menu
26.8 C
Chania
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕπιστολές
Επιστολές

Επιστολές: Η κλασσική µουσική αντίδοτο στη βία των νέων

Γεώργιος Τρανταλίδης
Γεώργιος Τρανταλίδης
0

Κύριε διευθυντά,
δηµοσίευµα αναφέρει: «Η φιλαρµονική ορχήστρα του Λονδίνου υιοθετεί νέα πολιτική φθηνών εισητηρίων για νέους έως 30 ετών, έτσι ώστε να ενισχυθεί η προσέλευση των νέων στις συναυλίες της κλασικής µουσικής.»
Η βία στα σχολεία έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις και είναι γνωστό πως χιλιάδες παιδιά εγκατέλειψαν το σχολείο λόγω bullying.
∆υστυχώς, η τ. yπ. Παιδείας ευρισκοµένη σε βαθύ ανατολίτικο λήθαργο, ουδέποτε εισήκουσε τις εκκλήσεις µου για δραστικά µέτρα π.χ. αποστολή εγκυκλίου µε sms σε όλους τους µαθητές της επικρατείας, που να προβλέπει ότι αυτός που ασκεί βία σε συµµαθητή του, θα αποβάλλεται διά παντός από το σχολείο.
Και σαν να µην έφτανε αυτό, είχαµε πολλές περιπτώσεις που γονείς καταγγέλλουν δασκάλους, διευθυντές σχολείων ότι περνάνε από αυτόφωρο και παιδιά απειλούν µε µηνύσεις δασκάλους όταν τα επιπλήττουν.
Όλα αυτά τα φαινόµενα βίας, συγκρούσεων, βιαιοπραγιών, καταστροφικής συµπεριφοράς θα µπορούσαν να µειωθούν σηµαντικά. Επίσης, είχα προτείνει την µετάδοση κλασσικής µουσικής στα διαλείµµατα.
Ευελπιστώ ο νυν υπουργός να υιοθετήσει τις πιο πάνω προτάσεις µου. Αναµένω µε ενδιαφέρον την άποψή του.

Γιώργης Τρανταλίδης
δικηγόρος – Ρέθυµνο

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum