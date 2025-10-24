Επιστολές: Αγανάκτηση για το δασολόγιο

Κύριε διευθυντά,

το ∆.Σ. του Σωµατείου µας εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τη µη αποτελεσµατική στάση των βουλευτών του νοµού µας, αλλά και των αιρετών περιφερειών και δήµων στο θέµα του δασολογίου.

Με αποτέλεσµα να βρίσκεται προ των πυλών στον νοµό µας η δήµευση όλων των µη καλλιεργήσιµων ιδιωτικών εκτάσεων! Γιατί ο χαρακτηρισµός ως δασικής µιας έκτασης, απαγορεύει τη µεταβίβαση της αλλά και τη διαχείριση της από τον µέχρι τώρα ιδιοκτήτη της! Με δεδοµένο ότι οι εκτάσεις αυτές καλύπτουν περισσότερο από το 60% της επιφάνειας του νοµού µας, το θέµα αφορά όλους σχεδόν τους κατοίκους της υπαίθρου και µέγα µέρος των κατοίκων της πόλης. Εποµένως αφορά και της κάθε µορφής αιρετούς και εκπροσώπους των ανθρώπων αυτών. Αλήθεια τι περιµένουν για να πάρουν θέση; ∆ηµεύουν τις περιουσίες των ανθρώπων που µε κάποιο τρόπο εκπροσωπούνε!

Με εκτίµηση

το ∆.Σ. του σωµατείου «Το Χάραµα»

Σωµατείο Ιδιοκτητών και ενοικιαστών γης, νοµού Χανίων