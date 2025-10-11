Επίσκεψη – ξενάγηση στον Σταυρό από την ΙΛΑΕΚ

Η Ιστορική, Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης διοργανώνει επίσκεψη αύριο Κυριακή 12 Οκτωβρίου στον Σταυρό Ακρωτηρίου. Η περιήγηση και η επιστηµονική ενηµέρωση περιλαµβάνει τον αρχαιολογικό χώρο του Σταυρού µε τα κηρυγµένα αρχαία λατοµεία και τα σπήλαια του «Αγίου Όρους της Κρήτης», καθώς και ξενάγηση από τον Καθηγητή ΜΗΧΟΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Εµµανουήλ Μανούτσογλου στο απολιθωµένο δάσος του Σταυρού. Με αφορµή τη ∆ιεθνή Ηµέρα Γεωποικιλότητας (6 Οκτωβρίου), που φέτος έχει ως θέµα «Μία γη, Πολλές ιστορίες» οι παρευρισκόµενοι θα περιηγηθούν σε έναν ιδιαίτερο γεώτοπο ο οποίος χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη δεκάδων απολιθωµένων ριζικών συστηµάτων δέντρων (ριζόλιθων). Η µετακίνηση θα πραγµατοποιηθεί µε ιδιωτικά µέσα και ο περίπατος θα ξεκινήσει στις 11:00 µε σηµείο συνάντησης την παραλία του Σταυρού, µπροστά στο εστιατόριο «Αλµυρίκι».