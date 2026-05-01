Επιστολές

Επιστήµη, πίστη και η ανάγκη για καθαρό λόγο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Κύριε διευθυντά,

Με αφορµή πρόσφατη οµιλία του Ιωάννη Κοντόπουλου µε θέµα «Υπάρχει Θεός στο σύµπαν;», θα ήθελα να καταθέσω ορισµένες σκέψεις ως ακροατής, αλλά και ως άνθρωπος που ενδιαφέρεται τόσο για την επιστήµη όσο και για τον δηµόσιο διάλογο.

Η οµιλία ξεκίνησε µε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και ουσιαστικό ταξίδι στην ιστορία και τα επιτεύγµατα της αστρονοµίας: από τον Ερατοσθένη και τον Αρίσταρχο τον Σάµιο, µέχρι τη σύγχρονη κοσµολογία, τη διαστολή του σύµπαντος και τη θεωρία του Big Bang. Το µέρος αυτό, παρά τις αδυναµίες του στην εκλαΐκευση, ανέδειξε τη δύναµη της ανθρώπινης σκέψης να κατανοεί ένα σύµπαν σχεδόν αδιανόητων διαστάσεων.

Ωστόσο, σε κάποιο σηµείο η οµιλία µετατοπίστηκε από την επιστηµονική περιγραφή σε µια θεολογική ερµηνεία, χωρίς σαφή διαχωρισµό των δύο. Η επιστήµη παρουσιάστηκε ως ένας δρόµος περιορισµένος, που δεν µπορεί να οδηγήσει στην αλήθεια του Θεού, σε αντίθεση µε την εµπειρική πνευµατική ζωή. Η µετάβαση αυτή, κατά τη γνώµη µου, δεν στηρίχθηκε σε λογική συνέχεια, αλλά σε προσωπική πίστη, η οποία όµως παρουσιάστηκε σχεδόν ως αυτονόητο συµπέρασµα.

Ιδιαίτερα προβληµατική µου φάνηκε η ιδέα ότι ο Θεός «κρύβει» τη γνώση από τον άνθρωπο – ότι υπάρχει δηλαδή ένα είδος «κουρτίνας» που εµποδίζει την επιστηµονική πρόοδο σε κρίσιµα ζητήµατα. Αν αυτό ίσχυε, εύλογα θα αναρωτιόταν κανείς γιατί δεν εµπόδισε την ανάπτυξη καταστροφικών τεχνολογιών, ενώ υποτίθεται ότι εµποδίζει την επίλυση προβληµάτων όπως ο καρκίνος. Τέτοιου είδους σκέψεις, αντί να φωτίζουν, περισσότερο θολώνουν τη συζήτηση.

Εξίσου προβληµατική ήταν η παρουσίαση της επιστηµονικής κοινότητας ως χώρου που κυριαρχείται από τη φιλοδοξία και τον εγωισµό. Αναµφίβολα, όπως σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, αυτά τα στοιχεία υπάρχουν. Όµως η επιστήµη στηρίζεται βαθιά στην αµφιβολία, στην αυτοκριτική και, κυρίως, στην ταπεινότητα απέναντι στο άγνωστο. Ο αστρονόµος που αντικρίζει το σύµπαν ή ο ερευνητής που µελετά την πολυπλοκότητα του DNA δεν οδηγείται απαραίτητα σε αλαζονεία· συχνά οδηγείται στο ακριβώς αντίθετο: σε δέος.

Η προσπάθεια να συνδεθούν επιστηµονικά ευρήµατα µε θεολογικά συµπεράσµατα -όπως η αναφορά στον Θεό µέσα στο DNA ή σε φυσικές δοµές της ύλης- δεν αποτελεί επιστήµη, αλλά προσωπική ερµηνεία. Και αυτό δεν είναι κατ’ ανάγκη αρνητικό, αρκεί να παρουσιάζεται ως τέτοιο και όχι ως απόδειξη.

Η επιστήµη και η πίστη δεν είναι υποχρεωτικά αντίπαλες. Μπορούν να συνυπάρχουν, αρκεί να διατηρούνται τα όριά τους. Η επιστήµη απαντά στο «πώς» του κόσµου· η πίστη, για όσους την έχουν, στο «γιατί». Όταν όµως τα όρια αυτά συγχέονται, ο λόγος χάνει τη διαύγειά του.

Σε µια εποχή όπου η δηµόσια συζήτηση έχει ανάγκη από καθαρότητα, ακρίβεια και σεβασµό προς τον ακροατή, θεωρώ ότι είναι σηµαντικό να ξεχωρίζουµε τι είναι γνώση, τι είναι ερµηνεία και τι είναι πίστη. Μόνο έτσι µπορούµε να προχωρήσουµε σε έναν ουσιαστικό διάλογο — χωρίς σύγχυση, αλλά µε ειλικρίνεια.

Χρήστος Σωτηρόπουλος

