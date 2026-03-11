Επιστολές: Ήγγικεν η ώρα

Κύριε διευθυντά

µε τον γενικευµένο πόλεµο στη Μέση Ανατολή ο καπνός από τα αποκαΐδια των καµένων σπιτιών κι όχι µόνο πλησιάζει µε γρήγορο ρυθµό και στον δικό µας γαλανό και ξάστερο ουρανό και τείνει να τον καλύψει απ’ άκρη σ’ άκρη, χωρίς βέβαια να φταίµε εµείς σε τίποτα, κρύβοντας τον ήλιο της ειρήνης που τώρα λάµπει ζεσταίνοντας µε τις ζείδωρες ακτίνες του τη χώρα µας. Που κάτι τέτοιο δεν πρέπει βέβαια να το αφήσουµε να συµβεί.

Γνωρίζοµε πολύ καλά πως τα µαύρα σύννεφα του πολέµου δεν ρίχνουν βροχή µήτε και τριαντάφυλλα, ξερνούν φωτιά και σίδερο σκορπώντας παντού τον όλεθρο, το θάνατο και την καταστροφή.

Όµως ο κίνδυνος να εµπλακούµε άθελά µας και εµείς στη δίνη του εν λόγω πολέµου είναι υπαρκτός και η αιτία θα είναι οι ξένες πολεµικές βάσεις που είναι εγκατεστηµένες πριν από πολλά χρόνια στον ελληνικό χώρο και για ξένα συµφέροντα.

Ο εχθρός δεν θα µας κάνει τη χάρη γιατί δεν εµπλεκόµαστε ως Έλληνες στον πόλεµο, θα µας χτυπήσουν ανελέητα και πολλά µέρη της χώρας µας που µοιάζουν σαν παράδεισος θα µετατραπούν σε πυρακτωµένη κόλαση που πάνω της θα καγχάζουν χορεύοντας διαόλοι.

Ειδικότερα η Κρήτη µας, ετούτος ο επίγειος παράδεισος θα φαντάζει σαν σκιάχτρο και σαν ξεπουπουλιασµένο πουλί. Πιστεύω ότι κανένας δεν χαίρεται για την ζοφερή κατάσταση που έχει απλωθεί γύρω µας. Όλοι οι Έλληνες προσευχόµαστε να σταµατήσει εδώ το κακό, γιατί αν χτυπήσουν τις βάσεις οι της απέναντι πλευράς, θα αναγκαστούν και οι απ’ την εδώ, οι σύµµαχοί µας να απαντήσουν σέρνοντας και την χώρα µας στον χορό του πολέµου και κανένας δεν µπορεί να µαντέψει ποιο θα είναι το τίµηµα που θα πληρώσουµε.

Τώρα όλοι γνωρίζουµε ότι από καταβολής κόσµου τα δυνατά έθνη επιδίωκαν και επιδιώκουν να κατακτήσουν όσο πιο πολλά εδάφη µπορούν σκοτώνοντας χωρίς έλεος τα αδύνατα, αφανίζοντας τα από προσώπου γης.

Εµείς οι µεγαλύτεροι σε ηλικία τα βλέπουµε ακόµα τα σηµάδια από τις πληγές που άνοιξαν οι λόγχες των κατακτητών στη χώρα µας, δεν έχουν επουλωθεί ακόµα, εµείς τα διακρίνουµε πολύ καθαρά. ∆εν πρέπει όµως να αφήσουµε την σκόνη από την σκαπάνη του αδυσώπητου χρόνου να τα κουκουλώσει. Επιβάλλεται να τα δείχνουµε στις νεότερες γενιές για να µαθαίνουν πόσο σκληροί και ανελέητοι είναι οι κατακτητές.

∆εν είµαι στρατιωτικός αναλυτής, ένας απλός Έλληνας είµαι αλλά όταν άκουσα πως η κυβέρνηση έστειλε αεροπλάνα και µια φρεγάτα για την θωράκιση των συνόρων της Κύπρου µας δάκρυσα από χαρά και υπερηφάνεια λέγοντας, αρκετά παιδιά µας είναι θαµµένα στο ιερό κι αιµατοβαµµένο χώµα της Μεγαλονήσου, δεν πρέπει να αφήσουµε να βεβηλώσουν τους τάφους τους οι βάρβαροι.

Θωρακίστε µε ότι πιο σύγχρονα όπλα την άµυνα της πολύπαθης χώρας µας. Πολλοί είναι εκείνοι που καραδοκούν όχι µόνο να αλλάξουν τα σύνορα µας αλλά αν µπορούσαν θα αφάνιζαν ως έθνος από προσώπου γης. Άλλωστε δεν είναι κάτι το καινούργιο αυτό που επισηµαίνω, ορισµένοι λαοί το σύνδροµο της επεκτασιµότητας της χώρας τους κυλάει µέσα στις φλέβες τους και ο λύκος στην αναµπουµπούλα χαίρεται.

Άκουσα απ’ όλα τα ΜΜΕ ότι ένας αξιωµατούχος Ιρανός, ότι αν η Ευρωπαϊκή ένωση προβεί µε οποιονδήποτε τρόπο εναντίων στην πατρίδα του θα το εκλάβουν ως εχθρική ενέργεια µε ότι αυτό συνεπάγεται. Τώρα το τι θα πράξει η Ευρωπαϊκή ένωση δεν είµαι εγώ εκείνος που θα το υποδείξω, αυτό είναι δουλειά των κυβερνώντων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Κύπρος είναι µέλος της. Εγώ πιστεύω ότι τώρα είναι η ώρα που πρέπει να δείξουν πόσο ενωµένη κι αποφασιστική είναι η Ευρωπαϊκή ένωση. Ίδωµεν.

Επίσης, εκείνο που θέλω να επισηµάνω είναι ότι όλοι πρέπει να βοηθήσουµε µε όποιον τρόπο µπορεί ο καθένας κι από το δικό του µετερίζι για την ακεραιότητα του νησιού µας. Ας µην ξεχνάµε τα δεινά που βίωσε ο αδελφός Κυπριακός λαός µε την εισβολή του Αττίλα. ∆εν έφυγε. Εκεί είναι θρονιασµένος και καραδοκεί το λάθος που θα κάνουµε να το εκµεταλλευτεί στο έπακρον. ∆εν πρέπει να του δώσουµε δεύτερη ευκαιρία να το πραγµατοποιήσει. Και ο λύκος στην αναµπουµπούλα χαίρεται.

Τέλος ορισµένοι γραφιάδες από την πέρα µπάντα, χρόνια και χρόνια τώρα επιδιώκουν να αλλοιώσουν την ιστορία της ένδοξης χώρας µας. Αυτούς πρέπει, καλύτερα επιβάλλεται, να τους σταµατήσουµε να γράφουν αναλήθειες. Ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος αυτό είναι δουλειά των ιστορικών µας. Αυτό λέω εγώ, να µην επιτρέψουµε τους σκόρπιους από ανατολίτικες φυλές να καµαρώνουν πως είναι Έλληνες όπως καµαρώνουν οι Σλάβοι πως είναι απόγονοι του Μέγα Αλέξανδρου.

∆ηµήτρης Κ. Τυραϊδής

συγγραφέας – ποιητής µέλος της Παγκοσµίου Ενώσεως Ελλήνων Λογοτεχνών, µέλος των Πνευµατικών ∆ηµιουργών νοµού Χανίων και άλλων πολλών πολιτιστικών συλλόγων