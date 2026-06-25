menu
30.7 C
Chania
Πέμπτη, 25 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕπιστολές
Επιστολές

Επιστολές: Για την Παγκρήτια Ενωση

Βασίλης Σφακιωτάκης
Βασίλης Σφακιωτάκης
0

Με μεγάλη χαρά πληροφορήθηκα την υποψηφιότητα του Μανώλη Φωτάκη, ενός γνήσιου Κρητικού με ήθος και αρχές, για την Παγκρήτιο Ένωση στην Αθήνα, οι οποίες θα διεξαχθούν το Φθινόπωρο.

Έχω την τύχη να γνωρίζω τον Μανώλη, μάχιμο Δικηγόρο επί σειρά ετών, που μάλιστα είναι στην ομάδα που εκπροσωπεί την υπεράσπιση της δολοφονίας του αείμνηστου Σήφη Βαλυράκη. 

Η Παγκρήτιος Ένωση, το Σωματείο των Κρητών στην Αττική, βρισκόταν χρόνια τώρα σε μια απαξίωση θα έλεγα, αφού οι δράσεις του δεν ανταποκρινόταν στη δυναμική της Μεγαλονήσου. 

Το όραμα του Φωτάκη, μέσα από ένα δομημένο πρόγραμμα ανάπτυξης είναι εγγύηση για το μέλλον, αλλά και κάτι περισσότερο! 

Είναι επιτέλους μια Τιμή για το θεσμό, την Ένωση και την Κρήτη εν τέλει, που βρίσκει σε χαλεπούς πολιτικούς καιρούς, έναν άνθρωπο Αξίας!

Μια ευκαιρία για την Κρήτη που δεν θα πρέπει να πάει χαμένη!

Με εκτίμηση 

Σφακιωτάκης Βασίλης

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum