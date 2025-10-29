Επιστολές: Απάντηση για την Ασή Γωνιά

Κύριε διευθυντά,

για άλλη µια φορά παρουσιάζονται διαστρεβλωµένα γεγονότα. Σαν Πολιτιστικός Σύλλογος νιώθουµε την ανάγκη να τοποθετηθούµε πλέον δηµόσια για όλα αυτά που έχουν συµβεί και έχουν ακουστεί. Έχουµε κάνει αρκετό καιρό υποµονή και σιωπούµε για να µην φτάσουν τα πράγµατα στα άκρα, όµως δεν µπορούµε να υποµένουµε άλλο αυτήν την κατάσταση. Ο κ. δήµαρχος Αποκορώνου προέβη σε µια δηµόσια κοινοποίηση στο προφίλ του στο Φέισµπουκ, υποστηρίζοντας ότι για τη διακοπή του ρεύµατος στον Πολιτιστικό Σύλλογο, ευθύνεται ο ίδιος ο Σύλλογος που δεν δέχτηκε τις λύσεις που ο ίδιος πρότεινε.

Ο κ. δήµαρχος παρουσιάζει τα γεγονότα έτσι όπως τον βολεύουν κι έτσι όπως θέλει. Από τη στιγµή που του απαντήσαµε δηµόσια στην ανάρτησή του, αλλά διέγραψε τα σχόλιά µας και εν συνεχεία µας “µπλόκαρε”, γιατί ίσως δεν είναι αρεστή η αλήθεια και αφήνουµε να φαίνονται δηµόσια µόνο ότι µας συµφέρει, καθώς όπως φαίνεται δεν έχουµε δηµοκρατία και ελευθερία λόγου, αναγκαζόµαστε να πούµε την αλήθεια δηµόσια µέσω αυτής της ανακοίνωσης. Ο ίδιος έκανε µια µακροσκελή ανάρτηση στο προφίλ του για τη διακοπή του ρεύµατος γράφοντας πολλές ανακρίβειες και κυρίως ότι είχε προτείνει λύσεις στον Σύλλογο τις οποίες δεν δεχτήκαµε και πως ακόµα και σήµερα είναι διατεθειµένος να συζητήσει. Οι λύσεις που υποστηρίζει ότι πρότεινε ο κ. δήµαρχος, είναι οι απειλές και οι προειδοποιήσεις τηλεφωνικώς και γραπτώς, ζητώντας µας να αναλάβουµε το ρεύµα, κάνοντας επίσηµο έγγραφο, ότι το ζητάει ο Πολιτιστικός Σύλλογος, έτσι ώστε να χρεωθούµε και την υπάρχουσα οφειλή που είναι ανεξόφλητη, χωρίς βέβαια να µας ενηµερώσει γι αυτήν, της τάξης των 1600 € περίπου.

Στην πρώτη επιστολή του κ. δηµάρχου για συνάντηση, έγραφε ότι παίρνει την Πρωτοβουλία της αναβάθµισης του ρεύµατος και όχι τη διακοπή του ρεύµατος!!! Γιατί, όπως υποστήριζε, βλέπει τα προβλήµατα της κοινότητας και του απαντήσαµε ευγενικά ότι δεν έχουµε τεχνικές γνώσεις επί του θέµατος ώστε να µπορούµε να συζητήσουµε περί αυτού, τον ευχαριστήσαµε για την πρωτοβουλία και του είπαµε πως συµφωνούµε.

Εν συνεχεία, προχώρησε σε απανωτά τηλέφωνα και γραπτές προειδοποιήσεις για να µας αναγκάσει να αναλάβουµε την οφειλή που έχει αφήσει ο ∆ήµος! ∆εν θέλαµε να δώσουµε συνέχεια, γιατί θεωρήσαµε ότι δεν θα πειράξει το ρολόι που είναι στο όνοµα του Συλλόγου κι αφήσαµε τα πνεύµατα να ηρεµήσουν και να µην δηµιουργηθούν περαιτέρω προβλήµατα. Αντ’ αυτού προχώρησε στην εκδικητική ενέργεια της διακοπής του ρεύµατος σε δύο ρολόγια, εκ των οποίων το ένα είναι στο όνοµα του Συλλόγου και όχι του ∆ήµου, µάλλον ξεχνώντας ότι ήθελε να αφουγκραστεί τα προβλήµατα της Ασή Γωνιάς και των ανθρώπων της και να είναι δίπλα τους σε όλα όπως έλεγε.

