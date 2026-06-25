Επιστολές: Για την Παγκρήτια Ενωση

Με μεγάλη χαρά πληροφορήθηκα την υποψηφιότητα του Μανώλη Φωτάκη, ενός γνήσιου Κρητικού με ήθος και αρχές, για την Παγκρήτιο Ένωση στην Αθήνα, οι οποίες θα διεξαχθούν το Φθινόπωρο.

Έχω την τύχη να γνωρίζω τον Μανώλη, μάχιμο Δικηγόρο επί σειρά ετών, που μάλιστα είναι στην ομάδα που εκπροσωπεί την υπεράσπιση της δολοφονίας του αείμνηστου Σήφη Βαλυράκη.

Η Παγκρήτιος Ένωση, το Σωματείο των Κρητών στην Αττική, βρισκόταν χρόνια τώρα σε μια απαξίωση θα έλεγα, αφού οι δράσεις του δεν ανταποκρινόταν στη δυναμική της Μεγαλονήσου.

Το όραμα του Φωτάκη, μέσα από ένα δομημένο πρόγραμμα ανάπτυξης είναι εγγύηση για το μέλλον, αλλά και κάτι περισσότερο!

Είναι επιτέλους μια Τιμή για το θεσμό, την Ένωση και την Κρήτη εν τέλει, που βρίσκει σε χαλεπούς πολιτικούς καιρούς, έναν άνθρωπο Αξίας!

Μια ευκαιρία για την Κρήτη που δεν θα πρέπει να πάει χαμένη!

Με εκτίμηση

Σφακιωτάκης Βασίλης