εµπαιγµός. Μετά από µήνες που τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης στα ΜΜΕ και στο συνδικαλιστικό κίνηµα των εµπόρων διέδιδαν ότι έρχονται βελτιώσεις για τους µικρούς εµπόρους, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ψίχουλα και εδώ και λίγες µέρες βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε ένα κύµα προπαγανδιστικής διαστρέβλωσης, που στόχο έχει να κρύψει την σκληρή πραγµατικότητα για τους µικρούς εµπόρους και αυτοαπασχολούµενους που συνεχίζεται :

Η ΦΟΡΟΛΗΣΤΕΙΑ

ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΘΗΛΙΕΣ

ΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩ

∆εν ξεγελιόµαστε. Οι θυσίες µας γεµίζουν τα ταµεία του κράτους, ενώ οι µεγάλες επιχειρήσεις και οι τράπεζες απολαµβάνουν προνόµια και φοροαπαλλαγές. 7,9 δισ. πρωτογενές πλεόνασµα µόνο στο επτάµηνο Γενάρη – Ιούλη 2025. 11,3 δισ. κέρδη οι εισηγµένες εταιρείες στο χρηµατιστήριο, 4,5 δισ. οι τράπεζες το 2024. Την ίδια ώρα, χιλιάδες µικροί επαγγελµατίες πνίγονται στα χρέη. Ακόµη και οι όποιες εξαγγελίες για µείωση της φορολογίας δεν αναιρούν τον ληστρικό χαρακτήρα της.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα:

• 2025 → Ελάχιστος τεκµαρτός φόρος: 2.022 €

• 2026 → Αυξάνεται στα 2.307 €

• 2027 → Μειώνεται ελάχιστα, στα 2.112 € για 2 παιδιά.

∆ηλαδή, το 2027 παρά τις µειώσεις τον φορολογικών συντελεστών θα πληρώσουµε περισσότερα από ότι το 2025!

Η κυβέρνηση που διαφήµιζε την “πάταξη της φοροδιαφυγής” για να περάσει το έκτρωµα της τεκµαρτής µας φορολόγησης, κατηγορώντας τους µικρούς επαγγελµατίες στα µάτια των εργαζόµενων και των συνταξιούχων ως τους υπαίτιους για το διαρκές στένεµα του ζωναριού, είναι απόλυτα εκτεθειµένη. ∆ύο χρόνια µετά το νόµο 5073, όσα υποσχέθηκε ότι δήθεν θα βελτιώσει µετά τη “φορολογική µας συµµόρφωση” είναι σε χειρότερη κατάσταση. Τα νοσοκοµεία είναι διαλυµένα, έρµαια των εργολάβων και των ιδιωτών, τα σχολεία ανοίγουν µε χειρότερους όρους από ότι έκλεισαν τον Ιούνιο και οι λαϊκές οικογένειες µε χαµηλά εισοδήµατα πρέπει να πουν και ευχαριστώ, γιατί από το µατωµένο πλεόνασµα των 7,9 δισ. του Γενάρη – Ιούλη θα πάρουν πίσω ΤΟ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10 ΛΕΠΤΩΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ!

Ξέρουµε ότι τα µέτρα «στήριξης» είναι ψεύτικα. Μας κοροϊδεύουν. Μας θέλουν στο στόχαστρο για να στηρίξουν την κερδοφορία των λίγων και τις πολεµικές τους δαπάνες που είναι προαποφασισµένες στα 2.6 δισ. ευρώ µόνο για το 2026.

