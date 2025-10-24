menu
Επιστολές

Επιστολές: Για τη Λαϊκή Αγορά στη Νέα Χώρα

Κύριε διευθυντά,

απαντώντας στην επιστολή που δηµοσιεύτηκε το περασµένο Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025 στην έγκριτη εφηµερίδα «Χανιώτικα νέα», µε την οποία γίνεται σχετική αναφορά στο θέµα της λαϊκής αγοράς στο χώρο της παλιάς ΑΒΕΑ, οι Κοινωνικοί Φορείς της Νέας Χώρας – Ενορία Αγίων Κων/νου και Ελένης Νέας Χώρας Χανίων, Ενορία Αγίας Αικατερίνης Νέας Χώρας Χανίων, Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Νέας Χώρας Χανίων, Εξωραϊστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Νέας Χώρας Χανίων, καθώς και ο Σύλλογος Χειµερινών Κολυµβητών Νέας Χώρας Χανίων «Ο Χάρακας» – θέλουν να σηµειώσουν τα παρακάτω:
1. Οι Ξενοδόχοι και οι Καταστηµατάρχες διερωτώνται γιατί δεν έγινε γνωστή η αντίρρηση του Συλλόγου τους στα Μέσα Ενηµέρωσης κατά τη σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στο Ενοριακό Πολιτιστικό Κέντρο των Αγίων Κων/νου και Ελένης Ν. Χώρας Χανίων, στην «Κωνσταντινουπολειάδα» την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025.
Επ’ αυτού απαντούν και σηµειώνουν οι προαναφερόµενοι Κοινωνικοί Φορείς ότι πράγµατι συµµετείχε στη σύσκεψη εκπρόσωπος του Συλλόγου Ξενοδόχων και Καταστηµαταρχών, ο ξενοδόχος, κ. Αντώνιος Καβρουλάκης, ο οποίος όµως δεν εξέφρασε µε θέσεις και απόψεις τις αντιρρήσεις τους.
Σε γινόµενη ερώτηση του προεδρεύοντος της συσκέψεως, π. Αντωνίου Σαπουνάκη εάν θέλουν να συµπεριληφθούν στο κείµενο της δηµοσιεύσεως µε την θέση των Κοινωνικών Φορέων επί του θέµατος της χωροθέτησης της λαϊκής αγοράς στη Νέας Χώρα, ο ίδιος υπογράµµισε στην οµήγυρη της όλης συνελεύσεως ότι ο Σύλλογός τους διαφωνεί µε τη νέα χωροθέτηση στο οικόπεδο της παλιάς ΑΒΕΑ, αλλά δεν επιθυµούν να συµπεριληφθούν στην ανακοίνωση αυτή καθότι πρόκειται να κάνουν ξεχωριστή ανακοίνωση, όπου θα γνωστοποιούν τις θέσεις και τις απόψεις τους µαζί µε τον Σύλλογο Ξενοδόχων και Καταστηµαταρχών της παλιάς πόλης Χανίων.
Σε επακόλουθη προφορική συζήτηση ο εκπρόσωπος των Ξενοδόχων, κ. Καβρουλάκης γνωστοποίησε στον π. Αντώνιο Σαπουνάκη ότι δεν έγινε κατανοητό περί τίνος επρόκειτο και ως εκ τούτου εκ παραδροµής δήλωσαν ότι δεν επιθυµούν να καταχωρηθεί η άποψή τους στο κοινό ανακοινωθέν των Φορέων της Νέας Χώρας.
2. Οι παραπάνω Κοινωνικοί Φορείς της Νέας Χώρας δηλώνουν προς τους κατοίκους των Χανίων και της Νέας Χώρας ειδικότερα, καθώς και προς τον Σύλλογο Ξενοδόχων και Καταστηµαταρχών Νέας Χώρας ότι έχουν κάθε δικαίωµα και είναι ελεύθεροι να εκφράζουν τις οποιεσδήποτε θέσεις και απόψεις τους και επί του θέµατος αυτού, κρίνοντας όµως ο λαός των Χανίων και της Νέας Χώρας τις οποιεσδήποτε θέσεις και ενστάσεις τους.
Αυτά προς αποκατάσταση της όλης αλήθειας και τη λύση τυχόν παρεξηγήσεων.

Οι Κοινωνικοί Φορείς της Νέας Χώρας
Ενορία Αγίων Κων/νου και Ελένης
Νέας Χώρας Χανίων
Ενορία Αγίας Αικατερίνης Νέας Χώρας Χανίων
Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Νέας Χώρας Χανίων
Εξωραϊστικός και Μορφωτικός Σύλλογος
Νέας Χώρας Χανίων
Σύλλογος Χειµερινών Κολυµβητών
Νέας Χώρας Χανίων «Ο Χάρακας»

