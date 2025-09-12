menu
31 C
Chania
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕπιστολές
Επιστολές

Επιστολές: Για τον αντιδήµαρχο Πολιτισµού του ∆ήµου Πλατανιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Κύριε διευθυντά,

ζωντανός είναι ο τόπος όπου γίνεται κάτι.

Αυτό το κάτι χρειάζεται απλότητα, καλοσύνη, λίγο άγχος, ευγένεια, κατανόηση, απλά καθηµερινά πράγµατα.

Ο αντιδήµαρχος Πολιτισµού του ∆ήµου Πλατανιά, ο κ. Πολυχρόνης Σηµαντηράκης τα έχει. Με επιµονή και ξόδεµα προσωπικού χρόνου κατάφερε να στήσει µια εικαστική έκθεση µε τους συνδηµότες του στις Βουκολιές.

Του εκφράζω γι’ αυτό τις ευχαριστίες µου και τον σεβασµό µου.

Με φιλική διάθεση θέλω να του προτείνω.

– Να µεταφέρει για ένα 10ήµερο την έκθεση και στην Κίσσαµο και στα Χανιά, µήπως ενεργοποιηθούν και οι άλλοι.

– Μερικές αγιογραφίες µπορούν να αγοραστούν από τον ∆ήµο και να δοθούν σε εκκλησία του τόπου καταγωγής του καλλιτέχνη.

– Να γίνει το ίδιο µε τη µουσική και τους πολιτιστικούς συλλόγους ώστε να κάνει ο ∆ήµος ένα ενιαίο πρώτο βήµα.

Επειδή ένας πίνακας ζωγραφικής γίνεται έργο τέχνης όταν ανήκει αποκλειστικά στην περιοχή που ξανοίγεται και κρατάει µέσα του µια υπόσχεση για το µέλλον. ΄Ένας πίνακας φυλάει στην πραγµατικότητα µια υπόσχεση για καλύτερη ζωή.

Θέλω να θυµίσω στους συνδηµότες µου ότι έχουµε 2 Πλατανιάδες, τον Αγροτικό και τον  Τουριστικό.

Όπως είπε ο Ιάκωβος Καµπανέλης, γη που έχει ο χωριάτης είναι γη του τόπου, γη που την παίρνει ο πλούσιος είναι γη χαµένη.

Συγχαρητήρια κ. αντιδήµαρχε.

Αυτός είναι ο τόπος µας.

Νίκος Γ. Παρασκάκης

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum