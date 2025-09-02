menu
28.7 C
Chania
Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕπιστολές
Επιστολές

Επιστολές: ∆είγµα γραφής

Ι.Ε. Ηλιάκης
Ι.Ε. Ηλιάκης
0

Κύριε διευθυντά,
το Σχολικό Μουσείο της Αµνάτου συνεχίζει να ταξιδεύει διότι ψυχή και πνοή του, ο Χάρης Στρατιδάκης, επιµένει να αντιστέκεται στη φθορά και την αδιαφορία των εκλεγµένων διαφόρων κοινωνικών τοπικών πολιτιστικών αυτοδιοικητικών παραγόντων που άφησαν και αφήνουν τόπους πολιτισµού να εξαφανίζονται από προσώπου γης. Σκόπιµα, µεθοδικά, οργανωµένα. Αποπροσανατολίζοντας την κοινωνία, πάνω στις στάχτες και στα ρέπια της καταστροφής και της συνεχούς φθοράς.
Στις 27 Αυγούστου 2025 στο Σχολικό Μουσείο της Αµνάτου, σε µια µυσταγωγική σύναξη, έγινε εκδήλωση για την προσχολική ηλικία. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα, το µουσείο προσέφερε και κατέθεσε πάλι -όπως κάθε χρόνο αυτές τις µέρες- τον πολιτιστικό του λόγο. Σχόλια δεν χρειάζονται στον όµορφο λόγο της ψυχουργίας. Ας µιµηθούν και ας πορευτούν οι «πιλαφάδες» και οι αρµόδιοι της αγυρτείας. Ας παραδειγµατιστούν οι λογοκόποι και ας καταθέσουν έργο.
Ας αφήσουν οι σύλλογοι τα καζάνια και τις βαλπούργειες νύχτες, οι πρόεδροι κάθε λογής και ας αναστοχαστούν µήπως υπάρχει και κάτι άλλο εκτός από τον ετήσιο χορό της ρακοκατάνυξης.

Οι λίγοι σε ψυχοµετρηµιό θα αντιστεκόµαστε στην άγνοια και την αναισθησία κάποιων που θέλουν να εξαφανίσουν την Παπούρα του κάθε τόπου και να επιβάλλουν το δικό τους ραντάρ, τον πολιτιστικό και πνευµατικό θάνατο στον εξαθλιωµένο όχλο που θέλουν να τον κρατούν στον ξεπεσµό και στην πνευµατική εξαθλίωση.
Ο καθένας αφήνει το αποτύπωµά του στον χρόνο ως εθελοντής και ενεργός πολίτης. Η προσφορά του και το έργο του έχει αξία αν είναι αποτέλεσµα προσωπικής προσφοράς και αγώνα ενάντια στα ιδιοτελή συµφέροντα, στις αντιδράσεις και µεθοδεύσεις τον καιροσκόπων, των αγυρτών και των δηµαγωγών που χρησιµοποιούν και εκµεταλλεύονται θεσµούς, καταστάσεις, ευκαιρίες για να κερδίσουν, να αναδειχθούν, να εκµεταλλευτούν το καθετί. Να παραπλανήσουν, να παρουσιαστούν ως µοναδικοί σωτήρες, αναντικατάστατοι ειδικοί µεσσίες, ενώ είναι φαινόµενα απάτης συγκαλυµµένων σκανδάλων.
Άτοµα αδιάφορα µπροστά στις ανάγκες και στα προβλήµατα της ζωής, της κοινωνίας, του πολιτισµού. Που επιτίθενται µε απρέπεια και βαρβαρότητα σε κάθε ευγενική δηµιουργία του παρελθόντος, ενσυνείδητα πλέον, επιβάλλοντας κάθε φασιστική και αντιδραστική ιδεοληψία και τρόπο ζωής εν τη πράξει.

Ι. Ε. Ηλιάκης

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας,

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | ´Όροι Χρήσης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum