Επιστολές: Ο λογιστής και ο κάθε Μητσοτάκης…

Κύριε διευθυντά

λογιστής στο επάγγελμα, καθυστέρησα μια ημέρα, πριν λίγους μήνες, να υποβάλλω μια δήλωση απόδοσης χαρτοσήμου πελάτη μου με διπλογραφικά, αξίας 7,25 ευρώ! Η τιμωρία μου ήταν 500 ευρώ πρόστιμο (ευτυχώς άλλαξε προ ημερών και από τώρα και στο εξής η καθυστέρηση υποβολής μιας τέτοιας δήλωσης χαρτοσήμου έγινε 100,00) και επιπλέον εκτέθηκα (α ναι… μπορείτε να πείτε και «ξεφτιλίστηκα») στον πελάτη μου.

Σήμερα, διαβάζω στην έγκριτη εφημερίδα σας, πως ο πρωθυπουργός κ Μητσοτάκης αναφώνησε για το θέμα της πορείας του Κτηματολογίου πως «Μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιλυθεί!!», θαυμάζοντας το κατόρθωμά του, ίσως και αναζητώντας τα σχετικά εύσημα… Ο λογιστής λοιπόν που καθυστέρησε μια ημέρα είχε 500 ευρώ πρόστιμο και εξευτελισμό. Το ίδιο, με άλλα παραδείγματα, έχει ο καθένας στο επάγγελμα του όταν μοχθεί. Ο πρωθυπουργός και οι συν αυτώ κυβερνήτες, καθυστέρησαν… 200 χρόνια(!!) και τώρα μας ζητούν να τους αποδώσουμε τα εύσημα… Δεν ζητούν συγγνώμη, ζητούν συγχαρητήρια…. Χωρίς ποινή, ας πούμε ούτε καν 400 ευρώ βρε αδερφέ, έτσι κι εγώ απλά για να καταλάβω ποια είναι τα όρια της φυλακής μου, μπας και μπορέσω, κάποτε (ή ποτέ), να κάνω και μιαν απόδραση κι εγώ ο δόλιος (ή εσείς οι δόλιοι)…

Κωστής Σταυρουλάκης

οικονομολόγος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσ/κης