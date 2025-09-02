Επιστολές: ∆είγµα γραφής

Κύριε διευθυντά,

το Σχολικό Μουσείο της Αµνάτου συνεχίζει να ταξιδεύει διότι ψυχή και πνοή του, ο Χάρης Στρατιδάκης, επιµένει να αντιστέκεται στη φθορά και την αδιαφορία των εκλεγµένων διαφόρων κοινωνικών τοπικών πολιτιστικών αυτοδιοικητικών παραγόντων που άφησαν και αφήνουν τόπους πολιτισµού να εξαφανίζονται από προσώπου γης. Σκόπιµα, µεθοδικά, οργανωµένα. Αποπροσανατολίζοντας την κοινωνία, πάνω στις στάχτες και στα ρέπια της καταστροφής και της συνεχούς φθοράς.

Στις 27 Αυγούστου 2025 στο Σχολικό Μουσείο της Αµνάτου, σε µια µυσταγωγική σύναξη, έγινε εκδήλωση για την προσχολική ηλικία. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα, το µουσείο προσέφερε και κατέθεσε πάλι -όπως κάθε χρόνο αυτές τις µέρες- τον πολιτιστικό του λόγο. Σχόλια δεν χρειάζονται στον όµορφο λόγο της ψυχουργίας. Ας µιµηθούν και ας πορευτούν οι «πιλαφάδες» και οι αρµόδιοι της αγυρτείας. Ας παραδειγµατιστούν οι λογοκόποι και ας καταθέσουν έργο.

Ας αφήσουν οι σύλλογοι τα καζάνια και τις βαλπούργειες νύχτες, οι πρόεδροι κάθε λογής και ας αναστοχαστούν µήπως υπάρχει και κάτι άλλο εκτός από τον ετήσιο χορό της ρακοκατάνυξης.

Οι λίγοι σε ψυχοµετρηµιό θα αντιστεκόµαστε στην άγνοια και την αναισθησία κάποιων που θέλουν να εξαφανίσουν την Παπούρα του κάθε τόπου και να επιβάλλουν το δικό τους ραντάρ, τον πολιτιστικό και πνευµατικό θάνατο στον εξαθλιωµένο όχλο που θέλουν να τον κρατούν στον ξεπεσµό και στην πνευµατική εξαθλίωση.

Ο καθένας αφήνει το αποτύπωµά του στον χρόνο ως εθελοντής και ενεργός πολίτης. Η προσφορά του και το έργο του έχει αξία αν είναι αποτέλεσµα προσωπικής προσφοράς και αγώνα ενάντια στα ιδιοτελή συµφέροντα, στις αντιδράσεις και µεθοδεύσεις τον καιροσκόπων, των αγυρτών και των δηµαγωγών που χρησιµοποιούν και εκµεταλλεύονται θεσµούς, καταστάσεις, ευκαιρίες για να κερδίσουν, να αναδειχθούν, να εκµεταλλευτούν το καθετί. Να παραπλανήσουν, να παρουσιαστούν ως µοναδικοί σωτήρες, αναντικατάστατοι ειδικοί µεσσίες, ενώ είναι φαινόµενα απάτης συγκαλυµµένων σκανδάλων.

Άτοµα αδιάφορα µπροστά στις ανάγκες και στα προβλήµατα της ζωής, της κοινωνίας, του πολιτισµού. Που επιτίθενται µε απρέπεια και βαρβαρότητα σε κάθε ευγενική δηµιουργία του παρελθόντος, ενσυνείδητα πλέον, επιβάλλοντας κάθε φασιστική και αντιδραστική ιδεοληψία και τρόπο ζωής εν τη πράξει.

Ι. Ε. Ηλιάκης