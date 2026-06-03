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Τετάρτη, 3 Ιουνίου, 2026
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Επίσημο: Ο Φορτούνης επέστρεψε στον Ολυμπιακό

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό είναι πλέον και επίσημη, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την επανένταξη του αρχηγού τους έπειτα από δύο χρόνια παρουσίας στη Σαουδική Αραβία.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο 33χρονος μεσοεπιθετικός γυρίζει στον Πειραιά, εκεί όπου έγραψε τη δική του ξεχωριστή ιστορία με τη φανέλα του Ολυμπιακού, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της σύγχρονης εποχής του συλλόγου.

Ο Φορτούνης αποχώρησε το καλοκαίρι του 2024, αμέσως μετά την κατάκτηση του UEFA Europa Conference League, για λογαριασμό της Αλ Καλίτζ. Στο διάστημα της παρουσίας του στη Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, καταγράφοντας την περασμένη σεζόν 10 γκολ και 12 ασίστ σε 30 συμμετοχές.

Η πρώτη του θητεία στους Πειραιώτες ξεκίνησε το 2014 και διήρκεσε μία δεκαετία. Σε αυτό το διάστημα αγωνίστηκε σε 343 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 94 γκολ και μοιράζοντας 106 ασίστ, ενώ πανηγύρισε έξι πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα Ελλάδας και φυσικά την ιστορική ευρωπαϊκή κατάκτηση του Conference League ως αρχηγός της ομάδας.

Η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Κώστα Φορτούνη, δύο χρόνια μετά τη μεγαλειώδη στιγμή κατά την οποία ως αρχηγός σήκωσε το UEFA Europa Conference League.

Ο “Φόρτου” φόρεσε την “ερυθρόλευκη” φανέλα με το Νο7 στην πλάτη και επιστρέφει στον Θρύλο, με τον οποίο από το 2014 έως το 2024 πραγματοποίησε 343 συμμετοχές, με απολογισμό 94 γκολ και 106 ασίστ!

Τη δεκαετία που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό κατέκτησε έξι Πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα και ασφαλώς το Ευρωπαϊκό!

Κώστα, καλώς όρισες στο σπίτι σου».

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