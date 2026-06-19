Επιστολές: Η Τράπεζα Χανίων και η άδικη αντιμετώπισή της

Κύριε διευθυντά

με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα και έντονη κριτική από πολιτικά και όχι μόνο πρόσωπα, εις βάρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, ενώ δεν περιήλθε εις γνώση μου καμία κριτική και κανένα αρνητικό σχόλιο για την αντιμετώπιση των καταθετών στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα του Ηρακλείου ,θεωρώ σωστό και επιβεβλημένο, να μου επιτρέψετε να σας καταθέσω την αντικειμενική άποψη μου, προς αποκατάσταση της αληθείας, όπως εγώ τουλάχιστον την αντιλαμβάνομαι.

Με νόμους που θεσπίσθηκαν, για να μη κλείσουν οι 4 τότε συστημικές τράπεζες επειδή αντιμετώπιζαν πρόβλημα ρευστότητας, τους δόθηκε πλουσιοπάροχη χρηματική ενίσχυση και έγινε η ονομαζόμενη τότε ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ. Δεκάδες δις του Ελληνικού λαού δόθηκαν στις συστημικές τράπεζες, οι οποίες όπως μαθαίνουμε αργότερα, όχι μόνο διασωθήκαν, αλλά με αφορμή την κρίση και τα μνημόνια και γιγαντώθηκαν και μείωσαν το «εργατικό κόστος», όπως συνηθίζουν να ονομάζουν την αμοιβή εργασίας, αυξάνοντας τα κέρδη τους.

Στον τόπο μας ,στην Κρήτη μας, με τις θυσίες και την στήριξη των Κρητικών, λειτουργήσαν δυο μη συστημικές τράπεζες, μια με έδρα το Ηράκελιο, η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα και μια με έδρα τα Χανιά, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

Η Κυβέρνηση, προς διάσωση της attica bank, η οποία θα μπορέσει πλέον μετά την συγχώνευση της με την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, να αποπληρώσει στο Ελληνικό Δημόσιο ομόλογα ύψους 100εκατομμυριων ευρώ το οποίο και επί πλέον το Ελληνικό Δημόσιο θα έχει όφελος και άλλα 44 εκατομμύρια ευρώ περίπου, τα οποία δεν θα χρειαστεί να καταβάλει το 2025 στη νέα τράπεζα που δημιουργείται μετά την συγχώνευση.

Φτάσαμε έτσι στη δημιουργία του 5ου τραπεζικού πυλώνα, με ειδικούς ευνοϊκούς όρους για τη νέα τράπεζα, που φέρει πλέον τον διακριτικό τίτλο Crediabank, με αποτέλεσμα οι μετοχές του απλού κόσμου που είχαν αγοράσει από την Παγκρήτια, οι πλείστες, να αφομοιωθούν από το νέο τραπεζικό σχήμα και εν τέλει σχεδόν να εκμηδενιστούν. Αφ’ ενός μεν οι πλείστοι εξ όσων είχαν αγοράσει μετοχές της Παγκρήτιας έχασαν όλες τις οικονομίες των και αφ` ετέρου οι καρτέλες δανειοληπτών πελατών της Παγκρήτιας, που λόγω της πανδημίας παρουσίαζαν καθυστέρηση πληρωμών, έκλεισαν και μεταβιβάστηκαν σε εισπρακτικές εταιρείες για κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, σε αντίθεση με τη Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, εξακολουθεί να λειτουργεί με τις δικές της δυνάμεις χωρίς να έχει λάβει από το Ελληνικό Δημόσιο ούτε ένα ευρώ για ανακεφαλαιοποίηση. Στήριξε και εξακολουθεί να στηρίζει εμβληματικές-ιστορικές επιχειρήσεις των Χανίων, οδηγώντας τις σε πορεία εξυγίανσης ή ακόμα και ισχυρής ανάπτυξης εν μέσω κρίσης, στήριξε και εξακολουθεί να στηρίζει μέσω δωρεών και χορηγιών, άπορους, σχολεία, συλλόγους και φορείς του τόπου μας.

Θεωρώ πως η μέχρι τώρα κριτική εις βάρος μόνο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, που διατηρεί σήμερα 23 καταστήματα, τα περισσότερα των οποίων βρίσκονται στη Κρήτη μας και κάποια εξ` αυτών στην Αθήνα, μόνο ως άδικη ,εκ του πονηρού και εμμονική θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί, και, θα έπρεπε εκτός του σεβασμού για το έργο και τις υπηρεσίες που προσφέρει στη κοινωνία των Χανίων, να εξετάζεται πάντα υπό το πρίσμα της κρίσης που τόσα χρόνια βιώνουμε ως κοινωνία, και, ιδιαίτερα της τραπεζικής κρίσης που έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών που δεν έχουν σταματημό.

Προς σφαιρική ενημέρωση για την ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών και χωρίς να έχω ιδιαίτερες επιστημονικές γνώσεις, νομίζω ότι από τη στιγμή που ξεκίνησε η κρίση το 2008, οι τράπεζες δεν είχαν πλέον πρόσβαση σε δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ενώ δεν διέθεταν και επαρκή ρευστά διαθέσιμα για την κάλυψη ακραίων εκροών καταθέσεων. Καθώς νομοτελειακά οδηγούνταν σε κατάρρευση, άρχισαν να αποσπούν από τις διαδοχικές κυβερνήσεις δεκάδες δισεκατομμύρια ως κρατικές ενισχύσεις για την ανακεφαλαιοποίηση τους, με αντάλλαγμα μάλιστα προνομιούχες μετοχές, οι νέοι κάτοχοι των οποίων (δηλαδή το κράτος και όλοι εμείς που φορολογεί αγρίως) δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, συνεπώς δεν μπορούν να παρεμβαίνουν στην πολιτική των τραπεζών, ενώ αφήνουν ανέγγιχτους τους μεγαλοϊδιοκτήτες τους να συνεχίζουν απτόητοι το θεάρεστο έργο της κερδοσκοπίας.

