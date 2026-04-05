Επιστολές: Ο πόλεµος δεν είναι θέαµα

Κύριε διευθυντά,

πριν από εκατόν δέκα ακριβώς χρόνια κατά τους πρώτους µήνες του 1916, ο Β.Ι. Λένιν, ολοκλήρωσε το πάντα επίκαιρο θεµελιώδες έργο του Ο Ιµπεριαλισµός ανώτατο στάδιο του Καπιταλισµού.

Τις τελευταίες δεκαετίες, µετά την ανατροπή του σοσιαλιστικού πολιτικού συστήµατος των ευρωπαϊκών χωρών και την κυριαρχία του ευρωατλαντικού ιµπεριαλισµού, βλέπουµε δεκάδες εστίες πολέµου σε όλον τον πλανήτη ως αποτέλεσµα των ιµπεριαλιστικών ανταγωνισµών ανάµεσα στην ευρωατλαντική συµµαχία µε επικεφαλής τις ΗΠΑ και την υπό διαµόρφωση ευρασιασιτική µε επικεφαλής τη Κίνα και την Ρωσία, για οικονοµικά και όχι µόνο συµφέροντα, το τελευταίο διάστηµα µε επίκεντρο τις χώρες της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και το Αφγανιστάν µε σκοπό την καθυπόταξη των λαών, την εδραίωση της πολιτικής τους κυριαρχίας και την αρπαγή του πλούτου τους. Ο ιµπεριαλισµός σήµερα είναι ασύδοτος, κυνικός, αρπακτικός.

Αυτό που παρακολουθούµε σε ζωντανή µετάδοση στις οθόνες µας, δεν είναι θέαµα, είναι σόου θανάτου και τροµοκρατίας.

Αµερικάνοι και Ισραηλινοί χωρίς κανέναν ηθικό ενδοιασµό, µε αίολα προσχήµατα και κυνισµό, σκορπούν τον όλεθρο και τον αφανισµό στο Ιράν και το Λίβανο.

Χιλιάδες άνθρωποι νεκροί και τραυµατίες.

Οργή, δάκρυα, πένθος, ανθρώπινος πόνος.

Πλήρης απαξίωση της ανθρώπινης ύπαρξης.

∆ηµιουργήµατα του ανθρώπινου µόχθου ισοπεδώνονται.

Ιστορικές πόλεις καταστρέφονται.

Μνηµεία της παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς πλήττονται ή αφανίζονται.

Σ’ αυτό το πρωτοφανές µακελειό η χώρα µας δεµένη στο ιµπεριαλιστικό στρατόπεδο των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, συµβάλλει µε τις αµερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην καταστροφική επιχείρηση.

Η Σούδα, η Αλεξανδρούπολη, το Στεφανοβίκειο, το Άκτιο και οι άλλες αµερικάνικες βάσεις του θανάτου είναι εν δυνάµει, ή ενεργά ορµητήρια πολέµου.

Οι βάσεις όµως δεν είναι µόνο ορµητήρια, είναι και στόχοι θανάτου για το λαό µας. Η χώρα µας βρίσκεται εκτεθειµένη στο φαύλο κύκλο της καταστροφής.

Οι στρατιωτικές βάσεις δεν είναι ασφαλείς όταν τα αφεντικά τους νιώθουν ότι ο κοινωνικός περίγυρός τους είναι εχθρικός. Αυτό που φοβούνται οι ιµπεριαλιστές και οι συνοδοιπόροι τους είναι οι λαϊκές κινητοποιήσεις έξω από τις βάσεις και ο οργανωµένος σταθερός αγώνας του λαού για το ξήλωµά τους.

Ταυτόχρονα όµως µε τον πόλεµο, στόχος της ιµπεριαλιστικής προπαγάνδας είναι να ενσταλάξει το φόβο στις ψυχές των ανθρώπων, να τους φορτώσουν µε άγχος, ανησυχία και ανασφάλεια, να τους τροµοκρατήσουν, να τους αδρανοποιήσουν και να τους οδηγήσουν στην αποδοχή, στην απραξία και την ιδιώτευση.

Όµως ο λαός µας που γνωρίζει και ιδιαίτερα οι Κρητικοί που ποτέ δεν υπολόγισαν θυσίες, δε θα ακολουθήσουν. Θα υψώσουν τείχος αντίστασης ενάντια στην παρουσία της θανατηφόρου αµερικάνικης στρατιωτικής βάσης της Σούδας και θα δυναµώσουν το κίνηµα τους µέχρι το οριστικό ξήλωµά της.

Γιατί ο πόλεµος δεν είναι θέαµα, είναι θάνατος, δάκρυα, πένθος, ανθρώπινος πόνος και καταστροφή.

Λευτέρης Χαρωνίτης

σκηνοθέτης – µέλος της Παγκρήτιας Επιτροπής ενάντια στις βάσεις

και την πολεµική εµπλοκή