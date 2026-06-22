Επιστολές: Η προσφορά των συνταξιούχων

Κύριε διευθυντά,

η Ελλάδα είναι γνωστό πως είναι η χώρα με τους γοργότερους ρυθμούς γήρανσης στην Ευρώπη! Οι πολιτικές συζητήσεις συχνά επικεντρώνονται στις αρνητικές προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσμού, όπως η αύξηση των συνταξιοδοτικών δαπανών, των δαπανών υγείας ή σμίκρυνση του εργασιακού βίου. Πολλές φορές λόγω της απουσίας ενημέρωσης δημιουργούνται προκαταλήψεις και αρνητική ατμόσφαιρα.

Επιστημονικές έρευνες δείχνουν πως η δημογραφική πραγματικότητα θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται σαν ευκαιρία, η οποία χρειάζεται μια νέα εκτίμηση και προσαρμογή οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών μέσα στην κοινωνία. Παρακολουθούμε στα μέσα ενημέρωσης πολλές συζητήσεις γύρω από τους ηλικιωμένους. Αναλύουν το μήνυμα της οικονομικής κρίσης στην κοινωνία και τις ψυχολογικές συνέπειες που έχει αυτή για τους ηλικιωμένους. Παρά το ότι συνηθίζουμε να αναφερόμαστε σε αυτούς με τον όρο: «οι απόμαχοι της ζωής», οι ηλικιωμένοι σήμερα συμβάλλουν αποφασιστικά στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, όσο περίεργα κι αν ακούγεται αυτό.

Οι εμπειρίες και οι γνώσεις τους είναι πολύτιμες για τους νεότερους, σε οργάνωση της ζωής τους και καθορισμό των βημάτων τους που οδηγούν στην αποφυγή λαθών στη διαχείριση της οικογενειακής, επαγγελματικής και κοινωνικής καθημερινότητας. Ακόμα πιο πολύτιμη στις μέρες μας είναι η εθελοντική προσφορά εργασίας των ηλικιωμένων στις οικογενειακές επιχειρήσεις, ενώ το σημαντικότερο ίσως από όλα, είναι η φροντίδα που προσφέρουν στα παιδιά και εγγόνια τους.

Ο παππούς και η γιαγιά, εκτός του ότι δίνουν ανάσες χρόνου και οικονομικής υποστήριξης σε πολλές περιπτώσεις, είναι πολύτιμες και για τους γονείς των παιδιών τους, συμβάλουν αποφασιστικά στην ήρεμη διαβίωση στη σωστή διαπαιδαγώγηση τους και τελικά στη διατήρηση του θεσμού της Ελληνικής Οικογένειας».

Η διοίκηση της ένωσης συνταξιούχων ΟΑΕΕ Χανίων προσπαθεί να αντιμετωπίσει το μείζον κοινωνικό πρόβλημα με τα μέσα που διαθέτει, όπως την κακομεταχείριση των Ηλικιωμένων κ.α.

Καιρός λοιπόν να ανασκουμπωθούμε, να δείξουμε και να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ξοφλημένοι. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας και της επικοινωνίας, είναι τα μέσα που χρησιμοποιούμε για να το πετύχουμε.

Είναι πράγματα που ίσως ξαφνιάσουν πολλούς γιατί είναι πρωτοπόρα στο συνταξιουχικό κίνημα που αρκετοί δεν θέλουν ή δεν μπορούν να τα κατανοήσουν. Η απόφαση μας αυτή δεν είναι ούτε για κατανάλωση, ούτε προσωρινή, ούτε πρόχειρη. Αποτελεί μακρόχρονη μελέτη και σχεδιασμό γιατί δεν δεχόμαστε να θεωρούν τους συνταξιούχους βάρος και απόμαχους της ζωής.

Έχουμε δικαίωμα στη ζωή και μπορούμε να δώσουμε ακόμη πολλά. Σχεδιάζουμε, υλοποιούμε προγράμματα δράσης, στην κατεύθυνση της εξασφάλισης μιας ποιοτικής και αξιοπρεπούς διαβίωσης των μελών της ένωσης μας.

Φροντίδα, προστασία, αίσθημα ασφάλειας είναι αυτά που προσπαθούμε να προσφέρουμε. Εθελοντισμός, ενεργοποίηση της κοινωνίας,

Η διοίκηση της ένωση μας λειτουργεί ως ομάδα πίεσης ώστε να εφαρμοστούν πολιτικές που υπερασπίζονται τα συμφέροντα των ηλικιωμένων – συνταξιούχων. Προσπαθούμε να προβάλουμε τη θετική εικόνα της ενεργού γήρανσης, να αλλάξουμε τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. Έχουμε διάθεση να προσφέρουμε βοήθεια εκεί που μας ζητούν συνδρομή ή συνεργασία με τους καθ ύλην αρμόδιους τοπικούς φορείς. Θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη για θέματα που απασχολούν τα άτομα της λεγόμενης τρίτης ηλικίας.

Καλούμε λοιπόν τους συνταξιούχους, ( Έμπορους – Βιοτέχνες – Επαγγελματίες ) να αναλάβουμε δράση, να τιμήσουμε την ιστορία, την οικογένεια, και την πατρίδα μας.

Είναι καιρός να δείξουμε τον δρόμο της υπομονής, της πίστης και της θέλησης στους νέους μας, που τους βομβαρδίζουν καθημερινά με νέα πρότυπα που εξυπηρετούν συμφέροντα που δεν έχουν σχέση με τα ήθη και έθιμα μας.

Ας σταθούμε αρωγοί και αλληλέγγυοι στις προσπάθειες του Διοικητικού Συμβουλίου μας με συντονιστή τον πρόεδρο κ. Γιάννη Ντίλη, χωρίς να παίρνουμε στα σοβαρά ψίθυρους που για εγωιστικούς, ή άλλους λόγους, προσπαθούν να στρέψουν την προσοχή σε άλλους δρόμους, κατηγορώντας ότι φταίνε οι άλλοι, χωρίς να αναλαμβάνουν πρωτοβουλία ή συνδρομή ελάφρυνσης των προβλημάτων αυτών που έχουν ανάγκη.

Η προσπάθεια μας αυτή, αν αγκαλιαστεί από όλους τους Συνταξιούχους της περιοχής μας, θα είναι η καλύτερη προσφορά που αξίζει να έχουμε φιλοδοξία εποικοδομητικής συνεργασίας.

Είναι μια ευκαιρία να συνδράμουν εθελοντικά στην προσπάθεια μας όσοι έχουν γνώσεις και διάθεση, παραμερίζοντας κάθε σκέψη για ευκαιρία εκμετάλλευσης. Ας προσπαθήσουμε με τις λίγες δυνάμεις μας να αγκαλιάσουμε αυτούς που έχουν ανάγκη αγάπης, συμπαράστασης, συντροφιάς.. .

Οικονομική στήριξη δεν είναι στις προθέσεις μας, ούτε θα την δεχτούμε. Το διευκρινίζουμε για να προλάβουμε κάποιους που ίσως μας χρεώσουν την προσπάθεια μας ως ευκαιρία οικονομικής εκμετάλλευσης.

Γιάννης Ντίλης

πρόεδρος του Δ.Σ. της Ενωσης

Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Ν. Χανίων