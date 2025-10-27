Επισκέψιµη η Ροτόντα Επισκοπής για το κοινό

Επισκέψιµη για το κοινό, καθηµερινά από τις 9:30 έως και τις 16:30, από ∆ευτέρα έως και Κυριακή (εκτός Τρίτης), έως και αρχές Νοεµβρίου 2025, θα είναι ο Ιερός Ναός Μιχαήλ Αρχαγγέλου (Ροτόντα) στην Επισκοπή Κολυµπαρίου, µετά την τοποθέτηση υπαλλήλου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων. Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του ο ∆ήµος Πλατανιά ο Ιδιόµορφος Παλαιοχριστιανικός Ναός του Μιχαήλ Αρχαγγέλου- Βαπτιστήριο του 6ου αιώνα µ.Χ., κτίστηκε σε επικλινές έδαφος έξω από τον οικισµό Κάτω Επισκοπή Κισσάµου του ∆ήµου Πλατανιά.

Πρόκειται για Περίκεντρο, Ορθογώνιο Κτίσµα, που αναπτύσσεται γύρω από µεγάλο, βαθµιδωτό εξωτερικά και µαστοειδή εσωτερικά τρούλο.

Ο ναός κοσµείται από ψηφιδωτά δάπεδα µε διάκοσµο από φολίδες, κληµατίδες, κισσόφυλλα, ψάρια και πλαίσιο από τεµνόµενα ηµικύκλια, που χρονολογούνται στο β’ µισό του 6ου αιώνα, εποχή κατά την οποία κατασκευάστηκε ολόκληρο το συγκρότηµα. Ιδιαίτερα σηµαντικός είναι και ο τοιχογραφικός διάκοσµος που διασώζεται αποσπασµατικά σε τέσσερα, ή πέντε στρώµατα. Από αυτά, το αρχικό µε την παράσταση της Ανάληψης και Αγίων σε στηθάρια στον τρούλο, του Ευαγγελιστή Ματθαίου στο νάρθηκα, του Αγίου Γεωργίου µε αφιερωτή στο νότιο παστοφόριο και αρχαγγέλου στο τεταρτοσφαίριο της κόγχης του Ιερού, χρονολογούνται κατά τον 7ο αιώνα.