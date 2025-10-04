Επικίνδυνοι συστηµικοί ερασιτεχνισµοί

Μέρος 1

Στον πόλεµο Ρωσίας Ουκρανίας η ΕΕ έχει εντάξει και οικονοµικούς πόρους που προέρχονται από δεσµευµένα ρωσικά κεφάλαια σε κράτη µέλη της. Η ΕΕ είτε ετοιµάζει είτε παρουσιάζει έναν «δηµιουργικό» νέο τρόπο για να στείλει δισεκατοµµύρια ευρώ παγωµένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ουκρανία. Στην άτυπη συνάντηση κορυφής που έγινε στη ∆ανία, την 1η Οκτωβρίου συζητήθηκε το θέµα, χωρίς όµως να δηµιουργηθούν οι συνθήκες λήψης απόφασης. Έτσι µετατίθεται το θεµελιώδες αυτό θέµα στη συνάντηση κορυφής της 23 Οκτωβρίου τ.ε. ∆ιαπιστώνουµε ότι η επικίνδυνη αυτή καµπή θα προσδιορίσει σε µεγάλο βαθµό τριγµούς που θα προκληθούν στο παγκόσµιο ιδιοκτησιακό, καθεστώς αλλά και το διεθνές δίκαιο και την εµπιστοσύνη στις αγορές.

Η αντικατάσταση των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων µε οµόλογα της ΕΕ θα µπορούσε να επιτρέψει στις Βρυξέλλες να αξιοποιήσουν τα παγωµένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας (ιδίως της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας – CBR) για να χρηµατοδοτήσουν την πολεµική προσπάθεια του Κιέβου. Το ερώτηµα που τίθεται είναι µε ποιο νοµικό τρόπο µπορεί να γίνει µια τέτοια ενέργεια και πως αυτό δε θα δηµιουργήσει σοβαρό πρόβληµα στο ισχύον σύστηµα, µε απροσδιόριστες επιπτώσεις για το µέλλον. Υπενθυµίζουµε ότι η ΕΕ «αξιοποιεί» τα κέρδη και τους τόκους από τα παγωµένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που ήδη κατευθύνει στην Ουκρανία.

Το πρόβληµα λοιπόν, εστιάζεται στο νοµικό σκεπτικό, χωρίς να τινάξει στον αέρα τον κανόνα δικαίου, την προστασία της ιδιοκτησίας και την εµπιστοσύνη στις αγορές. Έτσι, στα σηµειώµατα µας θα παραθέσουµε το αποτέλεσµα έρευνας που κάναµε, σχετικά µε

το τί ισχύει σήµερα στην ΕΕ.

Τα νοµικά µονοπάτια που εξετάζονται διεθνώς για το «κεφάλαιο»,

Πώς λειτουργεί το «δηµιουργικό» σχήµα τύπου οµολόγων/δανείου αποζηµιώσεων χωρίς άγγιγµα κεφαλαίου, και

Γιατί αυτά δεν υπονοµεύουν τον ισχύον σύστηµα, ή καλύτερα αν υπάρχουν οι αναγκαίες ασφαλιστικές δικλείδες.

Πριν από τις απαντήσεις στα ανωτέρω ερωτήµατα ας δούµε «εν τάχει» τι ειπώθηκε στη σύνοδο κορυφής της 1ης Οκτωβρίου 2025. Στις «Παρατηρήσεις του Προέδρου António Costa στη συνέντευξη Τύπου» ο λόγος αφορούσε το διερευνητικό έγγραφο που παρουσίασαν η Πρόεδρος της Κοµισιόν, και η Ύπατη Εκπρόσωπος.

Το πρώτο σηµείο που εξετάστηκε διεξοδικά κατά την άτυπη σύνοδο κορυφής αφορούσε το ευρωπαϊκό τείχος µη επανδρωµένων αεροσκαφών και το παρατηρητήριο της ανατολικής πτέρυγας, ως υποδοµή στην επίτευξη κοινής αµυντικής ετοιµότητας έως το 2030. Το επόµενο σηµείο αφορά το θέµα της χρηµατοδότησης, όπου προκλήθηκε µια πρώτη συζήτηση σχετικά µε τον τρόπο κινητοποίησης περαιτέρω κονδυλίων για την Ουκρανία. Και το µήνυµα είναι σαφές: η Ρωσία πρέπει να καταλάβει ότι οι εταίροι της Ουκρανίας, συµπεριλαµβανοµένων των Ευρωπαίων εταίρων της, έχουν τη βούληση και τα µέσα να συνεχίσουν να την υποστηρίζουν µέχρι να επιτευχθεί µια δίκαιη και διαρκής ειρήνη. Έτσι, το θέµα αυτής της άτυπης συνάντησης ήταν η προετοιµασία αποφάσεων για την ασφάλεια της Ευρώπης. Αναµένεται λοιπόν να παρουσιαστεί ο οδικός χάρτης για την αµυντική ετοιµότητα για το 2030 και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο όπως τονίσαµε, θα συνεδριάσει ξανά σε τρεις εβδοµάδες για να πάρει την απόφαση.

