Επιστολές: Αλίµονο σε µια χώρα

Κύριε διευθυντά,

εάν σε µια χωρά η ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ των πολιτών αντιµετωπίζεται µόνο µε πρόστιµα και οδήγηση των παραβατών στη δικαιοσύνη, αλίµονο σ’ αυτή τη χώρα!

Σήµερα η χώρα µας µπορεί και να είναι πρωταθλήτρια στην παραβατικότητα των πολιτών σ’ όλους τους τοµείς.

Νόµοι υπάρχουν, µάλιστα συχνά βγαίνουν καινούριοι, πιο αυστηροί. Όµως η παραβατικότητα αυξάνεται.

Εάν ο τρόπος αυτός επιβολής προστίµων και οδήγηση των παραβατών στην δικαιοσύνη έφερε θετικά αποτελέσµατα, θα λέγαµε: ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΥΤΑ ΕΦΕΡΑΝ ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Όµως όσο αυστηροποιούνται τα µέτρα τόσο και αυξάνεται η παραβατικότητα. ∆υστυχώς έφθασε σήµερα να θεωρούνται τα µέτρα αυτά ότι αποτελούν µόνο εισπρακτικό µέσον. Μήπως χρειάζεται κάτι άλλο;

Η παιδεία, η σωστή ενηµέρωση από όλους τους κοινωνικούς χώρους να βρουν τρόπους να αφυπνίσουν τους πολίτες (παιδιά, εφήβους και ενηλίκους) και να τους δείξουν την σωστή πορεία που είναι υποχρεωµένοι να ακολουθούν.

Να υιοθετήσουν και πορευθούν µε το γνωµικό των σοφών Αρχαίων:

ΑΓΑΘΟΣ ΑΝΗΡ ΟΥ ∆ΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΥ

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία

∆ηµήτρης Κωνσταντουδάκης

εφευρέτης – καινοτόµος ερευνητής