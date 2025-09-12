Επιστολές: Μια πρόταση για πάρκινγκ στα Χανιά

Κύριε διευθυντά,

µε την παρούσα µου επιστολή θα ήθελα αναδείξω (προβάλλω) ένα καυτό θέµα που καθηµερινά γίνεται αντικείµενο συζήτησης από τις στήλες τις εφηµερίδας σας, και ασκούνται µεγάλες πιέσεις προς τη ∆ηµοτική Αρχή να βρει χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων.

Αυτή την επιστολή έπρεπε να την απευθύνω προς τον κ. δήµαρχο ως τον πλέον αρµόδιο. ∆εν το κάνω όµως για τους παρακάτω λόγους:

1) ∆ιότι του έχω στείλει δύο επιστολές κατά την πρώτη θητεία του και άλλη µία τώρα κατά τη δεύτερη, όχι για να µε διορίσει σε καµία θέση, αλλά του έκανα µερικές επισηµάνσεις για µια καλύτερη εµφάνιση της πόλης µας (δεν ήταν µεταξύ των θεµάτων το παρακάτω θέµα που θα ανα-δείξω) και ουδεµία απάντηση έλαβα. Πραγµατοποίησε µόνο µία επισήµανση, ήτοι την επισκευή ύστερα από 3-4 χρόνια των δύο ετοιµόρροπων εισόδων του οικοπέδου της βίλας Κούνδουρου (δηλαδή το σπίτι του).

2) Παρόµοια επιστολή είχα στείλει και στον προηγούµενο δήµαρχο κ. Βάµβουκα µε τις ίδιες περίπου επισηµάνσεις, άλλα είχα την ίδια τύχη.

3) Για το παρακάτω θέµα είχα στείλει επιστολή στον τότε δήµαρχο µακαρίτη κ. Σκουλάκη, όταν ήταν να κατεδαφίσει το παλαιό νοσοκοµείο και να κτιστεί το σηµερινό Κέντρο Υγείας. Είχα δει στην εφηµερίδα σας ότι είχε βγεί από την τότε κυβέρνηση το ποσό των 500.000 € για την κατεδάφιση και τη µεταφορά των µπάζων στον τόπο της απόρριψης που πιθανόν να ήταν το Ακρωτήρι. Τότε έκανα τη σκέψη να του στείλω µια επιστολή και να του προτείνω να φέρει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς συζήτηση την παρακάτω πρόταση. Να ρίξει τα µπάζα στο κολπάκι που σχηµατίζεται από την ταβέρνα που βρίσκεται στην είσοδο του Κέντρου Χονολουλού και σε ευθεία γραµµή να καταλήξει στην κάτω γωνία της οδού Βιβιλάκη. Είναι ένα µέρος που είναι πολύ άγριο έχει αγριοσυκιές, καλαµιές, αλµυρίκια, βροµόδενδρα, αγριοκλήµατα αµπελιού και πολλές άλλες βροµιές. Άλλωστε και το υπάρχον παρκάκι που είναι στο ίδιο σηµείο έχει δηµιουργηθεί προ 30 περίπου χρόνια µε τον ίδιο τρόπο. Μάλιστα προτείνω να κατεδαφιστεί, διότι η επιφάνεια του είναι πολύ ψηλά και η βάση του πιάνει πολύ χώρο. Το µπάζωµα να µείνει ένα µέτρο περίπου πάνω από τη θάλασσα και να ξαναφυτευθεί µετα τη διευθέτηση του χώρου, όσα τετραγωνικά είναι απαραίτητα σε µία άκρη του γηπέδου που θα διαµορφωθεί. Η απόσταση µεταφοράς των µπάζων ήταν περίπου 500µ. και θα έµεναν τα υπόλοιπα λεφτά στον ∆ήµο για άλλες δραστηριότητες. Αποτέλεσµα ήταν να µη φτάσουν τα λεφτά και να ζητήσει άλλο ένα κονδύλι των 200.000€. Του έγραφα στον εν λόγω χώρο να κάνει ή ένα πάρκο ή ένα πάρκινγκ αυτ/των. Ύστερα από λίγα χρόνια, είπα σε έναν γνωστό µου ο οποίος έκανε παρέα µε τον µακαρίτη (έπαιζαν µαζί τάβλι σε ένα καφενείο) να τον ρωτήσει γιατι ∆ΕΝ το έφερε προς συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για να αποφασίσει και του απάντησε ότι ∆ΕΝ ΤΟ ΕΚΡΙΝΕ ΣΚΟΠΙΜΟ. Τα ήξερε και αυτός όλα, όπως συνήθως οι µεγαλύτεροι µας είναι τρελοί. ∆εν ξέρουν τίποτα. Τέλος πάντων, εγώ τώρα που είναι πολύ επίκαιρο και πιεστικό το θέµα του παρκαρίσµατος των αυτοκινήτων, θυµήθηκα ξανά το θέµα, είναι εφικτό και άµεσα πραγµατοποιήσιµο. ∆εν χρειάζονται ανύπαρκτα και πανάκριβα οικόπεδα. Η θάλασσα είναι απέραντη. ∆εν θα λιγοστέψει. Το σηµείο αυτό δεν έχει αµµουδιά και στο σηµείο αυτό άνθρωπος δεν πλησιάζει. Είναι δυνατόν να γίνει σε λίγο χρονικό διάστηµα, φθάνει να δοθεί το σύνθηµα όλοι οι εργολάβοι από τις ανασκαφές των οικοπέδων να ρίχνουν τα µπάζα σε αυτό το σηµείο. Κάτι ανάλογο µας είπε ο ξεναγός µας ότι έγινε στην Κύπρο όταν πήγα. Όταν περνούσαµε από τη Λεµεσό – Λάρνακα, και µάλιστα σταµατήσαµε και λίγο, µας είπε ότι σε µία από τις ανωτέρω πόλεις, δεν θυµάµαι ακριβώς σε πια, µπαζώθηκε το λιµάνι και µάλιστα µέσα στην Πόλη κατά 100 και πλέον µέτρα και δηµιουργήθηκε πίσω ένα πάρκινγκ 300 θέσεων περίπου. Την ανωτέρω πρόταση µου πιστεύω ότι θα διαβάσει- µελετήσει και ο κ. δήµαρχο µας και να παρακαλώ να πάρει τους συνεργάτες του να πάνε από κοντά να δούµε το θέµα, και εν συνεχεία να φέρει το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς συζήτηση και να προσπαθήσει πάση θυσία να υλοποιηθεί η πρόταση µου, όχι για µένα, αλλά για το καλό του γενικού συνόλου. Η µεταφορά των οδηγών µετά το παρκάρισµα να γίνεται από τον ∆ήµο µε λεωφορεία όπως και στην περίπτωση του Κλαδισού. Παρακαλώ τα ‘‘Χ.ν.’’ για την άµεση δηµοσίευση και τους κ.κ. δηµοσιογράφους για την ενηµέρωση του χανιώτικου λαού µε τον τρόπο που αυτοί ξέρουν. Εάν αντιδράσουν και µερικοί, ας τους αγνοήσουν. Αυτοί πάντοτε υπάρχουν και είναι εκείνοι που ∆ΕΝ θέλουν να γίνει τίποτα σε αυτόν τον τόπο.

Με εκτίµηση

Νικόλας Μαυράκης