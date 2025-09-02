menu
Επιστολές

Επιστολές: Γηγενείς και µετανάστες

Σήφης Βαρουξάκης
Σήφης Βαρουξάκης
Κύριε διευθυντά,
στην αρχή του αιώνα που διανύοµε, αναδύθηκε το θέµα της αθρόας µετανάστευσης που συν τω χρόνω µετατρέπεται σε πρόβληµα και γίνεται οξύτερο και δυσεπίλυτο.
Μετανάστευση υπήρχε ανέκαθεν, µα ήταν σε ήπια µορφή και “χωνεύονταν” εύκολα. Με την αύξηση, όµως, των πληθυσµών του Πλανήτη, ιδιαίτερα στις φτωχές χώρες, όπου ο πολλαπλασιασµός των ατόµων είναι ανεξέλεγκτος, δηµιουργήθηκαν σ’ αυτές συνθήκες κορεσµού και τάσεις φυγής των πολιτών τους, προς αναζήτηση καλύτερης ζωής σε άλλους τόπους.
Τώρα, όταν κάνει την αποκοτιά να φύγει ένας άνθρωπος προς αναζήτηση καλύτερης µοίρας, «εξοπλίζεται» µε αποφασιστικότητα και δυναµισµό, ρισκάρει και πάει σ’ ένα µέρος µε καθησυχασµένους πολίτες µε αισθήµατα αλληλεγγύης, είναι φυσικό να έχει πιθανότητες «επικράτησης» στο νέο περιβάλλον. Έτσι βλέποµε να µη θέλουν να ενστερνιστούν το κλίµα και τις συνήθειες της νέας «πατρίδας» τους, αλλά να θέλουν να επιβάλλουν τη δική τους κουλτούρα επίµονα στους γηγενείς.
Η Ευρώπη µε τα ψηφίσµατά της δείχνει ότι δεν έχει αντιληφθεί ότι αυτή η ιστορία της αθρόας… προέλασης αντιστοιχεί σε ένα πόλεµο χωρίς όπλα και σε λίγα χρόνια θα… κυριευθεί µε τα χέρια κάτω. Κι αυτό θα συµβεί γιατί από τη µια µεριά επικρατεί µια χαλάρωση και µια απροθυµία στις εργασιακές προτιµήσεις των ντόπιων, µια αλλαγή νοοτροπίας στη σοβαρότητα αντιµετώπισης της ζωής, ενώ από την άλλη η επιλογή της σκληρής δουλειάς, της επιδίωξης για προκοπή και την οµοψυχία της θρησκευτικής προσήλωσης. Κι αυτό µας αναγκάζει να κτυπήσοµε το κουδούνι της αφύπνησης, τουλάχιστον στη χώρα µας, για αλλαγή νοοτροπίας, να ξεφύγουµε από τον εφησυχασµό και τη… µονοκαλλιέργεια του τουρισµού που επιφέρει τη χαλάρωση, την ‘‘ευδαιµονία’’ παντός τύπου και την επιδίωξη του εύκολου κέρδους.
Όλα αυτά µας αναγκάζουν να παραδεχτούµε ότι το παιχνίδι για την Ευρώπη έχει χαθεί. Και έχει χαθεί γιατί εθελοτυφλεί σε εµφανή γεγονότα.
Εµφανίζεται σήµερα η Ευρώπη σαν µια νέα Μαρία Αντουαννέτα που δεν αντιλαµβάνεται τι γίνεται έξω από το παλάτι.
Και ευχόµαστε, µακροπρόθεσµα να µην έχει τη τύχη της!
Σήφης Μ Βαρουξάκης
Συντ/χος γιατρός

