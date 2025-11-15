menu
Επιστολές

Επιστολές: Η επέµβαση σε ένα αρχαιολογικό Μνηµείο

Ι.Ε. Ηλιάκης
Προς: Την Αρχαιολογική Υπηρεσία Χανίων
Κοιν: Υπουργό Πολιτισµού κα Μενδώνη

O G. Gerola στον πρώτο τόµο του έργου του a Monumenti Veneti nell’ isola di Grela κατέγραψε και φωτογράφισε ένα αρχαιολογικό µνηµείο στα Περιβόλια Χανίων Fig 362. (Βλ. σχετ. φωτο)

Κατά το τρέχον έτος κάποιοι επενέβησαν και χρωµάτισαν το µνηµείο µε πλαστικά χρώµατα. Αναφέρουµε την επέµβαση στην Υπηρεσία σας, καθώς και σε κάθε αρµόδιο για τα δέοντα.

Μετά τιµής Ιωάννης Ε.  Ηλιάκης δάσκαλος

Υ.Σ. Οµόλογο έργο: Ναΐσκος “Αη Λιάς” βρίσκεται πλησίον του οικισµού Αγίου Γεωργίου-Ρεθύµνης, το οποίο καταρρέει. Ζητούµε την άµεση σωστική σας επέµβαση και προστασία του µνηµείου. Μελέτη επίσης του λοφίσκου όπου βρίσκονται θεµέλια λίθοι ίσως µινωικής εποχής. .

