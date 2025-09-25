Επιστολές: Η κλασσική µουσική αντίδοτο στη βία των νέων

Κύριε διευθυντά,

δηµοσίευµα αναφέρει: «Η φιλαρµονική ορχήστρα του Λονδίνου υιοθετεί νέα πολιτική φθηνών εισητηρίων για νέους έως 30 ετών, έτσι ώστε να ενισχυθεί η προσέλευση των νέων στις συναυλίες της κλασικής µουσικής.»

Η βία στα σχολεία έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις και είναι γνωστό πως χιλιάδες παιδιά εγκατέλειψαν το σχολείο λόγω bullying.

∆υστυχώς, η τ. yπ. Παιδείας ευρισκοµένη σε βαθύ ανατολίτικο λήθαργο, ουδέποτε εισήκουσε τις εκκλήσεις µου για δραστικά µέτρα π.χ. αποστολή εγκυκλίου µε sms σε όλους τους µαθητές της επικρατείας, που να προβλέπει ότι αυτός που ασκεί βία σε συµµαθητή του, θα αποβάλλεται διά παντός από το σχολείο.

Και σαν να µην έφτανε αυτό, είχαµε πολλές περιπτώσεις που γονείς καταγγέλλουν δασκάλους, διευθυντές σχολείων ότι περνάνε από αυτόφωρο και παιδιά απειλούν µε µηνύσεις δασκάλους όταν τα επιπλήττουν.

Όλα αυτά τα φαινόµενα βίας, συγκρούσεων, βιαιοπραγιών, καταστροφικής συµπεριφοράς θα µπορούσαν να µειωθούν σηµαντικά. Επίσης, είχα προτείνει την µετάδοση κλασσικής µουσικής στα διαλείµµατα.

Ευελπιστώ ο νυν υπουργός να υιοθετήσει τις πιο πάνω προτάσεις µου. Αναµένω µε ενδιαφέρον την άποψή του.

Γιώργης Τρανταλίδης

δικηγόρος – Ρέθυµνο