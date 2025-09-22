Επίσκεψη αρχηγού ΓΕΑ στην 111 Πτέρυγα Μάχης

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, επισκέφθηκε, σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, την 111 Πτέρυγα Μάχης στην αεροπορική βάση Νέας Αγχιάλου, όπου τον υποδέχθηκε ο διοικητής της Μονάδας, σμήναρχος (Ι) Νικόλαος Κολιοφώτης.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΑ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο αρχηγός συνομίλησε με το προσωπικό της 111 Πτέρυγας Μάχης και αναφέρθηκε στο πρόγραμμα αναβάθμισης των αεροσκαφών F-16 Block 50 σε διαμόρφωση Viper, του οποίου η υλοποίηση αποτελεί βασικό στόχο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Επίσης, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, ο αρχηγός ΓΕΑ συμμετείχε σε πτήση σχηματισμού αεροσκαφών F-16, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 347 Μοίρας «Περσέας».