Με τον τρόπο αυτό, άνοιξε ο τρελός χορός των αφειδών ενέσεων ρευστότητας προς τις τράπεζες από το Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς αυτό να αποκομίζει κανένα όφελος ούτε για τα κρατικά ταμεία, αλλά ούτε καν για την πραγματική οικονομία, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, παρότι όλα αυτά επικαλούνταν ως πρόσχημα για να προπαγανδίσουν την όλη επιχείρηση: «σωτηρία των τραπεζών». Ας δούμε, λοιπόν, με αριθμούς τι μας στοίχισε αυτό το «σώσιμο», που οδήγησε να δηλώνουν σήμερα τεράστια κέρδη οι τράπεζες:

– Με το νόμο 3723/2008 θεσπίζεται η χρηματοδότηση των τραπεζών συνολικού ποσού 28 δισ. ευρώ.

– Με το νόμο 3845/2010, γνωστότερος ως 1ο μνημόνιο, χορηγούνται άλλα 15 δισ. ευρώ στις τράπεζες.

– Με το νόμο 3864/2010 χορηγούνται άλλα 10 δισ. ευρώ στα τραπεζικά ιδρύματα.

– Με το νόμο 3872/2010 δίνονται επιπλέον 25 δισ. ευρώ στις τράπεζες.

– Με το νόμο 3965/2011 χορηγούνται επιπρόσθετα άλλα 30 δις. ευρώ στις τράπεζες.

Συνολικά λοιπόν μέχρι το τέλος του 2011 είχε θεσπιστεί με νόμους να χορηγηθούν στις τράπεζες 108 δισ. ευρώ για τη σωτηρία τους!

Υπενθυμίζουμε ότι από το πρώτο μνημόνιο το δημόσιο δανείστηκε από την Ευρωζώνη και το ΔΝΤ συνολικά το ποσό των 110 δισ. ευρώ. Δηλαδή τα λεφτά του πρώτου μνημονίου, για τα οποία μάτωσε ο λαός, σχεδόν όλα παραχωρήθηκαν για την στήριξη των τραπεζών, ενώ με το 2ο μνημόνιο (Ν.4046.2012), με το οποίο ξαναματώνει ο ελληνικός λαός, συμφωνήθηκε να δοθούν – και δόθηκαν – άλλα 75 δισ. ευρώ! Δηλαδή συνολικά η σωτηρία των τραπεζών κόστισε 183 δισ. ευρώ. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας το 2011 ήταν 215,088 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δηλαδή το κόστος διάσωσης των τραπεζών αντιστοιχεί στο 85% του ΑΕΠ του 2011!

Από την άλλη, σύμφωνα με δήλωση του τότε υπουργού Οικονομικών Γ. Στουρνάρα, το συνολικό χρέος της χώρας, ύστερα από συνεχή, μνημόνια και «κουρέματα» έχει φτάσει αισίως στα 302 δισ. ευρώ. Δηλαδή το 61% του δημόσιου χρέους δημιουργήθηκε για να διασωθούν οι τράπεζες!

Αν δηλαδή δεν δανειζόμασταν αυτά τα 183 δισ. ευρώ για να σωθούν οι τράπεζες και τις αφήναμε να πτωχεύσουν, όπως έκανε, για παράδειγμα, η Ισλανδία, τότε το δημόσιο χρέος της χώρας, στη χειρότερη περίπτωση, θα ήταν 119 δισ. ευρώ – πολύ κοντά στο 50% του ΑΕΠ – σχετικά εύκολα διαχειρίσιμο και χωρίς να επιβληθούν μνημόνια. Δεν θα χρειαζόταν επίσης τα «κουρέματα» των αποθεματικών Ασφαλιστικών Ταμείων και των Νοσοκομείων, που κατείχαν κρατικά ομόλογα, με αποτέλεσμα τώρα να δρομολογούνται νέες περικοπές στις συντάξεις, τα επικουρικά, τα εφάπαξ, τα προνοιακά επιδόματα, 25αρια για κρεβάτι στα δημόσια νοσοκομεία, κλείσιμο κλινικών κ.λπ.

ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δεν ισχύουν, λοιπόν, όλα αυτά που ακούγονται από αυτούς που στήριξαν και στηρίζουν τα μνημόνια, ότι με τις δανειακές συμβάσεις και τα επαχθή μέτρα των μνημονίων σώθηκαν οι μισθοί και οι συντάξεις, η χρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών και η εν γένει λειτουργία του κράτους. Αντίθετα, με όλα αυτά, ο λαός λεηλατήθηκε.

Εκείνοι που σώθηκαν είναι οι τράπεζες και όλοι αυτοί που εφορμούν για να αρπάξουν κοψοχρονιά τις δημόσιες επιχειρήσεις και τα «φιλέτα» της ακίνητης δημόσιας περιουσίας. Κι ενώ ο ελληνικός λαός θα ξεπληρώνει τα δανεικά μέχρι …το 2040 και 2050, σήμερα απειλούν με κατασχέσεις ακόμη και της πρώτης κατοικίας των εξαντλημένων από τα αντιλαϊκά μέτρα οικογενειών με τα «κόκκινα» δάνεια.

Με εκτίμηση

Σταύρος Πολέντας