Το θέµα αυτό µας γεννά ένα περίεργο ερώτηµα: Πως οι Ευρωπαίοι ταγοί σχεδιάζουν να αναπτύξουν την αµυντική µηχανή τους µέχρι το 2030, αφού δε γνωρίζουν τις προθέσεις των Ρώσων, οι οποίοι λένε σε όλους τους τόνους ότι ουδέποτε επιτέθηκαν κατά της Ευρώπης. Το αντίθετο µάλιστα! Μήπως οι ευρωπαϊκές υπερβολές δείχνουν τη δεινή κατάσταση ορισµένων πολιτικών στην Ευρώπη οι οποίοι δε φείδονται κόπων και πόρων για την πολεµική βιοµηχανία τους, αδιαφορώντας για την κοινωνική και οικονοµική κατάσταση των λαών της;

Στο έγκυρο POLITICO συγκεντρώνονται «5 πράγµατα που µάθαµε από τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη»

1. Τα δεσµευµένα περιουσιακά στοιχεία παραµένουν στην κατάψυξη, δεδοµένου ότι οι χώρες της ΕΕ δεν ήταν έτοιµες να εγκρίνουν ένα σχέδιο της Κοµισιόν να χρησιµοποιήσει ρωσικά παγωµένα περιουσιακά στοιχεία για τη χρηµατοδότηση δανείου 140 δις €, προς την Ουκρανία.

2. Οι ηγέτες λένε στην Επιτροπή: Εξακολουθούµε να είµαστε υπεύθυνοι για την άµυνα και όχι η Κοµισιόν. Εδώ διακρίνουµε µια προσπάθεια των ηγετών να ανακόψουν τη διάθεση της Κοµισιόν, έτσι, ενώ χαιρέτισαν ευρέως τις προτάσεις της, οι ηγέτες επέµειναν να έχουν µεγαλύτερο λόγο. Στην ουσία πρόκειται για φρένο στις ορέξεις της Γερµανίας, µε την υπενθύµιση ότι η πρόεδρος της Κοµισιόν ήταν υπουργός πολέµου της χώρας αυτής πριν επιβληθεί µε το ζόρι στην κορυφή της εκτελεστικής εξουσίας στις Βρυξέλλες. Αποµένει βέβαια, και η υιοθέτηση του «συστήµατος anti-drone» που θα είναι σε θέση να κάνει γρήγορη ανίχνευση, αναχαίτιση και φυσικά, εάν χρειαστεί, εξουδετέρωση.

3. Σηµειώνουµε ότι ο Γερµανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς πήγε στη σύνοδο κορυφής θέλοντας να µιλήσει για την ανταγωνιστικότητα, αλλά δεν βρήκε ευήκοα ώτα! Και µάλλον ορισµένοι σηµείωσαν σκωπτικά ότι ο Μερτς δεν είχε µπει στον κόπο να διαβάσει το επίσηµο πρόγραµµα, το οποίο περιελάµβανε µία συνεδρία για την άµυνα και µία για την Ουκρανία. Οι αξιωµατούχοι στη σύνοδο κορυφής δεν είχαν αυταπάτες, ωστόσο, ότι το µήνυµά του ήταν προσαρµοσµένο σε ένα εγχώριο ακροατήριο. Ο Γερµανός ηγέτης βρίσκεται υπό αυξανόµενη πίεση να ανανεώσει τη µεγαλύτερη οικονοµία της ΕΕ και να υλοποιήσει τις σαρωτικές µεταρρυθµίσεις και την ταχεία ανάκαµψη στην οποία στοιχηµάτισε την εκλογική του προσφορά.

4. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έπρεπε να παρευρεθούν στο επίσηµο δείπνο των βασιλέων της ∆ανίας στις 19:00, πράγµα που δεν µπορούσε να αναβληθεί, ενώ οι ηγέτες είχαν πολλές διαφωνίες και δεν τελείωναν οι διαπραγµατεύσεις.

5. Ως προς την επίσπευση της ένταξης της Ουρανίας η ιδέα καταρρακώθηκε αφού ξεκάθαρα τα κράτη µέλη δεν υιοθέτησαν ειδικές πλειοψηφίες, αντί της οµόφωνης συναίνεσης, µε προεξάρχουσες τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ολλανδία και φυσικά την Ουγγαρία.