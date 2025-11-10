menu
Επίσκεψη Κων. Κεφαλογιάννη στο Διοικητή της 7ης ΥΠΕ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η Υγεία και τα σχετικά έργα σε δομές στην Κρήτη βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του βουλευτή Κ. Κεφαλογιάννη με τον διοικητή της 7ης ΥΠΕ Ν. Παπαβασιλείου σήμερα.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης επισκέφτηκε σήμερα το Διοικητή της 7ης ΥΠΕ, Νεκτάριο Παπαβασιλείου, προκειμένου να του ευχηθεί προσωπικά για την ονομαστική του εορτή.
Κατά τη συνάντηση, τους δόθηκε η ευκαιρία να γίνει αναφορά και σε όλα τα κρίσιμα θέματα που αφορούν στη λειτουργία των δομών υγείας του Νομού μας καθώς και η πορεία εξέλιξης των έργων σε υγειονομικές μονάδες και κέντρα υγείας της Κρήτης από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.
Στο πλαίσιο της παραπάνω επίσκεψης, ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης έκανε την ακόλουθη δήλωση : «Επισκέφτηκα σήμερα το Διοικητή της 7ης ΥΠΕ για να του εκφράσω τις θερμότερες ευχές μου για υγεία καθώς και κάθε προσωπική και επαγγελματική επιτυχία. Του αξίζει κάθε ευχή. Ο Νεκτάριος Παπαβασιλείου είναι αξιόμαχο στέλεχος, που διαχειρίζεται με ιδιαίτερο ζήλο σύνεση και αποτελεσματικότητα το ευαίσθητο ζήτημα της παροχής υπηρεσιών υγείας στο νησί μας. Είχαμε την ευκαιρία να αναφερθούμε στο σημαντικό ρόλο της αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης προς όφελος των πολιτών και της ανάπτυξης της χώρας. Είμαι βέβαιος ότι στο τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης η Κρήτη θα έχει ένα καινούργιο ΕΣΥ, με τα έργα αναβάθμισης κτιρίων και ψηφιοποίησης υπηρεσιών, με τη σημαντική συμβολή του Διοικητή της 7ης ΥΠΕ που οραματίζεται, προγραμματίζει και υλοποιεί προς όφελος της Κοινωνίας».

