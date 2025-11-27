menu
20.1 C
Chania
Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Επίσκεψη από τους μαθητές του 4ου Δημοτικού Σχολείου στον Δήμαρχο Ηρακλείου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Τα παιδιά της Δ’ Τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου μαζί με τις εκπαιδευτικούς τους, υποδέχθηκε με χαρά ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη στην αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος» στη Λότζια, το πρωί της Τετάρτης 26/11.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «τα παιδιά επισκέφτηκαν τον Αλέξη Καλοκαιρινό για να του δωρίσουν ένα αντίγραφο της τοιχογραφίας με το Γρύπα, του συμβόλου του Δήμου Ηρακλείου, από την αίθουσα του Θρόνου του Μινωικού Ανακτόρου της Κνωσού και να του παραδώσουν ένα γράμμα που έγραψαν για την καθαριότητα. Η κίνηση αυτή έδωσε την αφορμή για μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση για την ποιότητα ζωής στην πόλη, όπου τα παιδιά μίλησαν με τον Δήμαρχο Ηρακλείου για την σημασία της κοινωνικής συνείδησης και της ατομικής ευθύνης των πολιτών απέναντι στους άλλους και απέναντι στην πόλη, για το σχέδιο καθαριότητας της Δημοτικής Αρχής που στοχεύει σε μια πραγματικά καθαρή πόλη, για την αξία της ανακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή, για το όραμα μιας πόλης που θα περπατιέται εύκολα από τις συνοικίες προς το κέντρο, καθώς και για τις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.
Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Αλέξης Καλοκαιρινός είχε παράλληλα την ευκαιρία να συζητήσει με την Διευθύντρια του Σχολείου Σοφία Μαρκογιαννάκη και για ζητήματα που απασχολούν την σχολική μονάδα.
Λίγο πριν αποχαιρετήσει τους μαθητές, τη Διευθύντρια του Σχολείου και τις εκπαιδευτικούς Νίκη Φακουκάκη, Ηρώ Ξαγοραράκη και Ειρήνη Μανιδάκη, ο Αλέξης Καλοκαιρινός πρόσφερε ως δώρο για το Σχολείο το μικρό αγαλματίδιο του Γρύπα και δήλωσε: «Χαίρομαι πολύ που επισημάνατε τόσο σημαντικά θέματα. Εσείς που έχετε μια διαφορετική ματιά, εσείς είστε που θα κάνετε μια καλύτερη δουλειά στο μέλλον. Η πόλη θα περάσει στα δικά σας χέρια και θα πρέπει να την φροντίσετε. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και θα σας ξαναδούμε σύντομα»»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum