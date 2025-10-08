menu
Επιστολές: Μια διευκρίνιση για το Πειραµατικό Λύκειο

Γεώργιος Μανιαδάκης
0
0

Κύριε διευθυντά,

η έκφραση της άποψής µου, µε τίτλο «Για το Πειραµατικό  Λύκειο», (Χανιώτικα νέα, 4-10-2025 σελίδα 24), όπου επικεντρώθηκε, αποκλειστικά και µόνο, στα κτηριολογικά θέµατα ως σχολικό διδακτήριο, στο κτήριο Παπαδόπετρου, επί της οδού Τζανακάκη και που από φέτος στεγάζει  το Πειραµατικό Λύκειο της πόλης µας, ίσως να παρερµηνεύτηκε από ορισµένους, ότι µε τη δηµοσιοποίησή της επιδιώκει την αποδόµηση του Σχολείου.
Αντιθέτως, µάλιστα, στόχευε και στοχεύει στην αναβάθµισή του, γιατί επιδιώκοντας την αναβάθµιση των υποδοµών του, διευκολύνεις τα µέγιστα το έργο του.
∆ιευκρινίζω, λοιπόν, στους ανησυχούντες, ότι γνωρίζω από πρώτο χέρι, φοιτούν δυο εγγόνια µου, πως στο εν λόγω Σχολείο γίνεται εξαιρετική δουλειά, εκπαιδευτικοί και µαθητές δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, για τον νέο τύπου Σχολείο καινοτοµίας και έρευνας. Εξάλλου δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν, για κανένα εκπαιδευτικό, να υπονοµεύει τη λειτουργία Σχολείων, που σκοπό έχουν την αναζήτηση µεθόδων και προγραµµάτων για βελτίωση του εκπαιδευτικού µας συστήµατος.
Χρέος, όλων µας, να το στηρίξουµε στα πρώτα βήµατά του, πιέζοντας ταυτόχρονα, προς κάθε κατεύθυνση, για την ανέγερση του νέου διδακτηρίου του στο Ακρωτήρι.
Με εκτίµηση
Μανιαδάκης Γεώργιος 
συν/χος δάσκαλος