∆εν είναι θέµα νοµιµότητας, που υπήρχε και τα προηγούµενα χρόνια, αλλά θέµα αλαζονείας και εγωισµού, αντιποίνων για το γεγονός ότι σε µια από τις µεγαλύτερες γιορτές του Αποκόρωνα που γίνεται κάθε χρόνο στην Ασή Γωνιά στις 3 Νοεµβρίου µε τις ιστορικές επετειακές Εκδηλώσεις των αδερφών µας Μανιατών, δεν µπήκε φέτος συνδιοργανωτής και θέλησε να µας τιµωρήσει µε τη διακοπή του ρεύµατος, µια εβδοµάδα πριν τη γιορτή µας. Στην οποία γιορτή πέρσυ κατέθεσε στεφάνι και αµέσως µετά έφυγε γιατί όπως µας είπε έγιναν “ευτράπελα” κι ότι κατέθεσε 6ος και όχι 1ος, πριν τους Βουλευτές!!! Εγωισµός;

Τώρα θυµηθήκαµε τη νοµιµότητα… για τα προηγούµενα όµως δεν θίγουµε την νοµιµότητα… για τον τρόπο που απαίτησε πριν ένα χρόνο µετά τις εκλογές του ∆.Σ. του Συλλόγου από την πρώτη κιόλας µέρα να εκδιωχθούν άτοµα που δεν του άρεσαν και οι κακοπροαίρετοι όπως έλεγε.. και θα γινόταν χαλί να τον πατήσουµε µετά, όπως ο ίδιος υποστήριξε!!! Εκεί δεν θίγουµε την νοµιµότητα..

Παρόλο που από την αρχή της εκλογής µας ως ∆.Σ. θέλησε να κάνει κουµάντο ποιοι θα φυγουν γιατί δεν του άρεσαν, εµείς σεβαστήκαµε τον ∆ήµο και τον κ. δήµαρχο. Με καλή θέληση πήγαµε στο γραφείο του να µιλήσουµε για την υλοποίηση της αίθουσας, µας γέµισε λόγια, τον πιστέψαµε και περιµέναµε. Αργότερα τον δεχτήκαµε στα γραφεία του Συλλόγου να ξανασυζητήσουµε και µπαίνοντας χαιρέτησε όποιους ήθελε και τους υπόλοιπους τους προσπέρασε επιδεικτικά. Προχωρώντας η συζήτηση βρέθηκε σε αδιέξοδο και σηκώθηκε και έφυγε παρατώντας µας σύξυλους, από µια συνάντηση που ο ίδιος είχε ζητήσει!!!

Όταν πια είχαµε χορτάσει από τόσα λόγια και από πράξεις δεν βλέπαµε τίποτα, προσπαθήσαµε να διαφυλάξουµε την πορεία της αίθουσας και στείλαµε εξώδικη επιστολή προς όλο το ∆ήµο, πολίτευση και αντιπολίτευση, για να µάθουµε την αλήθεια και µας αγνόησαν. ∆εν συζητήθηκε ποτέ σε δηµοτικό συµβούλιο. Ουδεµία απάντηση πήραµε! Και από τότε έχει ξεκινήσει ένας απίστευτος πόλεµος από τον ∆ήµο, επειδή τολµήσαµε να ζητήσουµε τα αυτονόητα… τη δηµιουργία της αίθουσας που 6 χρόνια έχει µείνει στάσιµη και φυτρώνουν τα µπετά. ∆ωρίστηκε άνευ όρων από προηγούµενο ∆.Σ. γιατί υποτίθεται ο Σύλλογος δεν είχε την δυνατότητα να την αποπερατώσει, ενώ για τον ∆ήµο θα ήταν πιο εύκολο και γρήγορο… αλλά τελικά ούτε αυτό ήταν εφικτό!!!

