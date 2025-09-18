Επιστολές: ΛΕΠΕΤΕ: Ο φάκελος που φοβούνται όλοι να ανοίξουν

Κύριε διευθυντά,

στην Ελλάδα έχουµε συνηθίσει σε υποθέσεις που “κουκουλώνονται”.

Όµως η περίπτωση του ΛΕΠΕΤΕ ξεχωρίζει γιατί αφορά χιλιάδες συνταξιούχους της ΕΤΕ και αγγίζει την ίδια την αξιοπιστία του τραπεζικού συστήµατος και των θεσµών.

Ο ΣΣΕΤΕ αν και θεσµικά αρµόδιος να εκπροσωπήσει τους ασφαλισµενους, αποφεύγει εδώ και χρόνια να ανοίξει τον Φάκελο ΛΕΠΕΤΕ. Θεσµοί που γνωρίζουν καλά την υπόθεση δηλώνουν αναρµόδιοι στο να ζητήσουν ∆ιαχειριστικό Έλεγχο.

Τι φοβούνται όλοι; Την αλήθεια. Έναν ∆ιαχειριστικό Έλεγχο που θα φέρει στο φως τις πραγµατικές ευθύνες της ΕΤΕ, τις παραλήψεις των εποπτικών αρχών, αλλά και τις πολιτικές ευθύνες που παραµένουν στο απυρόβλητο.

Εµείς οι συνταξιούχοι, η κοινωνία γενικότερα δεν έχουµε την πολυτέλεια να σωπαίνουµε. Πρέπει να γνωριζουµε, έχουµε το δικαίωµα στη δικαιοσύνη. Το άνοιγµα του Φακέλου ΛΕΠΕΤΕ δεν είναι επιλογή αλλά αναγκαιότητα για την αποκατάσταση της αλήθειας και της δικαιοσύνης. Χωρίς Έλεγχο δεν µπορεί να υπάρξει διαφάνεια και χωρίς διαφάνεια δεν µπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη.

Ο ΛΕΠΕΤΕ δεν είναι ένα παρελθόν που πρέπει να ξεχαστεί, αλλά ένα παρόν που ζητά απαντήσεις. Ο ΛΕΠΕΤΕ δεν είναι απλά µια οικονοµική υπόθεση. Είναι ζήτηµα διαφάνειας, αξιοπιστίας των θεσµών και σεβασµού απρναντι σε χιλιάδες συνταξιούχους.

Η αλήθεια µπορεί να καθυστερεί αλλά δεν σβήνει. Και όσο ο Φάκελος ΛΕΠΕΤΕ µένει κλειστός, τόσο µεγαλώνει η ανάγκη να ανοίξει.

Μιχάλης Καχρης

συνταξιούχος ΕΤΕ

µέλος ΣΣΕΤΕ