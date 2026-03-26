Επιστολές: Μια ακόµα διάκριση για το ΓΕΛ Σούδας!

Σταύρος Μυριδάκης
Κύριε διευθυντά,

το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026 στις 19:00 µ.µ. στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» στη Χαλέπα απονεµήθηκαν  τα βραβεία του Πανελλήνιου Μαθητικού ∆ιαγωνισµού ∆οκιµίου για την Γ΄ Γυµνασίου και την Γ΄ Λυκείου, που διοργανώνει το Ίδρυµα και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευµάτων και Αθλητισµού. Θέµα του φετινού διαγωνισµού ήταν: «Το ηγετικό πρότυπο του Βενιζέλου, 90 χρόνια µετά τον θάνατό του».

Ειδικότερα για την Γ΄ Λυκείου το πρώτο βραβείο δόθηκε στην ΌΛΓΑ ∆ΑΦΝΑ µαθήτρια  του ΓΕΛ Σούδας, που είναι υποψήφια του τοµέα Ανθρωπιστικών σπουδών  στις προσεχείς Πανελλαδικές εξετάσεις  και το έκτο  στην µαθήτρια ΗΛΙΑ∆Η ΙΩΑΝΝΑ, υποψήφια του τοµέα Υγείας, επίσης από το ΓΕΛ Σούδας

Είναι γεγονός πως η διάκριση αυτή προκάλεσε τη  συγκίνηση και τον θαυµασµό όλης της µαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας της περιοχής µας! Οι µαθήτριες που βραβεύτηκαν υποστηρίχτηκαν από τους καθηγητές του σχολείου και το διευθυντή κ. Θωµά Παναγιώτου. Όµως πολλά συγχαρητήρια αρµόζουν στον καθηγητή  του σχολείου κ. Εµµανουήλ Θεοδωράκη, φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα που είναι ένθερµος υποστηρικτής αυτού του Πανελλήνιου ∆ιαγωνισµού! Με την προτροπή του οι µαθητές του, χρόνια  τώρα, συµµετέχουν στο διαγωνισµό αυτό και έχουν κατά καιρούς διακριθεί!

Αδιαµφισβήτητα είναι  µεγάλη τιµή για µια κοινωνία η µελέτη της Ιστορίας  και  ειδικότερα από τους νέους! Αν δεν γνωρίζουν τις ηγετικές µορφές που σηµάδεψαν τον τόπο µας, θα ζήσουν στην αµάθεια µε τις ανάλογες συνέπειες!

Σταύρος Μυριδάκης

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

