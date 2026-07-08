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Τετάρτη, 8 Ιουλίου, 2026
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Επιστολές: Δήλωση Υποστήριξης & Αλήθειας για τον ΘΡΥΛΟ Μανώλη Αποστολάκη

Βασίλης Σφακιωτάκης
Βασίλης Σφακιωτάκης
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Από έναν άνθρωπο που έζησε την ΕΤΑΝΑΠ στα δύσκολα και πίστεψε στο όραμά της. Με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις και την επικείμενη ολοκλήρωση της θητείας του κ. Μανώλη Αποστολάκη στην ηγεσία της ΕΤΑΝΑΠ – Σαμαριά, αισθάνομαι την ηθική υποχρέωση να τοποθετηθώ δημόσια, μακριά από σκοπιμότητες και ψιθύρους.

Η σχέση μου με την εταιρεία δεν είναι τωρινή ούτε επιφανειακή. Πριν από αρκετά χρόνια, ως υπεύθυνος πωλήσεων, ήμουν ο πρώτος άνθρωπος που ανέλαβε το μεγάλο στοίχημα να «ανεβάσει» την εταιρεία στην Αθήνα. Σαν σήμερα θυμάμαι την εντολή του Αποστολάκη να κάνω κάθε τι που έπρεπε να γίνει! Από την εύρεση της αποθήκης πίσω από την εκκλησία της Αγίας Άννης στον Ρέντη, τη διαχείριση της απίστευτης τότε γραφειοκρατίας, μέχρι το στήσιμο του δικτύου, παλέψαμε σκληρά σε δύσκολες εποχές για να καθιερώσουμε το νερό του τόπου μας στην πρωτεύουσα. Θυμάμαι τον συγχωρεμένο τον Κακαουνάκη που μας έβαλε δίφυλλη διαφήμιση στο “Καρφί” χωρίς να πάρει δραχμή! Δεν είχαμε και τους πόρους τότε, αφού η εταιρεία δεν είχε γιγαντωθεί! Γνωρίζω, λοιπόν, από πρώτο χέρι τι σημαίνει να πονάς αυτή την επιχείρηση, να ρισκάρεις και να δουλεύεις για την ανάπτυξή της.
Με την ίδια ακριβώς ειλικρίνεια θέλω να μιλήσω και για τον Μανώλη Αποστολάκη. Έναν Πρόεδρο Θρύλο, συνδυάζοντας την άριστη επιστημονική του γνώση ως καθηγητή σε θέματα μηχανημάτων και τεχνολογίας με έναν σπάνιο, ήπιο και συναινετικό λόγο, κατάφερε το ακατόρθωτο: Να σπάσει τα δεσμά της εσωστρέφειας και της μεμψιμοιρίας που δυστυχώς συχνά ταλανίζουν τις κλειστές τοπικές κοινωνίες. Εκεί που άλλοι έβλεπαν εμπόδια, εκείνος έβλεπε προοπτική.
Σε μια Ελλάδα όπου ιστορικοί επιχειρηματικοί κολοσσοί (όπως η ΑΓΝΟ, η ΗΒΗ ή FIX & τόσες άλλες παραδοσιακές βιομηχανίες) λύγισαν, έβαλαν λουκέτο ή αφελληνίστηκαν, η ΕΤΑΝΑΠ υπό τη διοίκησή του απογειώθηκε. Τα νερά «Σαμαριά» έγιναν ξακουστά και περιζήτητα παντού, αποτελώντας την καλύτερη διαφήμιση για το χωριό, την επαρχία και ολόκληρη την Κρήτη.
Από αυτή την επιτυχία κέρδισε όλος ο τόπος. Εκατοντάδες άνθρωποι έλαβαν και λαμβάνουν ψωμί μέχρι σήμερα, είτε άμεσα ως εργαζόμενοι στο εργοστάσιο, είτε έμμεσα, μέσα από την τόνωση της τοπικής αγοράς, των καταστημάτων και των προμηθευτών της γύρω περιοχής. Και το κυριότερο; Ο Μανώλης Αποστολάκης απέδειξε στην πράξη ότι η επιχειρηματικότητα μπορεί να έχει ανθρώπινο πρόσωπο. Αμέτρητες χορηγίες στην τοπική κοινωνία και πρωτοφανείς παροχές στους υπαλλήλους του (από τα καθιερωμένα αρνιά & τυριά κάθε Πάσχα, μέχρι έξτρα μπόνους και έμπρακτη στήριξη σε κάθε τους ανάγκη).
Πίστεψε στο προϊόν και στους ανθρώπους μας τόσο πολύ, που αγόρασε μετοχές από απλούς συμπολίτες μας, φτάνοντας σήμερα να κατέχει το 13-14% της εταιρείας. Ήταν ο πρώτος που πήγαινε στο εργαστάσιο & ο τελευταίος που έφευγε. Ακούγονται πολλά τις τελευταίες ημέρες για την επικείμενη πώληση αυτών των μετοχών σε υψηλή τιμή. Ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους: Από νομικής και επιχειρηματικής πλευράς, ο κ. Αποστολάκης δεν ξεγέλασε κανέναν, ούτε κινήθηκε στο σκοτάδι. Έπραξε το αυτονόητο για έναν πραγματικό ηγέτη: Πόνταρε στο «δικό του άλογο». Ρίσκαρε τα δικά του χρήματα και την προσωπική του περιουσία στην επιχείρηση που ο ίδιος διοικούσε και ανέβαζε ψηλά. Όταν επενδύεις στο δικό σου όραμα και δικαιώνεσαι, η επιτυχία αυτή δεν μπορεί να ποινικοποιείται, ούτε να βαφτίζεται «ανήθικη».
Λένε πως κανείς δεν μεγαλούργησε στον τόπο του, γιατί η μικροψυχία και η ζήλεια συχνά επισκιάζουν την προσφορά. Όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια! Είναι κρίμα, άνθρωποι που προσέφεραν τα μέγιστα και κράτησαν ζωντανή και ισχυρή μια επιχείρηση λαϊκής βάσης, να αντιμετωπίζονται με καχυποψία, αντί για την καθολική αναγνώριση που τους αξίζει.
Ως ένας άνθρωπος που έβαλε το δικό του λιθαράκι στην ιστορία της ΕΤΑΝΑΠ, τον ευχαριστώ θερμά για την προσφορά του και του εύχομαι από καρδιάς υγεία και κάθε επιτυχία στα επόμενα βήματά του.
Είναι το ελάχιστο χρέος μου απέναντι στην Αλήθεια και τη Δικαιοσύνη.
Ο Θρύλος Αποστολάκης έχει πάντα το κεφάλι ψηλά, έχοντας κερδίσει τον σεβασμό των ανθρώπων που ξέρουν να αναγνωρίζουν την αξία, το ήθος και το έργο.
Να δούμε στην μετά-Αποστολάκη εποχή, όποτε αυτή κι εάν έρθει, πόσο διάστημα θα είναι βιώσιμη, κερδοφόρα & κυρίως με αγάπη στον τόπο μας!

Με εκτίμηση,
Σφακιωτάκης Βασίλης
Επιχειρηματίας

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