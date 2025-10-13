Επίσκεψη κλιμακίου ΠΟΓΕΔΥ στην Κρήτη

Την Τετάρτη 15/10/2025 και ώρα 11:00 πμ ο Πρόεδρος της ΠΟΓΕΔΥ εκπρόσωποι του ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης καθώς και εκπρόσωποι των Περιφερειακών Συμβουλίων των Γεωτεχνικών Κρήτης, παρουσία των Γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων της Περιφέρειας Κρήτης θα συναντηθούν, όπως ανακοινώθηκε, στην αίθουσα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (Τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας κλπ) Καστοριάς 32 Α στο Ηράκλειο Κρήτης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «αντικείμενο της συνάντησης θα είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Γεωτεχνικοί σε όλο το φάσμα των ελέγχων»