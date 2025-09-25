menu
Επιστολές

Επιστολές: Εκπαιδευτήρια Μαυροµατάκη

Μιχάλης Σμυρλάκης
Κύριε διευθυντά,
τα µαθητικά χρόνια πάντα τα θυµόµαστε.
Τα χρόνια ειδικά που διανύουµε στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση χαράσσονται στην µνήµη µας.
Η επαφή µε τον δάσκαλο, η δηµιουργία πρώτων φίλων, το πρώτο άγγιγµα της γνώσης είναι αυτά που χαρακτηρίζουν τις χρονιές στο ∆ηµοτικό σχολείο.
Η πρώτη βαθµίδα της εκπαίδευσης, που είναι και τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός ανθρώπου, είναι άκρως σηµαντική.
Τοποθετούνται τα καλούπια στην ανθρώπινη υπόσταση, µε βάση τα οποία θα ανεγερθεί η προσωπικότητα του καθενός.
Στον γράφοντα τα θεµέλια αυτά µπήκαν στα Εκπαιδευτήρια Μαυροµατάκη.
Εκπαιδευτικοί που δεν επέλεξαν την ασφάλεια του δηµοσίου κλάδου, µε όρεξη για προσφορά και διδαχή και µε ειλικρινές ενδιαφέρον για τους µαθητές, απάρτιζαν το διδακτικό προσωπικό των εκπαιδευτηρίων.
Θυµάµαι τις εκπαιδευτικές εκδροµές που µας πήγαιναν στον Οµαλό, στους τάφους των Βενιζέλων, στο µουσείο τυπογραφίας, στην ΒΙΟΧΥΜ και στην Αγία Βαρβάρα.
Αλησµόνητη παραµένει η συµµετοχή µου στο summer school στο Λονδίνο. ∆ιαµέναµε σε φοιτητικές εστίες και παρακολουθούσαµε µαθήµατα αγγλικών σε χώρο Πανεπιστηµίου. Επισκεφθήκαµε το µουσείο των κέρινων οµοιωµάτων µαντάµ Τισώ και περπατήσαµε στη βρετανική πρωτεύουσα φθάνοντας έξω από τα βασιλικά ανάκτορα του Μπάκιγχαµ.
Με την απόσταση του χρόνου σκέφτοµαι την ευθύνη που είχαν οι συνοδοί µας. Αυτή όµως δεν τους απέτρεψε ούτε τους εµπόδισε στο να την αναλάβουν και να δώσουν την ευκαιρία σε µαθητές της τετάρτης δηµοτικού να ταξιδέψουν σε µια από τις µεγαλύτερες και ιστορικότερες πόλεις του κόσµου, χωρίς να προκύψει κανένα πρόβληµα.
Οι εορτές των εθνικών επετείων και των παγκόσµιων ηµερών στο ∆ηµοτικό ήταν πάντα ενδιαφέρουσες και οργανωµένες και όχι µια επανάληψη τετριµµένων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.
Μια φορά κληθήκαµε να γράψουµε γράµµα προς το Βρετανικό Μουσείο για να το πείσουµε να επιστρέψει τα µάρµαρα του Παρθενώνα. Ήθελαν από µικρά να µας πείσουν για την επιστροφή των αρχαιοτήτων στην πατρίδα τους και αναπτύξουµε την κριτική µας, την επιχειρηµατολογία και τον γραπτό λόγο.
Τα εκπαιδευτήρια Μαυροµατάκη έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωµα στην διαπαιδαγώγηση και στην εκπαίδευση νέων στο νοµό Χανίων.
Η ∆ιεθνής ∆ιάκριση (Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτόµου ∆ιδασκαλίας) που κέρδισαν αποτελεί την επιβράβευση των προσπαθειών των παιδαγωγών και της διεύθυνσης τους όλα αυτά τα χρόνια.
Αποδεικνύοντας έτσι, ότι στην Κρήτη, υπάρχουν άνθρωποι που προΐστανται στην δηµιουργία, στην παιδεία και τον πολιτισµό χωρίς να έχουν πάντα κρατική αρωγή.

Μιχάλης Σµυρλάκης Πτυχιούχος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστηµίου

