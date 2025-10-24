Επιστολές: Λύνεται άµεσα το πρόβληµα στέγασης

Κύριε διευθυντά,

υπάρχει τρόπος άµεσης λύσης του προβλήµατος στέγασης. Μάλιστα και µείωσης των µισθωµάτων ειδικά για φοιτητές.

Πολιτική βούληση χρειάζεται που στο οικιστικό πρόβληµα υπάρχει αγκύλωση.

Αλήθεια πόσα καταστήµατα είναι κλειστά, ειδικά µικρά, που τάχιστα µε µικρές επεµβάσεις µπορούν να µετατραπούν σε κατοικίες ειδικά για φοιτητές και µοναχικά άτοµα;

Τα καταστήµατα αυτά δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναλειτουργήσουν για οιανδήποτε δραστηριότητα. Μάλιστα υπάρχει καθηµερινή αύξηση αυτών.

Σήµερα οι περισσότερες επαγγελµατικές δραστηριότητες έχουν απορροφηθεί από τα πολυκαταστήµατα – σούπερ µάρκετ κ.λπ. πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Μόνο παραµένουν αυτά που βρίσκονται εντός του ιστού τουριστικών περιοχών, που συνήθως προσφέρουν υπηρεσίες ψυχαγωγίας και εστίασης.

Γιατί η πολιτεία, το κράτος δεν επεµβαίνει τα καταστήµατα αυτά που διαθέτουν τις αναγκαίες υποδοµές (ύδρευση-αποχέτευση και νόµιµη δόµηση) να αποτελούν κουφάρια και εστίες φιλοξενίας τρωκτικών και εντόµων, προκαλώντας αρκετές ανθυγιεινές εστίες;

Μπορεί η πολιτεία να δηµιουργήσει κίνητρα ακόµα και µε κάποια επιχορήγηση. Το πρόβληµα είναι κοινωνικό και θα πρέπει να ΛΥΘΕΙ Ε∆Ω ΚΑΙ ΤΩΡΑ!

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία,

∆ηµήτρης Κωνσταντουδάκης