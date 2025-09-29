menu
Επιμορφωτικά και διαδραστικά εργαστήρια στον Ρωσικό Στρατώνα

Όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Χανίων το Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025 με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων στον Ρωσικό Στρατώνα του Δήμου Χανίων, στις 11:00 π.μ. αλλά και στις 13:00 μ.μ. τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το επάγγελμα του κοπτοράπτη. Το εργαστήριο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 εως 12 ετών.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «μέσα από το παιχνίδι, τη φαντασία και τη χειροτεχνία, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο της ραπτικής φτιάχνοντας το δικό τους τσόχινο ζωάκι ! Κάθε παιδί θα ράψει το δικό του μοναδικό ζωάκι , το οποίο φυσικά θα πάρει μαζί του φεύγοντας, ως αναμνηστικό της συμμετοχής του .
Ένα εργαστήριο γεμάτο αγάπη για τα ζώα, δημιουργικότητα και πολλά χαμόγελα!
– Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στη ραπτική.
– Όλα τα υλικά παρέχονται.
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο του Τμήματος Πολιτισμού εργάσιμες ημέρες και ώρες 28213 41613.
Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος που πραγματοποιεί ο Δήμος Χανίων για την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των Χανίων, με σχετικά βίντεο που παρουσιάζουν μία σειρά από παραδοσιακά επαγγέλματα που τείνουν να εξαφανιστούν.
Δείτε το βίντεο για το επάγγελμα του κοπτοράπτη: https://youtu.be/qVeysW8X1Qg?si=czji9rl54yNGSqKR»

