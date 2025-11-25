Επιστολές: Κοινότητα Υπεράσπισης της Φάτνης

» Να βάλουµε περισσότερο Χριστό στα σπίτια και στις πλατείες

Κύριε διευθυντά,

µε ιδιαίτερη προσοχή παρακολουθούµε τα τελευταία χρόνια την αποχριαστιανοποίηση των Χριστουγέννων.

Όλο και πιο λίγο τραγουδιέται πια το «Άγια νύχτα», όλο και πιο λίγο ακούς τις χριστουγεννιάτικες ευχές, ηγεµονεύουν οι ευχές «happy New year», καλή Πρωτοχρονιά, καλή χρονιά, και του χρόνου.

Ο ψευδώνυµος Άη Βασίλης, αυτό το άτυπο… λογότυπο του µαυροζουµιού της παγκοσµιοποίησης συναντάται παντού. Πίνει κόλα, είναι χοντρός, γέρος, κοκκινοµάγουλος που έχει, όµως… βιονική δύναµη: Οδηγά ταράνδους, ανεβαίνει στις καµινάδες και χωρεί για να µπαίνει στα σπίτια από αυτές φορτωµένος µάλιστα µε τεράστιο σάκο µε παιγνίδια.

Η Γέννηση του Χριστού, η απέριττη Ιερή Φάτνη, τα Άγια πρόσωπα του Ιωσήφ και της Παναγίας απουσιάζουν. Ο πολιτιστικός ιµπεριαλισµός της ∆ύσης έρχεται σαν σίφουνας, εδώ και χρόνια, µέσα από συνειδητούς υπηρέτες της αποχριστιανοποίησης και απεθνοποίησης των Ελλήνων και µέσω ασυνείδητων, ψευτοµοντέρνων, ανθρώπων του ευρωπιθηκισµού.

Συχνά µέλη φορέων και αυτοδιοικητικοί όλοι αυτοί. Ειδικά όσον αφορά στη Φάτνη παρατηρεί κανείς, τα τελευταία χρόνια την… απουσία της από τα Χριστουγεννιάτικα ∆έντρα. Και εδώ… κιβώτια περιτυλιγµένα να οµοιάζουν µε… δώρα. Παντού δώρα και πουθενά Χριστός.

Τι είναι, όµως, αυτό που θα παιδαγωγήσει τα Ελληνόπουλα; Η… δωροδοκία; Χριστούγεννα δίχως Χριστό, πιλάφι δίχως ρύζι. Και Πρωτοχρονιά δίχως τον αληθινό Μέγα Βασίλειο και την τόσο σηµαντική εκτεταµένη κοινωνική δοµή της Βασιλειάδας, δεν γίνεται. Και ελληνικά Χριστούγεννα δίχως Παπαδιαµάντη δεν γίνονται.

∆ιότι τα… καρουζέλ, τα χωριά του ψευτάγιου, οι ακροβάτες και οι Σάντα Ραν, δεν είναι ελληνικά Χριστούγεννα. Με τις σκέψεις αυτές καλούµε τους συµπολίτες µας να επαγρυπνήσουν τις επόµενες ηµέρες για τυχόν εξαφανίσεις της Φάτνης από τους στολισµένους δηµοτικούς χώρους.

Ζητούµε από τους αυτοδιοικητικούς ο Χριστός και οι δικοί Του να υπάρχουν στον στολισµό των δηµοσίων και δηµοτικών χώρων.

Καλούµε τους συνανθρώπους, αυτές τις γιορτές να βάλουµε πιο πολύ Χριστό στα σπίτια και στη ζωή µας. Και στις γειτονιές µας, όπου απουσιάζει. Ως ενεργοί πολίτες µε Χριστό.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΑΤΝΗΣ

Ειρήνη Σπανουδάκη-Βαλσαµάκη,

Μιχάλης Μινουδάκης,

Κώστας Ποθουλάκης,

Πέτρος Χρστουλάκης