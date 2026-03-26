Επιστολές: Κοινωνική ντροπή και όχι µόνο Κυβερνητική

Ιωάννα Μελάκη
»… η πορεία των 11 Οµοσπονδιών, προς το Σύνταγµα…

Κύριε διευθυντά,
τα µάτια δακρύζουν, ο εγκέφαλος σταµατά όταν βλέπουν παρά τον κακό καιρό την Παρασκευή 21 του Μαρτίου, χιλιάδες συνταξιούχους, να πορεύονται προς την Πλατεία Συντάγµατος και να  ζητούν να τους δοθούν  δικαιώµαταπου τους στερήθηκαν και που δικαιούται.
Τα συνθήµατα των πανών, που κρατούσαν οι απόµαχοι της εργασίας, ήταν ουσίας σηµαίες διεκδίκησης των δικαιωµάτων των, που σε µια ευνοµούµενη ∆ηµοκρατία ουσίας ηθικά κρίνεται, από την κοινωνική της πολιτική, σε ευαίσθητες ανθρώπινες οµάδες, όπως οι συνταξιούχοι µας.
Τα δίκαια δικαιώµατά τους, που πάσχιζαν µε τις αδύναµες φωνές τους, να φθάσουν σε κάθε αυτί Κυβερνητικού στελέχους και ιδιαιτερα του πρωθυπουργού της xώρας που “κοµπάζει”, επανειληµµένως για την ευαισθησία του, στους συνταξιούχους της xώρας µας είναι:
– Να παρθούν µέτρα κατά της ακρίβειας
– ∆ωρεάν υγεία, χωρίς κρατησεις 6,% στα φάρµακα
– Να τους αποδοθεί η 13 και 14 σύνταξη, που τους αφαιρέθηκε λόγω έκτακτης Εθνικής οικονοµικής δυσκολίας
– Να δοθούν σε όλους τα αναδροµικά και όχι µόνο σε εκείνους που προέβησαν σε Αγωγή διεκδίκησης
Επειδή, όλοι βιώνουµε δύσκολη οικονοµική συγκυρία λόγω των γειτονικών µας πολέµων, µε αποτέλεσµα το φαινόµενο ακρίβεια να έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και επειδή  όλοι µας οφείλουµε να στηρίξουµε τις πιο ευαίσθητες και ευάλωτες πληθυσµιακές οµάδες της χώρας µας, στην οποία ανήκουν και οι συνταξιούχοι που όλοι λίγο πολύ γνωρίζουµε τη δυσκολία της επιβίωσης τους, αλλά και περισσότερο µάς είναι γνωστό η αξιοπρέπεια την οποία διακατέχουν ως απόµαχοι της εργασίας, οφείλουµε αφενός προς αυτούς αλλά περισσότερο προς εµάς, να συµβάλλουµε στηρίζοντας τα δίκαια αιτήµατά τους για να προσπεράσουµε ως κοινωνία από το αίσθηµα της ντροπής στο αίσθηµα της περηφάνιας.
Γιατί αυτό µας ανήκει να έχουµε ως νεότερη γενιά, η περηφάνια και όχι να ζούµε µε το αίσθηµα της ντροπής.

Ιωάννα Μελάκη
πρόεδρος της Ένωσης
Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
και µέλος του ΕΣΚΑ

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

