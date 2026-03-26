Επιστολές: Κάποια παροχή… εκ περισσού

Σήφης Βαρουξάκης
Κύριε διευθυντά,

την αφορµή γι’ αυτήν την επιστολή µού ‘δωσε µια γνωστή που έλεγε προχθές µε παράπονο, όταν έµαθε ότι το κράτος χορηγεί φάρµακα για τους παχύσαρκους και µάλιστα δωρεάν: «Εµείς δεν έχοµε να φάµε κι εφτοί παίρνουνε φάρµακα ν’ αδυνατίσουνε».

Στην απλοϊκή αυτή φράση αναδεικνύεται ένα παράδοξο στις αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας, για δωρεάν χορήγηση φαρµάκων εναντίον της παχυσαρκίας  Στον κατάλογο των νόσων από τις οποίες µπορεί να προσβληθεί  ο άνθρωπος, υπάρχουν νοσήµατα περισσότερο δύσκολα, «ανελαστικά» και ανεξάρτητα της θέλησης και της προσπάθειάς του, (π.χ. υπέρταση, στεφανιαία νόσος, χρόνιες λοιµώξεις κλπ), που γι’ αυτές τις παθήσεις δεν υπάρχει µειωµένη συµµετοχή στη προµήθεια φαρµάκων. Στην αντιµετώπιση της παχυσαρκίας, που είναι ένα πολυσύνθετο πρόβληµα υγείας αλλά είναι στη πλειοψηφία των περιπτώσεων ΑΠΟΤΡΕΨΙΜΗ θα µπορούσε να αποφευχθεί αυτό το υπολογίσιµο κόστος, επειδή τα φάρµακα αυτά είναι πανάκριβα και να µεταφερθεί το ποσόν σε άλλες παροχές. Η παχυσαρκία είναι πολυπαραγοντική πάθηση και ένα µέρος µόνο είναι «ιδιοπαθούς» ή ορµονικής αιτιολογίας. Τα περισσότερα περιστατικά οφείλονται στη λήψη περισσότερων θερµίδων απ’ αυτές που καίµε µε τη καθηµερινή µας δραστηριότητα. Με απλά λόγια νόσος των… καλοφαγάδων και των… αρνητών της κίνησης. Ξέρουµε ότι σ’ αυτή τη κατηγορία υπάγονται οι περισσότεροι συµπολίτες µας, οπότε η Πολιτεία δεν µπορεί να συνετίσει έναν – έναν ξεχωριστά, γιατί δεν είναι µόνο η πολυφαγία, είναι κι οι συµπαροµαρτούσες συνήθειες. Πολλοί πάνε µε το αυτοκίνητο στο περίπτερο, όµως µετά θυµούνται ότι πρέπει να πάει στον κυλιόµενο τάπητα που είναι της µόδας.

Αυτή η ρύθµιση για τη παχυσαρκία θυµίζει τη παροιµία: Ακριβοί στα λάχανα και φθηνοί στο πιπέρι! Υπάρχουν άλλες αναγκαιότητες στην υγεία, περισσότερο δίκαιες που χρήζουν άµεσης ρύθµισης, όπως είναι το ποσοστό συµµετοχής όλων των ασφαλισµένων στη προµήθεια φαρµάκων που πολλές φορές πλησιάζει τη κανονική τιµή, όπως και ο δισταγµός αύξησης της τιµής πολύτιµων παλιών φαρµάκων του 1 ευρώ, που οι εταιρείες τα αποσύρουν σαν ασύµφορα και τα στερούν από αποτελεσµατικές θεραπείες.  Για να πλασάρουν µετά µε παρόµοια σύνθεση σε πολλαπλάσια τιµή,

Ήταν λοιπόν αυτή η απόφαση µια αποσπασµατική παροχή που µάλλον ήταν περιττή και ίσως να έπρεπε αυτή η δαπάνη να πάει αλλού.

Σήφης Μ. Βαρουξάκης

συντ/χος γιατρός

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

