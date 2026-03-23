menu
11.7 C
Chania
Δευτέρα, 23 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
Πολιτισμός
Πολιτισμός

Επιστημονικό συνέδριο από υποψηφίους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Σημαντικό διεθνές επιστημονικό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τo απόγευμα της Παρασκευής 27 Μαρτίου έως την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 στην αίθουσα του Φοιτητικού Πολιτιστικού Κέντρου ‘Ξενία’ στο Ρέθυμνο με θέμα “Τελετουργικές πράξεις στην αρχαιοελληνική ποίηση της αρχαϊκής και κλασικής περιόδου” (Ritual Acts in Archaic and Classical Greek Poetry).

Το συνέδριο διοργανώνεται με πρωτοβουλία υποψηφίων διδακτόρων του Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (σε συνεργασία με μέλη του Τομέα) και θα συγκεντρώσει ερευνητές και ερευνήτριες (υποψήφιους/ες διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, διακεκριμένους καθηγητές και διακεκριμένες καθηγήτριες) από Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής.

Κατά τις εργασίες του συνεδρίου θα διερευνηθεί η αναπαράσταση τελετουργικών πρακτικών και πράξεων σε αρχαιοελληνικά ποιητικά κείμενα της αρχαϊκής και κλασικής περιόδου, ένα θέμα που απασχολεί έντονα τη διεθνή κοινότητα των μελετητών της αρχαιότητας, καθώς οι τελετουργίες αποτελούν ένα δυναμικό και πολύπλευρο πεδίο έρευνας, συγκεντρώνοντας μια ποικιλία διεπιστημονικών προσεγγίσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωπολογίας, των θρησκευτικών σπουδών, της ψυχολογίας, της φιλοσοφίας, της γλωσσολογίας και των σπουδών φύλου. Στην αρχαία ελληνική κοινωνία, οι τελετουργίες —όπως οι θυσίες, οι πομπές, τα συμπόσια και τα γεύματα, οι θεωρίαι, οι τελετές μετάβασης, οι επιτελεστικές εκφορές— ήταν βαθιά συνυφασμένες με σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής, όπως αντικατοπτρίζεται στην ποίηση (επική, λυρική και δραματική) της Αρχαϊκής και Κλασικής περιόδου, και η κατανόησή τους αποτελεί βασική συνισταμένη της σφαιρικότερης ερμηνείας του αρχαίου κόσμου. Στο συνέδριο θα συζητηθούν κείμενα από τον Όμηρο ως τον Πλάτωνα και θα αναδειχτούν νέες και ενδιαφέρουσες όψεις ενός σύνθετου και γοητευτικού φαινομένου.

Οι εργασίες του συνεδρίου είναι ανοιχτές σε κάθε ενδιαφερόμενο/νη και η παρακολούθηση είναι δυνατή και διαδικτυακά.

Για το πλήρες πρόγραμμα και άλλες πληροφορίες βλ.
https://www.philology.uoc.gr/nea/international-conference-ritual-acts-in-archaic-and-classical-greek-poetry

Σύνδεσμος για εξ αποστάσεως παρακολούθηση:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/bDeWx6f8THOf5UHJhKnLYw#/registration

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum