Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου, 2025
Επιστολές

Επιστολές: Ένα αλλιώτικο πανηγύρι

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Kύριε διευθυντά,

την Τρίτη το βράδυ 23-9-25  βρέθηκα κι εγώ µε εκατοντάδες προσκυνητές στην Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα στα Σπηλιάρια  Κεραµειών.

Ένα πανηγύρι που αναβίωσε εδώ και 13 χρόνια χάρη στις προσπάθειες του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου και του Συλλόγου «Μέσα Ρίζα – η Μυρτιδιώτισσα».

Φτάνοντας στο εκκλησάκι, το τοπίο σε εκπλήσσει ευχάριστα. Οι µυρτιές, οι βασιλικοί, το λιβάνι και ο ασβέστης µοσχοµύριζαν. Τα τραπέζια, µε άσπρα τραπεζοµάντηλα στρωµένα µε τάξη, περίµεναν τους πανηγυριώτες. Τα δώρα ήταν εκατοντάδες όλα προσφορά πίστης και αγάπης από τους χωριανούς, τους Χανιώτες αλλά και άλλους µακρινούς δωροθέτες. Όλοι οι κλήροι κέρδιζαν πράγµατα αξίας µεγαλύτερης του τιµήµατός τους.

Το σπουδαιότερο όµως απ’ όλα είναι ότι στο πανηγύρι αυτό δεν πληρώνεις εισιτήριο! ∆εν έχει είσοδο! Είναι πανηγύρι όπως παλιά. Το πλουσιότατο δείπνο που ακολούθησε τον εσπερινό (σαλάτες, καλτσούνια, τσιγαριαστό, πιλάφι κ.α.) είναι προσφορές των χωριανών και όχι µόνο.

Ο σύλλογος συντονίζει µε περισσό κόπο και χρηστή διαχείριση τις προσφορές. Άξιοι µάγειροι, εθελόντριες νοικοκυρές και νέα παλικάρια ολοκληρώνουν σεµνά το δείπνο.

Παλιοί και νέοι γνωστοί ξαναβρίσκονται γύρω από τα πλούσια τραπέζια και ανταλλάσσουν ευχές. Το πανηγύρι πλουτίζουν ντόπιοι οργανοπαίχτες που αφιλοκερδώς διασκεδάζουν µέχρι πρωίας τους παρευρισκοµένους.

Το πανηγύρι αυτό προβάλλει µε τον καλύτερο τρόπο την αξία της προσφοράς και της οµαδικότητας.

Αξίζουν πολλά µπράβο στον Σύλλογο «Μέσα Ρίζα- η Μυρτιδιώτισσα» στο Εκκλησιαστικό Συµβούλιο και σε όσους εργάζονται ανιδιοτελώς για να βγει αυτό το αποτέλεσµα.  Να είστε υπερήφανοι! Συγχαρητήρια που το πανηγύρι σας δεν έχει αυτοσκοπό το κέρδος!

Σοφία Σκαλιδάκη