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες να απαντήσουµε προτάσσοντας αυτό που ξέρουµε ότι φοβούνται, τον συλλογικό και οργανωµένο µας αγώνα. Η συζήτηση και οι προτάσεις για την δήθεν “υγιή ανταγωνιστικότητα” µεταξύ των χιλιάδων µικρών επαγγελµατιών και των µεγαλοκαρχαριών εφοπλιστών και βιοµηχάνων, που κάνει η πλειοψηφία της ΕΣΕΕ πίσω από κλειστές πόρτες µε τους εκάστοτε υπουργούς, είδαµε που µας οδήγησαν και που συνεχίζουν να µας οδηγούν. Αφήνουν συνειδητά εκτός κάδρου την αιτία όλων των αντιλαϊκών πολιτικών που δεν είναι άλλη από τη στήριξη των µεγάλων εµπορικών οµίλων µε βάση και τις επιταγές της Ε.Ε.. Γι’αυτό αυτές οι πλειοψηφίες των οργάνων (Εµπορικός Σύλλογος Χανίων, Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Κρήτης, ΕΣΕΕ) ούτε οργάνωσαν ούτε πρόκειται να οργανώσουν αγώνες για τα πραγµατικά µας προβλήµατα. Αυτές οι θέσεις πρέπει να ηττηθούν για να νικήσουµε εµείς. Πρέπει τώρα να το πάµε αλλιώς, δεν έχουµε άλλη επιλογή. Να απαντήσουµε δυναµικά συµπορευόµενοι µε όλους αυτούς που πλήττονται από τις ίδιες αντιλαικές πολιτικές. Σε κοινή δράση µε τους εργαζόµενους, τους µικρούς αγρότες, τους συνταξιούχους, τη νεολαία. Μας ενώνουν οι ίδιες ανάγκες, οι ίδιες αγωνίες… Αξιοπρεπές εισόδηµα, υγεία, ασφάλιση, προστασία της κατοικίας και της µικρής επαγγελµατικής στέγης.

∆ιεκδικούµε:

• Κατάργηση του ν. 5073/23 και κάθε είδους τεκµαρτής φορολόγησης. Φορολόγηση στο πραγµατικό εισόδηµα. Επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000 € (όπως πριν το 2010), προσαυξηµένο κατά 3.000€ ανά προστατευόµενο µέλος.

• Κατάργηση προκαταβολής φόρου και ΕΝΦΙΑ. Κατάργηση ΦΠΑ στα είδη διατροφής και πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, στα τιµολόγια ενέργειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, στις υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, του ΕΦΚ στα καύσιµα

• ∆ιαγραφή τόκων και προστίµων σε εφορία και τράπεζες. ∆ιαγραφή του 30% του εναποµείναντος χρέους.

Αποπληρωµή µε πολύµηνες δόσεις στο 5% του εισοδήµατος

• Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόµων. Αξιοπρεπείς συντάξεις για όλους. ∆ιαγραφή χρεών τόκων, προστίµων, πολύµηνες δόσεις στο 10% του εισοδήµατος. Κατάργηση του ΚΕΑΟ για τις εισφορές ατοµική ασφάλισης και του πρόσφατου νόµου που ανοίγει την πόρτα στα κοράκια των εισπρακτικών

• Απαγόρευση κατασχέσεων πρώτης κατοικίας, µικρής επαγγελµατικής στέγης, κλπ

• Κατοχύρωση ακατάσχετου επαγγελµατικού λογαριασµού. Κατάργηση της τραπεζικής προµήθειας στις ψηφιακές συναλλαγές

– ∆ηµόσια δωρεάν υγεία – πρόνοια για όλους. Στήριξη των επαγγελµατιών για τα επαγγελµατικά ατυχήµατα και ασθένειες, χωρίς όρους και πρϋποθέσεις.

• Κατοχύρωση της Κυριακάτικης Αργίας στο εµπόριο, χωρίς εξαιρέσεις. Κατάργηση των νόµων που διευρύνουν το ωράριο λειτουργίας των εµπορικών καταστηµάτων.

Για την επιτροπή Αγώνα

Εµπορικού Συλλόγου Χανίιων

Βουρλάκης Νίκος

Κανδηλιεράκης Γιώργος

Ζωγραφάκης Νίκος

Πολιουδόβαρδας Στέλιος

Μπελώνη Πηγή

Παπαντωνάκης ∆ηµοσθένης

Κοτσώνης Γιάννης

Παπαδάκης Μανώλης