Στην περσινή εκδήλωση της 3ης Νοεµβρίου βάλαµε συνδιοργανωτή τον ∆ήµο Αποκορώνου. Ήρθε ο κ. δήµαρχος, κατέθεσε στεφάνι κι έφυγε πολύ πριν καν τελειώσει η γιορτή.

Ο κ. αντιδήµαρχος µας έτρεχε στα δικαστήρια µε ασφαλιστικά µέτρα, µαζί µε κάποιους άλλους …τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού του!!! Πάλι κάναµε πίσω για να µην δοθεί συνέχεια και να πέσουν οι τόνοι.

Καλέσαµε τον κ. δήµαρχο στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας µας και δεν ήρθε. Έπειτα άρχισαν οι τηλεφωνικές απειλές του κ. αντιδηµάρχου: «θα δεις τι θα πάθεις, θα δεις τι θα σου κάνω» σε µέλος του Συλλόγου µας, συνεχίζοντας: «θα σας κόψω το ρεύµα και θα κλειδώσω τις τουαλέτες να µην µπορέσετε να κάνετε τη χοροεσπερίδα», τις οποίες τουαλέτες έχει φτιάξει ο Σύλλογος µε δικά του έξοδα. ∆εχόµαστε συνεχώς έναν ασταµάτητο πόλεµο, όλο το καλοκαίρι στην προσωπική σελίδα του δηµάρχου µε ειρωνείες, προσβολές, αλαζονικά σχόλια, έπαρση που δεν αρµόζουν σε έναν αιρετό που πρέπει να αγκαλιάζει τους δηµότες του.

Παρουσίασε µε φωτογραφία συνάντησή του µε τον κ. περιφερειάρχη Κρήτης και έγραφε ότι η Περιφέρεια στηρίζει τον ∆ήµο και πως η αποπεράτωση της αίθουσας θα γίνει µε όλους εµάς απόντες από τα εγκαίνια γιατί είµαστε ανεπιθύµητοι.

Σε δική µας συνάντηση µε τον κ. περιφερειάρχη και τον κ. αντιπεριφειάρχη µας ξεκαθαρίστηκε πως το ποσό των 3.700.000 € που ζητάει ο ∆ήµος για την µελέτη του δεν πρόκειται να δοθεί γιατί είναι υπερβολικό. Ο κ. περιφερειάρχης τόνισε ότι περιµένει τώρα 5 χρόνια µια λογική µελέτη και έχει ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό έτοιµο, ώστε να µπορέσει η αίθουσα να σκεπαστεί και να είναι λειτουργική. Την στιγµή που θα µας καλούσαν όπως είχαν πει σε συνάντηση στην Περιφέρεια µαζι µε τους µηχανικούς και τον κ. δήµαρχο να µιλήσουµε για την αίθουσα, ο κ. δήµαρχος έφυγε για το Άγιο Όρος κι εκεί τελικά του ήρθε η φώτιση να προβεί στο κόψιµο του ρεύµατος του Συλλόγου.

Αποφάσισαν λοιπόν να κόψουν το ρεύµα παραµονή της µεγάλης εκδήλωσης και σηµαντικού γεγονότος στον Αποκόρωνα, όπου έρχονται υπουργοί, βουλευτές, περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχες, πλήθος επισήµων και κόσµου, πολιτιστικών συλλόγων από Μάνη, Πειραιά, Μεσολόγγι, Μετέωρα, Άρτα που φιλοξενούνται µε έξοδα του Συλλόγου και µε την ευγενική χορηγία του κ. Παπαδάκη ∆ηµήτρη.

