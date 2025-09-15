Επιστολές: Η εκπλήρωση µιας υπόσχεσης

» Θα αποτελέσει και τον ελάχιστο φόρο τιµής

στον ήρωα της Αντίστασης, ανθυπολοχαγό Μανώλη Πιµπλή

Κύριε διευθυντά,

«µνήµες από την Κρήτη του πολέµου. Έρωτας στα χρόνια της κατοχής – Ιστορία ενός βρετανού πράκτορα που γνώρισε στην κατεχόµενη Κρήτη τη σύζυγό του», ήταν ο τίτλος του ρεπορτάζ του δηµοσιογράφου των Χανιώτικων νέων Γιώργου Κώνστα στο φύλλο της εφηµερίδας της 30 Αυγούστου 2025. Πραγµατικά συγκλονιστικό.

Η µαρτυρική Μαλάθυρος έχει συνδέσει την ιστορία της στην Γερµανική Κατοχή µε την δράση του Αγγλικού φυλακίου κατασκοπίας και το βαρύ τίµηµα που πλήρωσε για να µην προδώσει την ύπαρξή του. Θεωρώ απαραίτητο να δώσω στην δηµοσιότητα, για την ιστορία, τον χαιρετισµό του Richard Stanley, γιου του υπολοχαγού του βρετανικού στρατού John Stanley, που την απηύθυνε από το µνηµείο των ηρώων της Μαλαθύρου την Κυριακή 31/8/2025 για την 81η επέτειο του Μαλαθυριανού Ολοκαυτώµατος.

Χαιρετισµός του Richard Stanley στην τελετή της Μαλαθύρου την 31/8/2025

«Κυρίες και κύριοι καληµέρα σας

Ονοµάζοµαι Richard Stanley. Πατέρας µου ήταν ο John Stanley, υπολοχαγός του Βρετανικού στρατού, που, µαζί µε τον ανθυπολοχαγό του Ελληνικού στρατού Μανώλη Πιµπλή και την αντιστασιακή του οµάδα, λειτουργούσαν από το καλοκαίρι του 1943 τον ασύρµατο επικοινωνίας µε το συµµαχικό στρατηγείο της Μέσης Ανατολής, στα ορεινά, πάνω από την Μαλάθυρο.

Μητέρα µου ήταν η Στυλιανή-Στέλλα κόρη του Μανούσου Μαλανδράκη και της Βασιλικής Μπρεδάκη, στέλεχος της αντιστασιακής οµάδας, γνωστή και ως Λίλλη.

Με µεγάλη συγκίνηση βρίσκοµαι σήµερα εδώ, µαζί µε τους αδελφούς µου Steven, Nigel, Charles, τις οικογένειες τους καθώς και πολλούς συγγενείς από την οικογένεια της µητέρας µου για να τιµήσουµε την µνήµη των 61 εκτελεσµένων Μαλαθυριανών από τους Γερµανούς ναζί, την 28 Αυγούστου 1944.

Η συγκίνηση γίνεται ακόµα µεγαλύτερη όταν αναλογιζόµαστε ότι οι περισσότεροι από τους εκτελεσθέντες εγνώριζαν τις πληροφορίες που ζητούσαν οι ναζί για τον ασύρµατο και την οµάδα που τον λειτουργούσε, ουδείς όµως οµολόγησε, ουδείς κατέδωσε…

Είχε προηγηθεί ένα µήνα πριν στις 17.07.1944 η δολοφονία του Μανώλη Πιµπλή από τους συνεργάτες των κατακτητών στα Χανιά.

Αιωνία θα είναι η µνήµη τους… Τιµή και δόξα τους πρέπει….»

Ο ∆ήµος και οι φορείς της Μαλαθύρου του απένειµαν την ιστορική φωτογραφία µε τα µέλη του Αγγλικού φυλακίου, τιµητική πλακέτα και το βιβλίο του Σταύρου Βλοντάκη ‘‘Η Οχυρά Θέση Κρήτης’’.

Θέλω επίσης να υπενθυµίσω ότι στην 78η επέτειο τον Αύγουστο του 2022 στην οποία απηύθυνε χαιρετισµό και ο Μανώλης Πιµπλής, δηµοσιογράφος στο κανάλι της Βουλής, διευθυντής εκδόσεων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο και διευθυντής του φεστιβάλ βιβλίου Χανίων που φέρει το όνοµα του ήρωα θείου του, δόθηκε η υπόσχεση από τον περιφερειάρχη Κρήτης κύριο Σταύρο Αρναουτάκη να τοποθετηθεί προτοµή του ήρωα ανθυπολοχαγού Μανώλη Πιµπλή στο χώρο του µνηµείου της µαρτυρικής Μαλαθύρου. Θεωρώ πως η υπόσχεση αυτή θα έχει εκπληρωθεί στην 82η επέτειο τον Αύγουστο του 2026. Γνωρίζω ότι η πρόθεση υπάρχει από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς καθώς και σύµφωνη γνώµη της οικογένειας του ήρωα.

Έτσι ο ήρωας θα αναπαύεται έχοντας αγνάντιο τις περήφανες κορυφές της Μαλαθύρου που τις περπατούσε στην κατοχή συντροφιά µε τους ήρωες που τον τίµησαν και τον υπερασπίστηκαν και προτίµησαν το θάνατο παρά την προδοσία και έτσι η πολιτεία θα αποδώσει την τιµή που αρµόζει στον Έλληνα αξιωµατικό που έδωσε τα πάντα και την ίδια τη ζωή του πολεµώντας τους ναζί και τους συνεργάτες τους.

«Στις στρατιές των µαρτύρων της λευτεριάς, ελάχιστη αντιπροσφορά η τιµή της µνήµης»

Σπύρος ∆αράκης

πρώην πρόεδρος µαρτυρικής ΜΑΛΑΘΥΡΟΥ

πρώην ∆ήµαρχος Μηθύµνης και µέλος του

∆.Σ του ∆ικτύου Μαρτυρικών πόλεων και

χωριών της Ελλάδος περιόδου 40΄- 45΄

(ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ)