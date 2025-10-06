Επίσκεψη – ξενάγηση στο Σταυρό από την ΙΛΑΕΚ

Η Ιστορική, Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης διοργανώνει επίσκεψη την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στον Σταυρό Ακρωτηρίου.

Η περιήγηση και η επιστημονική ενημέρωση περιλαμβάνει τον αρχαιολογικό χώρο του Σταυρού με τα κηρυγμένα αρχαία λατομεία και τα σπήλαια του «Αγίου Όρους της Κρήτης», καθώς και ξενάγηση από τον Καθηγητή ΜΗΧΟΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Εμμανουήλ Μανούτσογλου στο απολιθωμένο δάσος του Σταυρού. Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Γεωποικιλότητας (6 Οκτωβρίου), που φέτος έχει ως θέμα «Μία γη, Πολλές ιστορίες» οι παρευρισκόμενοι θα περιηγηθούν σε έναν ιδιαίτερο γεώτοπο ο οποίος χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη δεκάδων απολιθωμένων ριζικών συστημάτων δέντρων (ριζόλιθων).

Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί με ιδιωτικά μέσα και ο περίπατος θα ξεκινήσει στις 11:00 με σημείο συνάντησης την παραλία του Σταυρού, μπροστά στο εστιατόριο «Αλμυρίκι».