Επειδή πέρσυ έγιναν λοιπόν “ευτράπελα” στη γιορτή και δεν έκατσε να τιµήσει την ηµέρα ως το πέρας της τελετής, αποφασίσαµε µετά από όλα αυτά που έχουµε δεχθεί όλο το διάστηµα, να µην βάλουµε το ∆ήµο Αποκορώνου φέτος συνδιοργανωτή και γι αυτό προχώρησε στην διακοπή του ρεύµατος. Πώς αλλιώς εκτός από “ΕΚ∆ΙΚΗΣΗ” να το δούµε αυτό; Πώς να το ερµηνεύσουµε ;

Είναι πραγµατικά δυσάρεστο να κοπιάζουµε τόσο πολύ να κάνουµε µια όµορφη γιορτή, να κάνουµε τόσα έξοδα, να έρχεται τόσος κόσµος, να προσπαθούµε να δείξουµε την Κρητική φιλοξενία, τα ήθη και τα έθιµά µας και εν τέλει να ταξιδεύουν οι κακές σχέσεις, οι εκδικητικές πράξεις σε όλα αυτά τα µέρη και να φεύγουν µε τέτοιες εντυπώσεις απο τον φιλόξενο κι ιστορικό τόπο µας.

Τι κακό κάναµε; Πού φταίξαµε; Ποιoν πειράξαµε και δεχόµαστε όλα αυτά;

∆εν απαιτούµε παρανοµίες ή χάρες! Αλλά αφού 30 χρόνια τώρα το ρεύµα πληρωνόταν από το ∆ήµο, µπορούσε θεωρούµε η διακοπή να γινόταν µια εβδοµάδα αργότερα, µε το πέρας της εκδήλωσης του χωριού µας. Μπορούσε, θεωρούµε να γινόταν µε έναν άλλον τρόπο, να µην πειραζόταν το ρολόι που δεν ανήκει στο ∆ήµοκι αφού πρώτα είχε εξοφληθεί το χρέος για να µην επιβαρυνθεί ο Σύλλογος. Ο Σύλλογος είναι για να εξυπηρετεί χωριανούς και µη… εν τέλει ποιoς επιβαρύνεται µε τη διακοπή του ρεύµατος; Τελικά θέλουµε το καλό ή το κακό;

∆εν έχουµε πάρει και δεν έχουµε ζητήσει τίποτα από τον ∆ήµο. Είµαστε ευγνώµονες για όλα τα χρόνια που το ρεύµα ήταν στον ∆ήµο και θεωρούµε πως όλοι οι Σύλλογοι πρέπει να δέχονται ισότιµα δηµοτικές επιχορηγήσεις για τη συνέχεια των ηθών και των εθίµων, των παραδόσεων, των κοινωνικών εκδηλώσεων των δηµοτών τους, όπως ξέρουµε ότι γίνεται και σε άλλους ∆ήµους.

Είναι κρίµα σε µικρές επαρχίες να δηµιουργούνται έριδες, διχόνοιες από τους ανθρώπους που θα έπρεπε να αγκαλιάζουν και να ενώνουν τους δηµότες. Κι όχι οι µισοί να τυγχάνουν της “συµπαράστασης” και να βολεύονται και οι υπόλοιποι να είναι οι “αποδιοποµπαίοι τράγοι” που δέχονται απειλές, φοβούνται να κυκλοφορήσουν και αγχώνονται για το τι µπορεί να τους συµβεί. ∆εν είναι δυνατόν τη σηµερινή εποχή να µιλάµε για τέτοια πράγµατα και καταστάσεις.

(Ακολουθεί το Ιστορικό συνοµιλιών ανάµεσα στον Πολιτιστικό Σύλλογο και τον ∆ήµο, για πλήρη διαφάνεια, ότι ο Σύλλογος ήταν ευγενικός και δεν θέλησε να έρθει σε αντιπαράθεση µε το ∆ήµο. Κατά τη διάρκεια των επιστολών και των τηλεφωνηµάτων του κ. δηµάρχου, τόσο ο πρόεδρος όσο και ο δικηγόρος µας απαντούσαν µε ευγένεια και σε ήρεµο τόνο. )

Εκ του ∆.Σ. του Πολιτιστικού

Συλλόγου Ασηγωνιωτών

“Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”