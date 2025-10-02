Επιστολές: Γιατί η υποκρισία και το ψέµα έχουν τα όριά τους…

Κύριε διευθυντά,

στη «σωστή κατεύθυνση» λέει η πλειοψηφία του διοικητικού συµβουλίου του Εµπορικού Συλλόγου Χανίων είναι τα µέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στην ∆ΕΘ. Έτσι τους «υποχρέωσαν» να βγουν και να πουν δηµόσια, µε ορισµένες ενστάσεις όµως, για τις εξαγγελίες που αφορούν τους επαγγελµατίες. Πρέπει να δικαιολογήσουν και τον ρόλο τους .

Στο ίδιο «µήκος κύµατος» µε τις δηλώσεις του προέδρου της ΕΣΕΕ αφού και αυτός δηλώνει ότι οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού έχουν «θετικό» αποτύπωµα για την κοινωνία και την οικονοµία. Σε όλα αυτά τα «θετικά» παραβλέπουν, σκόπιµα, ότι το 95% των φορολογικών εσόδων του κράτους συνεχίζει να τα πληρώνει η πλειοψηφία του λαού, τα χαµηλά εισοδήµατα και µόλις το 5% οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι.

Σε όλους αυτούς που καθοδηγούνται από τα επιτελεία της κυβέρνησης µε σκοπό να υπηρετήσουν το αφήγηµα της ότι όλα είναι «θετικά» θα θέλαµε να τους πούµε ότι ο εµπαιγµός και η κοροϊδία έχει και όρια. Τους παραθέτουµε µερικά παραδείγµατα αδιάψευστη µαρτυρία του ψεύδους και της απάτης τους.

1. Για φορολογούµενους µε εισόδηµα έως 10.000 ευρώ -τα οποία αποτελούν το 46% των φορολογούµενων (2.961.286 από το σύνολο των 6.678.421)- δεν θα υπάρχει καµία ελάφρυνση, αφού ο συντελεστής φορολόγησης διατηρείται ως έχει σήµερα, στο 9%.

2. Για εισόδηµα 10.000 – 11.000 ευρώ η µείωση φόρου το έτος είναι 20 ευρώ, δηλαδή όφελος 5 λεπτά του ευρώ τη µέρα, µε τα οποία δεν αγοράζεις ούτε το σουσάµι από ένα κουλούρι. Αν το νοικοκυριό έχει ένα παιδί, η µείωση φόρου το έτος είναι 40 ευρώ, δηλαδή όφελος 10 λεπτά του ευρώ τη µέρα!

3. Για εισόδηµα 11.000 – 12.000 ευρώ η µείωση φόρου το έτος είναι 40 ευρώ, δηλαδή όφελος 10 λεπτά του ευρώ τη µέρα. Το ίδιο νοικοκυριό µε ένα παιδί πάει στα 80 ευρώ, δηλαδή όφελος 0,21 λεπτά του ευρώ τη µέρα. Με δύο παιδιά το ετήσιο όφελος είναι στα 120 ευρώ, δηλαδή 0,328 ευρώ τη µέρα.

4. Για εισόδηµα 15.000 – 16.000 ευρώ η µείωση φόρου το έτος είναι 120 ευρώ, δηλαδή 0,328 ευρώ τη µέρα.

Με ένα παιδί 240 ευρώ, δηλαδή 0,65 ευρώ τη µέρα, και µε δύο παιδιά το όφελος δεν είναι ούτε καν 1 ευρώ τη µέρα (0,98 ευρώ). Χαράς ευαγγέλια βέβαια για όσους έχουν τρία παιδιά µε αυτό το εισόδηµα, αφού το όφελος θα φτάσει στα… 2,13 ευρώ τη µέρα! Για τέτοιο αίσχος µιλάµε.

5. Για εισόδηµα 20.000 και δύο παιδιά το ετήσιο όφελος θα φτάσει στο «αστρονοµικό» ποσό των 1,64 ευρώ.

6. Ενας µισθωτός χωρίς παιδιά και µε εισόδηµα 20.000 ευρώ πληρώνει σήµερα φόρο 3.100 ευρώ. Από 1/1/12026 το ποσό αυτό πέφτει στα 2.900 ευρώ, ετήσιο όφελος 200 ευρώ. ∆ηλαδή πρόκειται για το εξωφρενικό ποσό των 0,54 λεπτών τη µέρα. Αν η οικογένεια έχει ένα παιδί, το όφελος είναι 1 ευρώ τη µέρα!

7. Χαµηλοσυνταξιούχοι, µε σύνταξη µέχρι 800 ευρώ τον µήνα, δεν έχουν κανένα απολύτως όφελος από τις αλλαγές στο φορολογικό.

8. Συνταξιούχος µε 10.000 ευρώ φορολογητέο εισόδηµα και µηνιαίο καθαρό εισόδηµα 823 ευρώ θα λάβει 214 ευρώ καθαρά από την αύξηση, βάσει ΑΕΠ και πληθωρισµού, και 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοέµβρη, σύνολο 464 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε «προσωπική διαφορά» θα λάβει 357 ευρώ καθαρά. ∆ηλαδή, ούτε ένα ευρώ όφελος τη µέρα.

