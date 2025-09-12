Επιστολές: Για τον αντιδήµαρχο Πολιτισµού του ∆ήµου Πλατανιά

Κύριε διευθυντά,

ζωντανός είναι ο τόπος όπου γίνεται κάτι.

Αυτό το κάτι χρειάζεται απλότητα, καλοσύνη, λίγο άγχος, ευγένεια, κατανόηση, απλά καθηµερινά πράγµατα.

Ο αντιδήµαρχος Πολιτισµού του ∆ήµου Πλατανιά, ο κ. Πολυχρόνης Σηµαντηράκης τα έχει. Με επιµονή και ξόδεµα προσωπικού χρόνου κατάφερε να στήσει µια εικαστική έκθεση µε τους συνδηµότες του στις Βουκολιές.

Του εκφράζω γι’ αυτό τις ευχαριστίες µου και τον σεβασµό µου.

Με φιλική διάθεση θέλω να του προτείνω.

– Να µεταφέρει για ένα 10ήµερο την έκθεση και στην Κίσσαµο και στα Χανιά, µήπως ενεργοποιηθούν και οι άλλοι.

– Μερικές αγιογραφίες µπορούν να αγοραστούν από τον ∆ήµο και να δοθούν σε εκκλησία του τόπου καταγωγής του καλλιτέχνη.

– Να γίνει το ίδιο µε τη µουσική και τους πολιτιστικούς συλλόγους ώστε να κάνει ο ∆ήµος ένα ενιαίο πρώτο βήµα.

Επειδή ένας πίνακας ζωγραφικής γίνεται έργο τέχνης όταν ανήκει αποκλειστικά στην περιοχή που ξανοίγεται και κρατάει µέσα του µια υπόσχεση για το µέλλον. ΄Ένας πίνακας φυλάει στην πραγµατικότητα µια υπόσχεση για καλύτερη ζωή.

Θέλω να θυµίσω στους συνδηµότες µου ότι έχουµε 2 Πλατανιάδες, τον Αγροτικό και τον Τουριστικό.

Όπως είπε ο Ιάκωβος Καµπανέλης, γη που έχει ο χωριάτης είναι γη του τόπου, γη που την παίρνει ο πλούσιος είναι γη χαµένη.

Συγχαρητήρια κ. αντιδήµαρχε.

Αυτός είναι ο τόπος µας.

Νίκος Γ. Παρασκάκης