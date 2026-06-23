Επίσκεψη στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης με την ΙΛΑΕΚ

■ Και το Φρούριο Κούλες στο Ηράκλειο

Η πρόσφατη επίσκεψη στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το Φρούριο Κούλες στο Ηράκλειο ενθουσίασε όλα τα μέλη και τους φίλους της Ιστορικής, Λαογραφικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης.

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Το ανανεωμένο Ιστορικό Μουσείο εντυπωσίασε όλους τους επισκέπτες με τις καταπληκτικές μόνιμες Συλλογές (κινητά αρχαία και νεώτερα μνημεία, εικόνες Συλλογής Ζ. Πορταλάκη, Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, Νίκος Καζαντζάκης) και τις περιοδικές εκθέσεις (η ζωή και το έργο της Έλλης Αλεξίου, έργα Γ. Τσαρούχη). Είναι ένα μουσείο-κόσμημα για το Ηράκλειο, οργανωμένο σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα και πολύ φιλικό στον επισκέπτη.

Η θερμή υποδοχή από την αντιπρόεδρο του ΔΣ της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών, συγγραφέα Κλαίρη Μιτσοτάκη και η εξαιρετική ξενάγηση στις Συλλογές του Μουσείου από τον αναπληρωτή Διευθυντή του, ιστορικό Αγησίλαο Καλουτσάκη απετέλεσαν μεγάλη τιμή για την ΙΛΑΕΚ. Μεγάλη χαρά προσέδωσε και η ανταλλαγή των εκδόσεων των δύο φορέων.

Μετά τη μεσημεριανή διακοπή, η επίσκεψη στο κοντινό, βενετσιάνικο θαλάσσιο Φρούριο Κούλες ήταν μια αποκάλυψη. Πρόκειται για ένα μεσαιωνικό κάστρο στην καρδιά του Ηρακλείου που σώζεται ολόκληρο και καλεί τον κόσμο να το επισκεφτεί εδώ και δέκα χρόνια, όταν εγκαινιάστηκε η αποκατεστημένη μορφή του. Στεγάζει μια ενδιαφέρουσα έκθεση αρχιτεκτονικών μελών από μνημεία της πόλης του Ηρακλείου και ενάλιους αμφορείς διαφόρων εποχών, τοποθετημένους ανά ομάδες, ωσάν να βρίσκονται στο αμπάρι εμπορικού πλοίου.

Η περιήγηση στους χώρους του φρουρίου συνοδεύεται από πλούσιο εποπτικό υλικό, ενώ η άνοδος στην ταράτσα του μνημείου συμπληρώνει την εντυπωσιακή εικόνα, προσφέροντας συνάμα μια πανοραμική άποψη του σύγχρονου Ηρακλείου. Το φρούριο χρειάζεται συνεχή συντήρηση από το κύμα και την αλμύρα της θάλασσας, που απειλούν τις εγκαταστάσεις του. Επίσης, η πρόσβαση ατόμων με κινητική αναπηρία δεν είναι σταθερά εξασφαλισμένη.

Για τα προβλήματα αυτά η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου αγωνιά και αγωνίζεται διαρκώς. Η ίδια η Εφορεία πρόσφερε κάθε διευκόλυνση στην ΙΛΑΕΚ κατά την επίσκεψή της. Η εξαίρετη αρχαιολόγος και στέλεχος της Εφορείας Ελένη Κανάκη χάρισε μια σπουδαία, αναλυτική ξενάγηση στους χώρους του Φρουρίου, ενώ το φυλακτικό προσωπικό υποδέχτηκε πολύ ευγενικά και συγκινητικά τον κόσμο.

Οι πολλές πληροφορίες που έδωσαν τόσο η κ. Κανάκη όσο και ο κ. Καλουτσάκης ειδικά για τις ενετικές οχυρώσεις του Ηρακλείου εμπλούτισαν τις γνώσεις όλων.

Τα μέλη και οι φίλοι της ΙΛΑΕΚ αναχώρησαν από το Ηράκλειο με τις καλύτερες εντυπώσεις όχι μόνο για ανάμνηση αλλά και για να προτρέψουν γνωστούς και φίλους σε μια δική τους μοναδική επίσκεψη. Η Εταιρεία οφείλει να εκφράσει δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνοδούς μας, οι οποίοι προθυμοποιήθηκαν να μας γνωρίσουν τους χώρους που οι ίδιοι νοιάζονται και φροντίζουν, καθώς και στους επικεφαλής του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, οι οποίοι με χαρά πρόσφεραν την ευκαιρία αυτή στην ΙΛΑΕΚ.

Η Εταιρεία εύχεται όλο και περισσότερα μνημεία και χώροι πολιτισμού να στεγάζουν τους θησαυρούς της κρητικής ιστορίας.

Με την αφορμή αυτή, η ΙΛΑΕΚ τονίζει και από εδώ την ανάγκη να αποδοθεί το κτήριο του «Ψυγείου» στα Χανιά στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης για να στεγάσει το μοναδικό αρχειακό υλικό του, το οποίο αφορά στην ιστορία και τον πολιτισμό όλου του νησιού και το οποίο σήμερα ασφυκτιά στον πολύ περιορισμένο χώρο όπου φιλοξενείται. Μακάρι να εισακουστεί η φωνή του Τεχνικού Επιμελητηρίου, του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, της ΙΛΑΕΚ και των Φίλων του Ιστορικού Αρχείου, οι οποίοι, όλοι μαζί, απέστειλαν κοινή επιστολή στα αρμόδια Υπουργεία, τους Βουλευτές και τις Αρχές της Κρήτης και να έρθει η στιγμή να χαιρόμαστε έναν χώρο για το Ιστορικό Αρχείο της Κρήτης εφάμιλλο αυτών που επισκεφτήκαμε πρόσφατα.

Από την ΙΛΑΕΚ