Επιστολές: Η εικόνα του Ε.Σ.Υ.

Κύριε διευθυντά,

άκουσον, άκουσον, δήλωση του υπουργού Υγείας Γεωργιάδη µε αφορµή δήλωση του διοικητή του νοσοκοµείου Χανίων κυρίου Μπέα.

Ανέφερε 255 περιστατικά 36 εισαγωγές σε µία εφηµερία.

Ο υπουργός απάντησε. ∆εν το λες και κατάρρευση, του ΕΣΥ. ∆ηλαδή µε το φιλότιµο των γιατρών και των νοσηλευτών κρατιέται το νοσοκοµείο;

Όπου οι ίδιοι οι εργαζόµενοι τονίζουν πως καθηµερινά το νοσοκοµείο και γενικά το ΕΣΥ φθείρεται µε τόσες και τόσες ελλείψεις έµψυχου και άψυχου υλικού.

Ο υπουργός θέλοντας να ωραιοποιήσει ακόµα την εικόνα µάς είπε µε 73 εφηµερίες γιατρών, εκ των οποίων 17 είναι διευθυντές, δεν µπορεί να γίνεται λόγος για κατάρρευση του νοσοκοµείου.

Όµως από τον πρόεδρο της Ενωσης Eργαζοµένων του Βενιζέλειου πήρε την απάντηση. Τα αναπλήρωτα ρεπό, οι ελάχιστες άδειες, υπερεντατικοποίηση εφηµεριών, η υποστελέχωση, τα κλειστά κρεβάτια ΜΕΘ και χειρουργικές αίθουσες που δεν λειτουργούν, αλλά και οι πολύµηνες µέχρι πολύχρονες αναµονές για χειρουργεία δεν µας δείχνουν άλλη εικόνα.

Η δε δήλωση του κυρίου Βρύσαλη µέλος της ΠΟΕ∆Η υποστήριξε πως χωρίς την αντίσταση εργαζοµένων και πολιτών το νοσοκοµείο Χανίων θα είχε µετατραπεί σε κέντρο υγείας.

Η έλλειψη παιδοψυχίατρων µαζί µε τα άλλα οδηγούν αν µη τι άλλο στην εµπορευµατοποίηση και την ανάθεση κρίσιµων υπηρεσιών στους ιδιώτες. Αυτά διάβασα στο δηµοσιεύµα των ‘‘Χανιώτικων νέων’’, τη ∆ευτέρα 18 Αυγούστου.

Σαν πολίτης και αναγνώστης του δηµοσιεύµατος, κατά τη γνώµη µου έχοντας κρίση µα και χρέος, σχολιάζω τις άστοχες απόψεις του υπουργού.

Στέλιος Πετράκης

πολίτης