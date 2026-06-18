Επίσημα στον Ο.Α.Κ. η διαχείριση της λιμνοδεξαμενής Ομαλού

Τη διαχείριση της λιμνοδεξαμενής του Ομαλού ανέλαβε και επίσημα ο ΟΑΚ καθώς υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας και του Οργανισμού.

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Από τη λιμνοδεξαμενή θα αρδεύονται 4000 στρέμματα κηπευτικών (πατάτες κυρίως), μαλοτήρα, μηλιές κα.

Την προγραμματική σύμβαση υπέγραψαν ο κ Αρναουτάκης και ο κ. Παπαδογιάννης , ενώ το παρών έδωσε ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Ν. Καλογερης και οι δήμαρχοι Πλατανιά Γ. Μαλανδράκης και Καντάνου Σελίνου Α. Περράκης.

«Το έργο αυτό είναι παράδειγμα συνεργασίας και δείχνει πως μπορεί να υπάρξει ενιαία διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη κάτω από ένα δημόσιο φορέα όπως ο ΟΑΚ» σημείωσε ο κ. Αρναουτάκης.

Το έργο αποφασίστηκε τη δεκαετία του 1990 ,μελετήθηκε στο 2000 και μετά από πολλά προβλήματα τελείωσε μετά το το 2023.