Πολιτική

Επίσκεψη Μητσοτάκη στη Σιγκαπούρη: Η Ελλάδα ως επενδυτικός προορισμός και της Ασίας

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Την ευκαιρία να παρουσιάσει το «success story» της ελληνικής οικονομίας, και την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό και της Ασίας, σε μια από τις πιο αναπτυγμένες οικονομίες της και σε επενδυτές που είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με την Ελλάδα, σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς και αμερικανικούς οίκους, θα έχει ο πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στη Σιγκαπούρη στις 20 και 21 Νοεμβρίου.

O κ. Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Lawrence Wong, καθώς και με τον Πρόεδρο της Σιγκαπούρης Tharman Shanmugaratnam.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με πρωθυπουργό της Σιγκαπούρης, καθώς τον Δεκέμβριο του 2022 είχε συναντηθεί στις Βρυξέλλες με τον Lee Hsien Loong, προκάτοχο του κ. Wong, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ομάδα χωρών ASEAN.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, Ελλάδα και Σιγκαπούρη έχουν κοινά, καθώς είναι δύο χώρες που πιστεύουν στην πολυμέρεια, στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και στο ελεύθερο εμπόριο.

Στην ατζέντα των πολιτικών επαφών του πρωθυπουργού αναμένεται να βρεθούν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και οι σχέσεις ΕΕ-Σιγκαπούρης, καθώς και η εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα σε θέματα ψηφιακής διακυβέρνησης και εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης στη διακυβέρνηση, όπου η Σιγκαπούρη συνιστά παγκόσμιο πρότυπο.

Ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στο μεγαλύτερο γεγονός (event) στην ευρύτερη περιοχή, που είναι το συνέδριο «Bloomberg New Economy Forum», το οποίο φέρνει κοντά επενδυτές, ηγέτες, αξιωματούχους και εκπροσώπους από την Ασία, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του Forum, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει δημόσια συζήτηση με τον αρχισυντάκτη του Bloomberg, John Micklethwait, με επίκεντρο την Ευρώπη -και τις προκλήσεις, οικονομικές, πολιτικές, γεωπολιτικές και ενεργειακές, σε έναν κόσμο που αλλάζει.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στη Σιγκαπούρη, ο πρωθυπουργός θα έχει σειρά επαφών με διεθνείς επενδυτικούς οίκους και οργανισμούς, που έχουν σημαντική παρουσία σε ευρύ κύκλο οικονομικών δραστηριοτήτων στη Σιγκαπούρη, τη Νοτιοανατολική Ασία και ευρύτερα.

Σκοπός των συναντήσεων αυτών είναι η ανάδειξη της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού, και τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα σε παραδοσιακούς και ανερχόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Ακολουθεί το πρόγραμμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σιγκαπούρη:

Την Πέμπτη στις 9.45 (τοπική ώρα) ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Σιγκαπούρης Lawrence Wong.

Στις 11.00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Σιγκαπούρης Tharman Shanmugaratnam.

Την Παρασκευή στις 9.10 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον John Micklethwait, αρχισυντάκτη του Bloomberg, στο πλαίσιο του «Bloomberg New Economy Forum».

 

