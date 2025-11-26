Επίσημο: Ο «Ζοτς» υπέγραψε το φινάλε

Με μια βαθιά προσωπική και συναισθηματικά φορτισμένη επιστολή, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς απευθύνθηκε στους φιλάθλους της Παρτιζάν, ανακοινώνοντας και επίσημα την αποχώρησή του από τον πάγκο της ομάδας. Έπειτα από τεσσεράμισι χρόνια παρουσίας, κατά τα οποία οδήγησε τον σύλλογο πίσω στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και στην πολυπόθητη επιστροφή της στην Euroleague, ο σπουδαίος τεχνικός αναλαμβάνει την ευθύνη για τη δύσκολη χρονιά και επιλέγει να κλείσει αυτόν τον κύκλο με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Στο μήνυμά του στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας εκφράζει ευγνωμοσύνη προς όλους όσοι στάθηκαν δίπλα του – διοίκηση, παίκτες, συνεργάτες και, πάνω απ’ όλα, τους φιλάθλους που αποτέλεσαν τη δύναμη της ομάδας και στήριξαν τον ίδιο αδιάλειπτα.

Η επιστολή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

«Αγαπητοί φίλαθλοι της Παρτιζάν,

Πριν από τεσσεράμισι χρόνια επέστρεψα στον αγαπημένο μου σύλλογο και ξεκίνησα μαζί σας να ζω το πιο όμορφο όνειρο. Είχα την επιθυμία και τον στόχο η Παρτιζάν μας, μετά από 10 χρόνια, να επιστρέψει στην Euroleague – και το πετύχαμε όλοι μαζί. Οι αγώνες της αγαπημένης μας ομάδας έγιναν κάτι περισσότερο από μπάσκετ, χάρη σε εσάς που είστε οι πλέον υπεύθυνοι γι’ αυτό. Δυστυχώς, έφτασε η στιγμή που έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη για όλα τα αρνητικά που συνέβησαν αυτή τη σεζόν και να υποβάλω την αμετάκλητη παραίτησή μου.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι βοήθησαν τον σύλλογό μας όλα αυτά τα χρόνια: τον πρόεδρο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όλα τα άτομα που εργάζονται στον σύλλογο, καθώς και όλους τους χορηγούς.

Είμαι βαθιά ευγνώμων σε όλους τους παίκτες που ήταν μαζί μας αυτά τα τέσσερα και μισό χρόνια, στα μέλη του προπονητικού μου επιτελείου (πολλές φορές το έχω τονίσει: το καλύτερο που είχα ποτέ) και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φιλάθλους της Παρτιζάν!

Σας ευχαριστώ για την απεριόριστη υποστήριξη, τον σεβασμό και την αγάπη που μου δείχνατε όλα αυτά τα χρόνια σε κάθε περίσταση!

Πάντα ένας από εσάς, για πάντα ευγνώμων!

Ζέλικο Ομπράντοβιτς».