Επιστολές: Ευθεία επίθεση στην Ελληνική Οικογένεια

Κύριε διευθυντά,

δεκάδες χιλιάδες γονείς και εργαζόµενοι βρίσκονται για έκτη συνεχή χρονιά απέναντι σε µία κοινωνικά και πολιτικά απαράδεκτη κατάσταση που τείνει να αναχθεί σε «κανονικότητα» µε άλλοτε 50.000 και άλλοτε 60.000 ή και 70.000 παιδιά µε πλήρη φάκελλο εκτός Κ∆ΑΠ, όπως προβλέπεται ότι θα φτάσουν φέτος τη στιγµή που µε περίσσιο θράσος το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανακοινώνει ότι δόθηκαν 52.908 βάουτσερ δηλαδή κάτω του µισού του συνολικού αριθµού παιδιών µε πλήρη φάκελλο που δεν πήραν βάουτσερ .

Και όχι παιδιά εύπορων οικογενειών µε υψηλά εισοδήµατα που δεν πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις της ∆ράσης, αλλά παιδιά φτωχών, πολύτεκνων, µονογονεϊκών, λαϊκών οικογενειών µε ετήσιο ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ εισόδηµα από 10.000€-11.000€ και πάνω. Λεφτά υπάρχουν για την εξαγορά των ΜΜΕ, λεφτά υπάρχουν για τους ηµέτερους και για τις κάθε λογής απευθείας αναθέσεις των «δικών µας», λεφτά υπάρχουν για τα γαλάζια στελέχη των «ΟΠΕΚΕΠΕδων», αλλά για τα παιδιά των αδύναµων οικονοµικά οικογενειών για να πάνε ∆ΩΡΕΑΝ τα παιδιά τους στα Κ∆ΑΠ να απασχοληθούν δηµιουργικά ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. Έξι χρόνια τώρα, δεν µπόρεσαν να εξασφαλίσουν ούτε ένα ευρώ περισσότερο για αυτά τα παιδιά πέρα αυτά των αρχικών ετήσιων εγκρίσεων.

∆ΗΘΕΝ τους ενδιαφέρει το δηµογραφικό, έγινε και ειδική Γενική Γραµµατεία στο Υπουργείο Οικογένειας για το µεγάλο αυτό εθνικό µας πρόβληµα, για να κάνει τί;;; Να αφήνουν κάθε χρόνο 60.000 παιδιά εκτός Κ∆ΑΠ;;;

Και φέτος, είπαν να πάνε την αναλγησία και την προκλητική τους αλαζονεία ένα βήµα παρά πέρα. Με περίσσια αναισθησία, την ίδια στιγµή που ένα παιδί µένει εκτός Κ∆ΑΠ µε 11.000€-12.000€ ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα, σπεύδουν να βγάλουν δεύτερο πρόγραµµα για τα παιδιά µε 42.000€ ετήσιο εισόδηµα που δεν πήραν voucher για παιδικό σταθµό. Γιατί όµως αυτό; ∆ιαµαρτυρήθηκαν οι οικογένειες µε τα 42.000€ ετήσιο εισόδηµα και η Κυβέρνηση αφουγκράστηκε την αγωνία τους και για αυτό δίνει έξτρα voucher σε αυτούς;;; Μα όχι φυσικά… Οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθµοί είδαν τις θέσεις τους να µένουν κενές και τα κέρδη τους να µειώνονται και πίεσαν να πάρουν voucher ακόµα και οι ευκατάστατοι, µόνο και µόνο για να µην χάσουν την κρατικοδίαιτη επιχειρηµατική τους κερδοσκοπία. Και η Κυβέρνηση, αντί να σκύψει και να συναισθανθεί την ακραία δυσµενή κατάσταση που έχει οδηγήσει δεκάδες χιλιάδες οικογένειες χαµηλών εισοδηµάτων που τα πετάει τόσα χρόνια όπως και φέτος έξω από τα Κ∆ΑΠ, έρχεται να παρηγορήσει τους ιδιοκτήτες των παιδικών σταθµών δίνοντας voucher µε ακόµα ψηλότερα εισοδηµατικά κριτήρια.

Τα παιδιά µας δηλαδή είναι σηµαντικά µόνο όταν είναι ενός και δύο ετών. Μετά που πάνε πέντε και έξι χρονών δεν λογίζονται ως παιδιά µε ανάγκες και δικαιώµατα. Λογίζονται ως έξτρα κόστος που δεν µπορούν – προφανώς δεν θέλουν – να καλύψουν.

Η οργή του κόσµου και κυρίως των γονέων (εν µέσω µάλιστα τόσων σκανδάλων και της διάχυτης «ρεµούλας» σε όλους τους τοµείς) για το θέµα αυτό έχει φτάσει στο µέγιστο επίπεδο.

Καµιά δοµή δεν λειτουργεί χωρίς προσωπικό και το Υπουργείο µε την πολιτική που ακολουθεί µαζί µε την στέρηση θέσης σε γονείς και παιδιά των Κ∆ΑΠ «σκοτώνει» αργά και σταθερά και θέσεις εργαζοµένων συµβασιούχων που είναι όµηροι αυτού του συστήµατος δεκαετίες τώρα, βοηθώντας στο αφανισµό και των εργαζοµένων αλλά και των δοµών.

Πάψετε να µιλάτε για την ανάγκη µέτρων που πρέπει να παρθούν για το δηµογραφικό πρόβληµα τη στιγµή που αφήνετε δεκάδες χιλιάδες παιδιά εκτός δηµιουργικής απασχόλησης. Ένα πράγµα έχετε να κάνετε:

ΟΛΑ τα ΠΑΙ∆ΙΑ στα Κ∆ΑΠ, χτες!!!!

Με εκτίµηση

Ο πρόεδρος Αντώνης ∆ιαµαντης

Η γ. γραµµατέας Κατερίνα Ζιάκου