9. Η συντριπτική πλειονότητα των εργαζοµένων έως 25 ετών αµείβεται µε τον κατώτατο µισθό. Σε µεικτές αποδοχές 880 ευρώ, οι κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές και φόρους «ροκανίζουν» τα 137 ευρώ, µε αποτέλεσµα ο καθαρός µισθός να διαµορφώνεται στα 743 ευρώ. Ο µηδενισµός του φόρου που ανακοινώθηκε θα προσθέσει – θεωρητικά – στον µισθό ενός νέου µόλις 19 ευρώ τον µήνα, αυξάνοντάς τον στα 762 ευρώ.

10. Στους αυτοαπασχολούµενους συνεχίζεται η φοροαφαίµαξη των µικρών επαγγελµατιών, αφού διατηρείται στο ακέραιο ο νόµος για τη φορολόγηση επί φανταστικού εισοδήµατος, του λεγόµενου «τεκµαρτού».

Ας πάρουµε το παράδειγµα µιας ατοµικής επιχείρησης µε 12 έτη λειτουργίας (όπως είναι οι περισσότερες). Το κράτος θεωρεί αυθαίρετα ότι έχει έσοδα όσο και ένας µισθωτός που αµείβεται µε τον κατώτατο µισθό. Με βάση λοιπόν τον συγκεκριµένο νόµο, αυτός ο επαγγελµατίας φέτος πληρώνει φόρο 2.022 ευρώ.

Το 2026 λόγω της αναπροσαρµογής του κατώτατου µισθού θα πληρώσει 2.307 ευρώ. Ενώ το 2027, που θα αρχίσουν να εφαρµόζονται οι νέοι συντελεστές, αν υποθέσουµε ότι ο κατώτατος µισθός θα διαµορφωθεί περίπου στα 930 ευρώ, η φορολόγηση θα είναι επί ενός ανύπαρκτου εισοδήµατος των 13.020 ευρώ. Εποµένως, ο φόρος για τον επαγγελµατία θα είναι 2.219 ευρώ (µε ένα παιδί) και 2.072 ευρώ (µε δύο παιδιά). ∆ηλαδή το 2027, παρά τις… µειώσεις των φορολογικών συντελεστών, ο επαγγελµατίας θα πληρώσει περισσότερο φόρο απ’ ό,τι φέτος!

Οι θυσίες µας γεµίζουν τα ταµεία του κράτους, για να απολαµβάνουν οι µεγάλες επιχειρήσεις προνόµια και φοροαπαλλαγές: 44,5 δις φορολογικά έσοδα, 7,9 δισ. πρωτογενές πλεόνασµα µόνο στο7µηνο Γενάρη – Ιούλη 2025. 11,3 δισ. κέρδη οι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο, 4,5 δισ. οι τράπεζες το2024. Ο ιδρώτας µας γίνεται λίπασµα για την ανταγωνιστικότητά τους, για την κερδοφορία τους.

Μας λένε ότι ξύνουν τον πάτο του βαρελιού για τις δικές µας ανάγκες, χρηµατοδοτούν όµως µε τεράστια ποσά τις µεγάλες επιχειρήσεις. Το Πρόγραµµα ∆ηµοσιών Επενδύσεων εκτοξεύεται στα 14,5 δισ. για το 2026 και στα 16,7 δις για το 2027. Μόνο για τις πολεµικές δαπάνες τα ποσά που προορίζονται αγγίζουν το 5% του ΑΕΠ, 7 δις για το 2026, συνολικά 28 δις τα επόµενα χρόνια!

Αν όλα τα παραπάνω παραδείγµατα είναι όπως λένε προς την «σωστή κατεύθυνση» η όπως τα παρουσιάζουν σαν την «µεγαλύτερη µείωση φόρων στην µεταπολίτευση» τότε η επιτυχία της απεργίας την 1 Οκτωβρίου θα είναι η καλύτερη απάντηση στην κοροϊδία και την ψευτιά που µας την παρουσιάζουν σαν κανονικότητα.

Γυρίζουµε την πλάτη µας στον ξεπουληµένο κυβερνητικό συνδικαλισµό που εκφράζουν οι πλειοψηφίες σε ΕΣΕΕ, ΟΕΣΚ, Εµπορικό σύλλογο Χανίων. ∆ίνουµε όλες µας τις δυνάµεις για να δυναµώσει το κίνηµα των αυτοαπασχολούµενων, των µικρών επαγγελµατιών και ο κοινός αγώνας µε τους µισθωτούς, τους µικρούς αγρότες ,τους συνταξιούχους την νεολαία. Μαζί υποφέρουµε από τις αντιλαϊκές πολιτικές, µαζί πρέπει να αντιπαλέψουµε τον κοινό εχθρό, το µεγάλο κεφάλαιο και τα κέρδη του, τις κυβερνήσεις και τα κόµµατα που το στηρίζουν σε βάρος µας, την Ευρωπαϊκή Ένωση που µας θεωρούν διαρθρωτικό πρόβληµα και θέλουν να µας βγάλουν από τη µέση.

Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου του Εµπορικού Συλλόγου Χανίων εκλεγµένα µε το ψηφοδέλτιο της αγωνιστικής συνεργασίας εµπόρων

Βουρλάκης Νίκος

Κανδηλιεράκης Γιώργος